Lietuvoje – 11 naujų koronaviruso atvejų: daugiausia Kauno apskrityje, 5 iš patvirtintų – įvežtiniai

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 306 žmonės, pasveiko – 1620, izoliacijoje yra 76 asmenys.

Nuo COVID-19 mirė 80 asmenų, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje registruoti 83 įvežtiniai atvejai.

Praėjusią parą laboratorijose ištirti 1366 ėminiai, iš viso – 504 tūkst. 56.

Daugiausia naujų atvejų – Kaune

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per vakar parą Lietuvoje patvirtinta vienuolika naujų koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų: po vieną Vilniaus ir Tauragės apskrityse, likę devyni – Kauno. Penki iš naujai patvirtintų atvejų – įvežtiniai, penki – susiję su infekcijos židiniais. Tuo metu, vieno žmogaus užsikrėtimo aplinkybės Kauno apskrityje šiuo metu dar nėra aiškios.

Pirmasis iš per vakar parą patvirtintų atvejų nustatytas Kauno apskrityje. COVID-19 liga patvirtinta UAB „Kauno autobusai“ darbuotojui, kontaktavusiam su sergančiais kolegomis.

Antrasis atvejis taip pat siejamas su šiuo protrūkiu dėl antrinio kontakto. Epidemiologinio tyrimo metu nustatyta, kad asmuo liepos 22 d. pajautė koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus. Tai jau aštuntasis atvejis, susijęs su šiuo protrūkiu.

Trečiasis ir ketvirtasis atvejai patvirtinti Kauno apskrities gyventojams. Nustatyta, kad asmenys užsikrėtė po bendravimo su giminaičiais iš Kėdainių. Artimą sąlytį turėjo septyni asmenys. Šiuo metu su šiuo protrūkiu jau yra siejami devyni infekcijos atvejai visoje Lietuvoje.

Penktasis iš per vakar patvirtintų atvejų nustatytas asmeniui, gyvenančiam Kauno apskrityje. Kaip šis žmogus užsikrėtė, šiuo metu dar nėra aišku. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Šeštasis atvejis patvirtintas Tauragės apskrityje. COVID-19 liga nustatyta asmeniui, turėjusiam kontaktą su užsikrėtusiuoju koronavirusu, kuris dalyvavo Salininkuose (Vilniuje) vykusioje šeimos šventėje. Kaip atliekant epidemiologinį tyrimą nurodė asmuo, išskyrus kiek padidėjusią kūno temperatūrą, kitų simptomų nejautė.

Dar keturi atvejai, nustatyti Kauno apskrityje, įvežtiniai. Trys asmenys į Lietuvą liepos 23 d. atvyko iš Uzbekistano per Minską, Baltarusiją, iš kur įmonės transportu atvežti į izoliavimosi vietą. Atkreiptinas dėmesys, kad šie atvejai su protrūkiu Kauno mieste nėra susiję. Ketvirtasis įvežtinis atvejis: COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, kuris liepos 20 d. į Lietuvą grįžo iš Dramblio Kaulo Kranto Respublikos.

Vienuoliktasis atvejis vakar patvirtintas Vilniaus apskrityje. Turimais duomenimis, asmuo pirmuosius koronavirusui būdingus simptomus pajautė liepos 24 d., o kitą dieną pradėjo karščiuoti. Nustatyta, kad užsikrėtusysis liepos 18 d. išskirdo į Kijevą, iš ten kitą dieną į Airiją, o liepos 21 d. keltu – į Prancūziją, iš kurios automobiliu į Vilnių grįžo liepos 24 d. Nustatyta, kad artimą sąlytį turėjo kiti du kartu vykę asmenys.

Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2019 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 306 asmenys, 1620 – pasveiko, 76 žmonės yra izoliacijoje.

Iš Ispanijos grįžtantiems lietuviams įvedama privaloma izoliacija

Iš Ispanijos grįžtantiems lietuviams nuo pirmadienio įvedama privaloma dviejų savaičių izoliacija, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.

Užsieniečių atvykimas iš šios šalies taip pat yra draudžiamas.

Tokia pati tvarka kaip ir Ispanijai pradedama taikyti Liuksemburgui, Rumunijai, Švedijai, Bulgarijai, Portugalijai ir Kroatijai.

Visiems atvykstantiems iš Belgijos, Čekijos, Austrijos, Šveicarijos, izoliacija taip pat privaloma, tačiau draudimas iš šių šalių atvykti užsieniečiams – netaikomas.

Ministerija primena, kad ši tvarka galioja užsieniečiams iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės.

Be to, paveiktomis koronaviruso infekcijos šalimis nuo pirmadienio laikomos tos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų didesnis negu 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų.