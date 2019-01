Lietuvių kalbos institutas pernai paskelbė viešųjų pirkimų konkursą, kurio esmė – išplėsti Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą (LKIIS). Projektas finansuojamas iš ES fondų. Iki kitų metų rudens į sistemą numatoma integruoti didįjį „Lietuvių kalbos žodyną“, „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“ su antraštynu ir Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną. Taip pat planuojama sukurti 4 naujas elektronines paslaugas, tai „Paieška žodžių tinkle“, „E. rinkodara“, „E. sąvokos“, „E. patarimai“. Pasak VŽ, šie kalbos ištekliai turėtų būti naudingi ir verslui.

