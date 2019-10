LGBT organizacijos sako, kad Lenkijos Seimo rinkimams besirengiantis J. Kaczynskis kursto neapykantą seksualinių mažumų atstovų atžvilgiu.

Premjero S. Skvernelio atstovai sako, kad J. Kaczynskis vertas Vytauto Didžiojo ordino Didžiojo kryžiaus apdovanojimo, atsižvelgiant į jo nuopelnus dvišaliams santykiams ir Lietuvos saugumui.

„Spjūvis į veidą“

Varšuvos Kampanijos prieš homofobiją vykdomasis direktorius Viačeslavas Melnykas ketvirtadienį pareiškė, kad jį nuliūdino S. Skvernelio sprendimas, nes per parlamento rinkimų kampaniją J. Kaczynskis „begėdiškai vartojo neapykantą LGBTI žmonių atžvilgiu kurstančią kalbą“.

„Dėl to kilo pogromą primenanti atmosfera per Balstogės „Pride“ eitynes ir net nesėkmingai pamėginta susprogdinti bombą per Lygybės eitynes Liubline. Nereikia nė sakyti, kad kalbos apie teisės į taikias demonstracijas apribojimą prieštarauja bet kokiems demokratiniams standartams Europos Sąjungai priklausančioje šalyje. Liūdna girdėti, kad yra demokratinių valstybių, kurios gali pagerbti politikus, beatodairiškai politiniais tikslais vartojančius neapykantą kurstančią kalbą“, – pranešime spaudai teigė V. Melnykas.

Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko tvirtino, kad „tokio lygio apdovanojimui turi būti teikiamas nepriekaištingos reputacijos žmogus“.

„Bet jeigu tas žmogus kursto neapykantą vienai socialinei grupei, reikia dešimt kartų pagalvoti, ar tai tinkamas laikas tai daryti. Tai skubotas noras glaistyti santykius su Lenkija vienos ar kitos socialinės grupės sąskaita“, – BNS sakė V. Simonko.

„Esu įsižeidęs, nes žmogus, kuris taip kryptingai bando susidoroti su LGBT bendruomene, pripažįstamas vertas aukščiausio apdovanojimo. Man tai kaip spjūvis į veidą“, – teigė jis.

Vertinami nuopelnai santykiams

S. Skvernelio iniciatyva Vyriausybė trečiadienį pasiūlė J. Kaczynskiui skirti Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių. Ministrų kabinetas sprendimą priėmė likus keturioms dienoms iki Lenkijos parlamento rinkimų.

Premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas LGBT organizacijų kreipimąsi vertinti atsisakė, tik pabrėžė, kad J. Kaczynskį siūloma apdovanoti už dvišalių santykių stiprinimą.

„Tik priminsiu, kad apdovanojimą J. Kaczynskiui siūloma skirti už neabejotinus nuopelnus stiprinant dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius, draugystės tarp mūsų tautų stiprinimą, taip pat ilgametę paramą Lietuvos bei viso Baltijos regiono integravimui į Vakarų struktūras karinio ir energetinio saugumo srityse“, – teigė jis.

S. Skvernelis tikino, kad apdovanojimo iniciatyva nesusijusi su Lenkijos parlamento rinkimais.

Apklausos rodo, kad nuo 2015 metų valdžioje esanti J. Kaczynskio vadovaujama partija „Įstatymas ir teisingumas“ turėtų laimėti sekmadienio rinkimus, ji gerokai lenkia centristinę Pilietinę platformą.

J. Kaczynskio rėmėjai giria jos vykdomą dosnią socialinę politiką, paramą šeimoms, partija turi nemažą Bažnyčios paramą, ji ypač populiari kaimiškose vietovėse.

Liberalių pažiūrų kritikai atkreipia dėmesį, kad J. Kaczynskis judėjimą už seksualinių mažumų teises vadina grėsme tradicinėms lenkų šeimoms, Lenkijos identitetui ir krikščioniškoms vertybėms.

S. Skvernelis su J. Kaczynskiu buvo susitikęs tiek prieš tapdamas premjeru 2016-aisiais, tiek jau eidamas šias pareigas.

Su J. Kaczynskiu pirmojo užsienio vizito metu šiemet liepą susitiko ir G. Nausėda.

Lietuvos ir Lenkijos santykiai ėmė šiltėti prieš porą metų. Svarbus lūžis įvyko 2017-aisiais, kai sutartį dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarifų pasirašė „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lenkijos įmonė „Orlen“, valdanti naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose.

Lenkija savo ruožtu siekia Lietuvos paramos ginče su Europos Sąjungos institucijomis, kurios Varšuvai grasina sankcijomis dėl teismų reformos.