„Lietuva tampa emociškai patrauklesnė savo piliečiams. Tokie patriotiniai įvykiai kaip valstybės šimtmetis gana ryškiai prisideda prie geresnės žmonių savijautos ir laimės jausmo. Tai gera proga pažiūrėti į save iš teigiamos pusės, pajusti daugiau bendrumo ir vienybės“, – pranešime cituojamas centro vadovas, psichologas Gintaras Chomentauskas. Anot tyrimo, 83,2 proc. apklaustųjų išreiškė pasididžiavimą savo valstybe. G. Chomentausko teigimu, žmogaus laimės rodiklį lemia ne tiek aplinkybės, kuriose jis gyvena, bet ir vertinimas, kiek žmogus pats gali keisti esamą situaciją. „Visuomenei svarbu matyti ateitį šviesiomis spalvomis ir turėti vilties – tik tokioje bendruomenėje žmonės bus laimingi. Turime daugiau pasitikėjimo – labiau pasitikime valstybės institucijomis, pareigūnais, bendra socialine santvarka. Nors nepasitenkinimo valstybės gyvenimu dar gausu, vis dėlto yra įvykęs proveržis pasitikėjime savo susikurta socialine struktūra. Žmonės dažniau teigia, kad gali daryti poveikį visuomenės gyvenimui, jie jaučiasi turintys galią kažką keisti visuomenėje“, – tvirtino G. Chomentauskas. Anot apklausos, 63,7 proc. žmonių jaučia, kad yra reikalingi visuomenei, o 26,4 proc. mano, kad gali daryti poveikį visuomenės gyvenimui. Nuo 2008 metų tai yra aukščiausi užfiksuoti rodikliai. Gyventojų emocinės būsenos stebėsena vykdoma nuo 2008 metų. Tyrimą atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1029 žmonės.

