Šią savaitę paskelbtos Eurobarometro apklausos duomenimis, save laimingais laiko 65 proc. Lietuvos gyventojų, o vidutiniškai Europos Sąjungoje (ES) tokių yra 83 procentai. Su teiginiu, kad yra laimingi, Lietuvoje nesutinka 14 proc., bendrai ES – 5 proc. respondentų. Pagal šią apklausą, mažiau nei Lietuvoje laimingais save laikančių žmonių yra tik Rumunijoje (59 proc.), Bulgarijoje (62 proc.) ir Graikijoje (64 proc.). Laimingiausi yra Airijos (97 proc.) ir Danijos (96 proc.) gyventojai. Vilniaus universiteto profesorius psichiatras Dainius Pūras sako, kad nelaimingi lietuviai jaučiasi tiek dėl objektyvių priežasčių, tiek dėl įsikalbėjimo. Susiję straipsniai: Pūras: VU Medicinos fakultete ir Santaros klinikose klesti nepotizmas ir korupcija Dainius Pūras. Ar sulauksime proveržio neskaidriausioje sistemoje? „Aš siečiau su tuo, kad žmogaus teisių ir pamatinių laisvių situacija Lietuvoje nėra tokia gera, kaip kitose Europos valstybėse. Maža to, Lietuvoje dabar yra daug jėgų, kurios priešinasi visuotiniams žmogaus teisių principams ir gąsdina vieni kitus Europos vertybėmis. Tai tikrai neprideda gyvenimo kokybės“, – komentuodamas tyrimo rezultatus BNS teigė D. Pūras. „Man šitie rezultatai taip pat rodo, kad yra užsiprogramavimas, kad yra blogai, nes kai kurie Afrikos vaikai jau yra patenkinti, jeigu gauna valgyti tą dieną, taigi, tai yra ir lūkesčių klausimas. Lietuviai galbūt nelaimingi, nes norėtų gyventi kaip švedai, nors (...) kartu sako, kad nepriimtinos švedų vertybės“, – sakė jis. Šis tyrimas taip pat atskleidė, kad lietuviai prasčiau nei vidutiniai europiečiai vertina savo sveikatą (gera ją laiko 59 proc. lietuvių ir vidutiniškai 78 proc. visos ES gyventojų), labiau nei vidutiniškai ES mano, kad žmonių pajamų skirtumai yra per dideli (atitinkamai 92 proc. ir 84 proc.). Pernai gruodžio 2–11 dienomis visoje ES apklausta per 28 tūkst. respondentų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.