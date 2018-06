Lietuvės košmaras: svajonių namą ir visą turtą lava pasiglemžė tiesiog jos akyse

Iš Panevėžio kilusi Ž. Kutkaitė-Roditis Havajų Didžiojoje saloje gyvena jau 12 metų. Ji Leilani gyvenvietėje dirba kirpėja.

Kaip DELFI sakė Ž. Kutkaitė-Roditis, šia tema kalbėti labai sunku. Sunku matyti, kaip žmonės viską praranda, kada vyrauja nežinia, baimė. Lietuvės aiškinimu, tokiomis akimirkomis emocijos liejasi kaip fejerverkai, o jautrumas paaštrėja. Visą situaciją ji apibūdina vienu žodžiu: siaubas.

„Aš esu labai pozityvus žmogus, visada stengiuosi įžvelgti tik gera, džiaugtis gyvenimu, pakelti ir skatinti kitus. Bet negaliu patikėti, kad jau lygiai mėnuo sukako nuo mūsų evakuacijos: praėjusį penktadienį stebėjome, kaip mūsų pačių prieš 9 metus pastatytus namus lėtai rijo lava. Viskas liko namuose – mes tikėjomės, gal Pelė sustos (Pelė yra ugnikalnio deivė, kurią Havajuose labai gerbia – DELFI), pasigailės mūsų svajonių namo, mūsų sodo, mūsų žemės“, – kalbėjo Ž. Kutkaitė-Roditis.

© Asmeninis albumas

Moteris prisipažįsta patyrus didžiulį šoką matydama, kaip lava tiesiog slinko, augo ir, lėtai judėdama, viską po savimi laidojo. „Mūsų baseine vanduo virė, lava stūmė garažo dydžio konteinerį į mūsų namą, langai sproginėjo, namas linko, lūžo, degė. Viską palikome, pasiėmėme tik svarbius dokumentus, kažkiek drabužių, asmeninių daiktų“, – sakė pašnekovė.

Jos teigimu, visi tikrai tikėjosi, kad Pelė pasigailės ir sustos. Šiuo metu nebėra jau pusės Leilani gyvenvietės – lavos ežeras plečiasi ir savo kelyje viską naikina. Lietuvės aiškinimu, niekas nesitikėjo, kad taip gali įvykti – lava išsiveržė pačioje gražiausioje Leilani gyvenvietėje.

„Ir, kas liūdniausia, ji vis dar plaukia ir viską laidoja po savimi – gražiausias vietas, namus, vietoves. Ši sala keičiasi: visko, kas pažįstama, miela ir mylima, jau nebėra. Mūsų kaimynystė, mūsų draugai – viskas griūva. Čia buvo mūsų svajonių sala, mūsų svajonių namas, mes sutikome tiek nuostabių žmonių, kurie tapo mūsų artimais draugais, mūsų Ohana (havajiečių kultūroje taip apibūdinama šeima – DELFI) . Mano širdis plyšta, kiek žmonių prarado savo namus“, – kalbėjo Ž. Kutkaitė-Roditis.

Ji su graiku vyru, trimis šunimis ir kačiuku evakavosi prieš mėnesį ir iki šiol glaudžiasi pažįstamų namuose. Kaip ir daugelis gyventojų, Živilės šeima neturėjo draudimo. Draudimas nuo lavos kainuoja apie 5 tūkstančius į metus.

Valstybė taip pat neketina skirti pagalbos – tik vietiniai žmonės padeda vieni kitiems. Iš viso miestelyje sunaikinta per 200 namų ir tai dar gali būti ne pabaiga. „Ir nieko negali padaryti“, – tai, kad žmogus prieš stichiją bejėgis, apgailestauja moteris.

Jos buvusių namų vietoje dabar pūpso lavos kalnas.

© Asmeninis albumas

Kilauėjos ugnikalnis nuo moters namų nutolęs per maždaug 25 mylias. Jos teigimu, lava nuo ugnikalnio neatitekėjo, bet pačioje Leilani gyvenvietėje pradėjo verstis iš po suskilusios žemės. Per naktį būta per 2000 žemės drebėjimų.

„Čia, Havajuose, labai ypatingi žmonės ir nepaprasta dvasia. Aloha (meilė, gerumas) tikrai gyva, dėl to aš myliu Havajus. Čia draugiški, mieli žmonės“, – pridūrė Ž. Kutkaitė-Roditis. Ji pasidžiaugė, kad keletą kartų Havajuose lankėsi mama ir sesuo – dabar daugybės nuostabių vietų Havajuose paprasčiausiai neliks.

Specialioje platformoje lietuvės šeimai renkama parama.

Kaip DELFI jau rašė, Kilauėjos ugnikalnio išsiveržimas prasidėjo gegužės 3 dieną.

Nuo tada, kai pradėjo veržtis ugnikalnis, lava jau užliejo maždaug 20 kvadratinių kilometrų dydžio teritoriją.

Kilauėja yra vienas iš penkių ugnikalnių Havajų Didžiojoje saloje. Mokslininkai mano, kad vulkaninis aktyvumas gali pranašauti didžiulio masto išsiveržimą, panašų į praėjusio amžiaus 3-io dešimtmečio viduryje įvykusį Kilauėjos išsiveržimą.

Antradienį pareigūnai pranešė, kad iš Kilauėjos ugnikalnio besiliejanti sunaikino šimtus namų vandenyno pakrantėje.

„Praėjusią naktį netekome šimtų namų aplink Kapoho įlanką ir Vakeišenlando rajone, tačiau tikslių skaičių kol kas neturime“, – naujienų agentūrai AFP sakė Havajų apygardos atstovė spaudai Janet Snyder.

Pasak jos, anksčiau buvo sunaikinti 117 namų ir teko evakuoti pustrečio tūkstančio žmonių.