„Aišku, visi norėtume, kad būtų kontaktinis ugdymas, bet neabejoju, kad turėsime hibridinio mokymo atvejų spalio mėnesį“, – „Delfi TV“ laidoje „Delfi diena“ kalbėjo M. Sinkevičius.

Anot jo, koronaviruso atvejų fiksuojama visų šalies savivaldybių ugdymo įstaigose, kai kur situacija – ypač prasta.

„Kai kuriose [savivaldybėse] yra drastiškų atvejų, kai vos ne visa mokykla turi išeiti į saviizoliacijos procesą“, – pasakojo M. Sinkevičius.

Jo teigimu, net ir tose savivaldybėse, kurios pirmauja pagal pasiskiepijusių gyventojų skaičių, pasitaiko didesnių viruso protrūkių.

„Toje pačioje Akmenėje, kuri yra top dešimtuke pagal pasiskiepijusios populiacijos skaičių (80 proc. pasiskiepijusių), viena gimnazija iškrito iš švietimo organizavimo. Kiekvienoje savivaldybėje atsikartoja panašūs dalykai, gal mažesniais mastais. Jeronimo Ralio gimnazijoje Jonavoje irgi viena kita klasė saviizoliacijoje. Įvyko mokyklos šimtmečio minėjimas, saugiai, su kaukėmis, – atsirado, kas serga“, – kalbėjo Jonavos rajono meras.

Jis pripažįsta, kad hibridinis mokymasis nebūtų visavertis, tačiau, pasak M. Sinkevičiaus, toks scenarijus darosi neišvengiamas.

„Matyt, kad neišvengiamai gali atsitikti taip, kad mes vis tik turėsime tą hibridinį mokymo modelį, kada dalis [mokinių] turės mokytis iš namų, dalis – klasėje. Apie tai kalba ir Švietimo ir mokslo ministerija, kad mokyklas pasieks įranga hibridiniam mokymui“, – sakė M. Sinkevičius.

„Tas hibridinis mokymas, aišku, įkelia papildomų komplikacijų mūsų mokytojams – tada reikia dirbti ir su ekranu, ir su klasėje sėdinčiais mokiniais, gaunasi toks nepatogumas, nes vaikui, kuris yra kontakte, tu gali parodyti daugiau dėmesio, atsakyti į jo klausimus, greičiau reaguoti, matyti, kaip jis supranta ar ne“, – laidoje „Delfi diena“ kalbėjo jis.

Antradienį Lietuvoje nustatyti 1847 nauji koronaviruso atvejai, nuo šios ligos mirė 14 žmonių.

Lietuva praėjusią savaitę įžengė į blogiausią, „juodąją“, pandemijos spalvinę zoną.

Primename, kad Vyriausybė patvirtino reikalavimą nuo penktadienio uždarose patalpose dėvėti kaukes, taip pat rekomenduojama tiek viešiems, tiek privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu.

Ministrų kabinetas pritarė šiems nutarimo dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimams.

Kaukės – ir darbe

Kaukės nuo spalio 1 dienos bus privalomos uždarose erdvėse, kai teikiamos ar gaunamos paslaugos, perkama, vyksta renginiai ir t. t., nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo.

„Visų pirma nustatoma, kad operacijų vadovo sprendimai, įskaitant veido kaukių dėvėjimą uždarose patalpose, būtų privalomi nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo, ir nebūtų rekomendacinio pobūdžio“, – per Vyriausybės posėdį sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Jis pažymėjo, kad išlieka ir anksčiau galiojusios išimtys – kaukės neprivalomos neįgaliesiems, jei jie dėl sveikatos būklės negali jų dėvėti, teikiant paslaugas, kurių neįmanoma suteikti su kauke, taip pat valgant viešojo maitinimo įstaigose, taip pat ir kino teatruose.

Premjerė Ingrida Šimonytė vėliau patvirtino, kad kaukės bus privalomos ir darbe, „kai žmonės dirbs fiziniame kontakte uždarose patalpose“.

„Darbo kolektyvuose kaukės bus privalomos, kai žmonės dirbs fiziniame kontakte uždarose patalpose“, – teigė premjerė.

Ji pridūrė, kad rekomendacija dirbti nuotoliniu būdu „yra labai primygtinė ir, kai yra galimybė organizuoti darbą nuotoliniu būdu, mes rekomenduotumėm šit būdą rinktis“.

Pradinukams kaukių nereikės

Tvarka mokyklose nesikeičia – kaukės lieka privalomos vyresniems mokiniams, o pradinukams jų dėvėti nereikės.

Pasak premjerės, dėl kaukių pradinukams, jei būtų nuspręsta jas padaryti privalomomis, pakaktų operacijos vadovo sprendimo, tačiau jis būtų priimtas aptarus su epidemiologais ir švietimo bendruomene.

„Mokyklose kaukės yra privalomos, jos nėra privalomos tik pradinukams, dėl pradinukų mes sutarėme taip, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija dar pakontaktuos apie tai su epidemiologais ir švietimo bendruomene, ir jei toks sprendimas būtų tinkamas, tam nereikia Vyriausybės nutarimo, tai yra operacijų vadovo sprendimas“, – sakė premjerė.

Grąžinus privalomas kaukes, atsakomybė už jų nedėvėjimą teks pačiam asmeniui.

„Atsakomybė už kaukių dėvėjimo reikalavimo nesilaikymą tektų klientams ir paslaugų gavėjams. Taip pat nutarimu mes rekomenduojame tiek viešiesiems, tiek privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Šie pakeitimai įsigaliotų nuo penktadienio“, – pakeitimus pristatė ministras.

Sugriežtinimai – dėl spartaus delta plitimo

Sugriežtinimai patvirtinti dėl spartaus koronaviruso delta atmainos plitimo ir nepalankios epidemiologinės situacijos Lietuvoje.

„Šiuo metu Lietuvoje imunitetą nuo COVID-19 turi (paskiepyti ar persirgę) 67,7 procentai gyventojų, tačiau imunizuotų asmenų skaičius vis dar nepakankamas viruso plitimui valdyti“, – rašoma teikime dėl nutarimo pakeitimo.

Iki šiol turintiesiems galimybių pasą kaukių dėvėjimas yra rekomenduojamas.

Lietuva praėjusią savaitę įžengė į blogiausią, „juodąją“, pandemijos spalvinę zoną.

Statistikos departamento duomenimis, praėjusią parą buvo nustatyti 1847 nauji COVID-19 atvejai, mirė 14 žmonių.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiekė 656,3 ir per parą paaugo dviem dešimtimis punktų. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis pakilo iki 7,2 procento.