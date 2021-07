Lietuva vėl žengia į geltonąją COVID-19 zoną

100 tūkst. gyventojų per 14 dienų jau tenka 26,2 atvejo. Taigi visa Lietuva jau pateko į geltonąją B1 zoną.

Per praėjusią parą buvo nustatyti 82 nauji atvejai.

Prieš birželio 30 dieną paskutinį kartą žaliojoje pandemijos spalvinėje zonoje buvome 2020 m. rugsėjo 18 dieną.

Viršijus 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – geltonoji B2 COVID-19 zona. Atvejų skaičiui 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų pasiekus 100 Lietuva jau pateks į raudonąją C1 zoną. Nuo 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – į raudonąją C2 zoną.

O viršijus 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – į C3.

Kai atvejų skaičius viršys 500 (100 tūkst. gyventojų per 14 dienų), bus pasiekta juodoji D zona.