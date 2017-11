Dramblio Kaulo Kranto sostinėje Abidžane Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius trečiadienį pasirašė bendrąjį komunikatą dėl diplomatinių santykių formalizavimo su Madagaskaro Respublikos prezidentu Hery Rajaonarimampianina, pranešė Užsienio reikalų ministerija. L. Linkevičius, dalyvavęs Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos viršūnių susitikime, su Madagaskaro vadovu ir su užsienio reikalų ministru aptarė galimas dvišalių santykių plėtros kryptis, tolimesnį bendradarbiavimą daugiašaliuose formatuose, regioninius ir globalius klausimus, teigiama pranešime spaduai. Lietuvos ministras taip pat pristatė didėjantį mūsų šalies įsitraukimą Afrikoje. Madagaskaras yra 183-ia valstybė, su kuria Lietuva užmezgė diplomatinius santykius. Jungtinių Tautų Organizacijai priklauso 193 šalys narės. Sprendimui užmegzti diplomatinius santykius Vyriausybė buvo pritarė dar 2004-aisiais, bet įgyvendinimas užtruko. Vyriausybės teigimu, diplomatiniai santykiai bei dvišalis bendradarbiavimas Lietuvai aktualus plečiantis Lietuvos turizmo geografijai, o diplomatiniai santykiai palengvintų kontaktų užmezgimą su šios šalies valdžios atstovais, palengvintų galimybes verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms plėsti veiklą, nelaimės atveju suteikti pagalbą Lietuvos piliečiams. Greta rytinio Afrikos kranto Indijos vandenyne esančioje beveik 600 kvadratinių kilometrų ploto saloje-valstybėje gyvena apie 20 mln. gyventojų. Madagaskaras Lietuvoje labiausiai žinomas dėl XX amžiaus geografo ir visuomenės veikėjo Kazio Pakšto utopinių svarstymų kurti vadinamąją „Atsarginę Lietuvą“. Geopolitikos pradininku vadinamas K. Pakštas, gyvenęs 1893-1960 metais, teigė, kad Madagaskare, Angoloje arba Belize būtų galima vykdyti lietuvių kolonizaciją. Taip jis pabrėžė Lietuvos geopolitinės padėties pavojingumą. Tarpukario Lietuvos vadovai rimtai K. Pakšto idėjų nesvarstė. K.Pakšto idėjos paskatino dramaturgą Marių Ivaškevičių parašyti pjesę „ Madagaskaras“. Pagal ją režisierius Rimas Tuminas pastatė spektaklį, kuris rodomas Vilniaus mažajame teatre.











