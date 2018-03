„Į šią aikštę susirenkame per šventes – kaip į namus, kaip į šeimą. Skambant Tautos giesmei žiūrėsime į vėliavas viena kryptimi, drauge. Ši kryptis yra visada teisinga“, – per vėliavų pakėlimo ceremoniją sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. „Mes, žmonės, galime nesutarti, tačiau viena valstybė išliks, išliks ir viena vėliava, ji visiems mums simbolizuoja vieną Lietuvą. Trispalvė simbolizuoja ir demokratiją, respubliką, ir laisvę – nutapytas saulės, laukų ir kraujo spalvomis“, – kalbėjo parlamento vadovas. Susiję straipsniai: Dr. Norbertui Černiauskui įteikta Valstybės Nepriklausomybės stipendija Pranckietis: didžiuokimės ir skleiskime pozityvumą, kiekvienas kurkime dorą ir sąžiningą valstybę Vidurdienį minint Kovo 11-ąją Nepriklausomybės aikštėje pakeltos trijų Baltijos valstybių vėliavos. Po ceremonijos Gedimino prospektu su Lietuvos kariuomenės orkestru link Katedros pajudėjo tūkstantinė žmonių minia. Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos šv.mišios. Pavakary tradicines patriotines eitynes sostinėje rengia tautininkai, jos šiemet skirtos lietuvių kalbos išsaugojimui ir Vyčiui. 1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė atstatantis nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą balsavo 124, susilaikė šeši deputatai.











