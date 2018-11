Ministras BNS pranešė, kad Lietuva neseniai sulaukė prašymo padidinti savo karinį kontingentą Afganistane. „Per pajėgų generavimo procesą gana neseniai buvo prašymas sutelkti didesnius pajėgumus“, – sakė R. Karoblis. „Tai jeigu tas galioja, ieškosime tų pajėgumų ir nepaisant tam tikrų mūsų apribojimų, (...) mes tikrai esame pasirengę svarstyti šį klausimą“, – pridūrė jis. NATO misijoje Afganistane „Tvirta parama“, skirtoje apmokyti vietos pajėgas, šiuo metu tarnauja apie 50 Lietuvos karių. Toks skaičius įrašytas ir Seimo suteiktame mandate, galiojančiame iki 2020 metų. Apie 30 karių yra iš Kandahare tarnaujančių Specialiųjų operacijų pajėgų. Šalyje taip pat yra Lietuvos štabo karininkų, karo policininkų, logistų ir oro pajėgų karių. Pasak ministro, esant poreikiui, dėl didesnio Lietuvos karių skaičiaus Afganistane tikriausiai bus sprendžiama artėjant 2020-iesiems, Seimo nebus prašoma pakeisti dabartinių įgaliojimų. „Susitikimų metu ne kartą išgirdome, kad Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų karių sugrįžimas į Afganistaną yra milžiniška sėkmė, jų buvimas yra labai matomas ir puikiai vertinamas, o jų atnešama vertė kelis kartus pranoksta tai, ko galėtum tikėtis iš tokio karių skaičiaus“, – kalbėjo R. Karoblis. „Šiandien turime apie 3 tūkst. Lietuvos karių, praėjusių Afganistano pamoką, kartu sudėjus. Tai yra didžiulė paspirtis kariuomenei, kvalifikacijos ir stiprybės ugdymas“, – pridūrė jis. Spręs dėl civilinio atstovo R. Karoblis taip pat pranešė Kabule aptaręs galimybes į Afganistaną skirti civilinį Lietuvos atstovą. Toks atstovas galėtų būti skiriamas į NATO vyriausiojo civilinio atstovo Afganistane Corneliaus Zimmermanno (Kornelijaus Cimermano) komandą. „Apie tokią galimybę buvo užsiminta, apie galimą poreikį prisidėti prie tos pačios civilinės misijos su savo pajėgumais“, – po susitikimo su C. Zimmermannu sakė ministras. Vyriausiasis civilinis atstovas oficialiai atstovauja NATO politinei vadovybei Afganistane. Jis palaiko ryšius su Afganistano vyriausybe, pilietine visuomene, tarptautinės bendruomenės ir kaimyninių šalių atstovais. Lietuva yra turėjusi savo civilinę misiją Afganistane, kai vadovavo Goro provincijos atkūrimo grupei 2005–2013 metais. „Grįžę į Lietuvą tęsime pokalbius apie tai su kolegomis iš Užsienio reikalų ministerijos“, – teigė R. Karoblis. „Atsargiai optimistinės“ nuotaikos Po susitikimų su NATO misijos vadovybe krašto apsaugos ministras tvirtino, kad nuotaikos dėl padėties Afganistane yra „atsargiai optimistinės“, pirmiausia – dėl pirmą kartą savarankiškai pačių afganistaniečių surengtų parlamento rinkimų spalį. Šis balsavimas laikomas svarbiu išbandymu Afganistanui prieš prezidento rinkimus kitąmet. Vis dėlto parlamento rinkimus lydėjo Talibano kovotojų smurtas, o šie konflikto Afganistane metai yra kruviniausi nuo JAV įsiveržimo pradžios 2001-aisiais. „Galime sakyti, kad (parlamento rinkimai – BNS) tai pirmas gana sėkmingai pasiektas etapas“, – sakė R. Karoblis. „Visi pripažįsta, kad ta pažanga Afganistane yra, palyginti ir su situacija prieš gerą dešimtmetį. Pasibaigus NATO kovinei misijai prieš keletą metų tas Afganistano transformacijos procesas kad ir lėtai, kad ir su problemomis, jis vyksta“, – pridūrė jis. Vis dėlto saugumo situacija šalyje lieka itin įtempta. Afganistano saugumo pajėgoms dėl didelio aukų skaičiaus, dezertyravimo ir korupcijos sunkiai sekasi atremti sukilėlių puolimą. Krašto apsaugos ministras sakė, kad Afganistano kariuomenė ir policija šiandien „be didesnės paramos, kai kuriais atvejais gali savarankiškai vykdyti veiksmus“. „Tai rodo tam tikrą brandumo lygį ir tai rodo, kad tos kurtos Afganistano struktūros gali veikti“, – kalbėjo R. Karoblis. NATO sąjungininkus sukrėtė prieš pusantros savaitės talibų įvykdytas įtakingo Kandaharo policijos viršininko nužudymas ir JAV kario žūtis šeštadienį Aljanso bazėje Kabule. Sekmadienį Talibano kovotojai užėmė karinę bazę Urozgano provincijoje, kur dislokuota Afganistano kariuomenė ir policija. Suintensyvėjusi talibų agresija laikoma sukilėlių bandymu stiprinti savo derybines pozicijas su JAV. „Tas suaktyvėjimas gali būti kaip atsakas į tuos teigiamus Afganistano vyriausybės poslinkius“, – sakė ministras.

