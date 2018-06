„Esame pasirengę, jeigu reikės, dvišaliu pagrindu pasirašyti susitarimą su Vokietija“, – žurnalistams Briuselyje sakė D. Grybauskaitė prieš Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą. Pasak diplomatų, susitarimas paspartintų procedūras, kai Lietuvoje prieglobstį gavę, bet į Vokietiją išvykę asmenys būtų grąžinami į Lietuvą. Per pastaruosius metus į Lietuvą iš Vokietijos grąžinta daugiau kaip 20 pabėgėlių. „Mes, Baltijos šalys, visada bendradarbiaujame su tomis šalimis į kurias išvyksta pas mus gavę pabėgėlio statusą žmonės ir ši problema nėra sudėtinga“, – teigė D. Grybauskaitė. Lietuva sutiko paimti pabėgėlių pagal Europos Sąjungos (ES) programą, kuria siekiama palengvinti naštą Italijai ir Graikijai. Nuo 2015 metų į Lietuvą atvežti 468 pabėgėliai, iš jų 338 perkeltų asmenų mūsų šalyje nebėra. Tačiau praktika parodė, kad iš Lietuvos ir kitų Baltijos šalių didelė dalis asmenų išvyksta į turtingesnes Europos valstybes, tokias kaip Vokietija ir Švedija. D. Grybauskaitės pažadas gali būti vertinamas kaip pagalbos ranka Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Vokietijos lyderė neseniai sulaukė savo vidaus reikalų ministro ultimatumo rasti sprendimą apriboti migrantų skaičių, priešingu atveju pagrasino imti juos stabdyti pasienyje. Tokie žingsniai galėtų suardyti Vokietijos valdančiąją daugumą. A. Merkel viršūnių susitikimo išvakarėse pažadėjo suburti koaliciją šalių, kurios kartu spręs migracijos iššūkius. D. Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad siekiant spręsti migracijos iššūkius, būtina stiprinti išorinių sienų apsaugą ir siekti susitarimų su trečiosiomis šalimis, iš kurių atvyksta daug migrantų. Jos teigimu, Lietuva pasirengusi skirti papildomai lėšų susitarimams su Afrikos šalimis ir Turkija.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.