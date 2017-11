Kandidatūrą dar turės patvirtinti Vyriausybė, prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimas, ES šalių vyriausybių atstovai ir specialus komitetas, trečiadienį pranešė Teisingumo ministerija. ES Teisingumo Teismo teisėjo pareigų siekė septyni kandidatai iš Lietuvos, BNS sakė ministerijos atstovas Audris Kutrevičius. Naujasis Lietuvos atstovas ES Teisingumo Teisme pakeis nuo 2012 metų rudens čia dirbusį Egidijų Jarašiūną. Kandidatas užimti šias pareigas I. Jarukaitis yra dirbęs Teisės biure prie Europos reikalų ministerijos, vėliau tapusio Europos teisės departamentu. Nuo 2010 metų jis dirba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju, prieš dvejus metus teisininkas tapo laikinuoju šio teismo vadovu. I. Jarukaitis yra teisės mokslų daktaras. ES Teisingumo Teismas aiškina Bendrijos teisę, kad užtikrintų vienodą jos taikymą bloko šalyse, ir sprendžia vyriausybių bei ES institucijų teisinius ginčus. Šį teismą sudaro 28 teisėjai – po vieną iš kiekvienos šalies narės.

