„Lietuvos Migracijos departamentas sutiko su mano argumentais ir suteikė man pabėgėlio statusą“, – antradienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė D. Bučenkovas. Jis teigė prieglobsčio prašyme nurodęs, kad buvo priverstas palikti Rusiją dėl politiškai motyvuoto baudžiamojo persekiojimo. Anot ruso, Migracijos departamentas sprendimą dėl prieglobsčio priėmė birželio 25 dieną. D. Bučenkovas Rusijoje yra įtariamas dėl dalyvavimo masinėse riaušėse ir sveikatai ar gyvybei nepavojingo smurto panaudojimo prieš pareigūnus. Politikos mokslų daktaras, kairiųjų politinių jėgų aktyvistas buvo suimtas 2015 metų gruodį, o šiemet kovą jam paskirtas namų areštas. Kažkuriuo metu D. Bučenkovas nustojo lankyti teismo posėdžius, o vėliau pranešė palikęs Rusiją. Šalies teismas jam už akių paskyrė suėmimą, buvo paskelbta jo paieška. 2012 metais opozicijos protestas Bolotnajos aikštėje galiausiai baigėsi susirėmimais tarp aktyvistų ir policijos. Daugiau nei 400 žmonių buvo suimti. Eurpoos Žmogaus Teisių Teismas yra priėmęs nagrinėti D. Bučenkovo skundą dėl Rusijoje jo atžvilgiu iškeltos bylos.

