Klaipėdos universitetinėje ligoninėje gydomą alkoholiu dar prieš gimimą stipriai apnuodytą mažylę medikai stebi itin akylai. Su 2 promilės alkoholio gimdyti atvežta moteris taip pat dar neturėtų planuoti kelionės namo. Tačiau Vaiko teisių apsaugos specialistams moteris teigė norinti grįžti į Telšius, kur su sugyventiniu nuomojasi kambarį.

„Mergaitė antradienį užregistruota, jai suteiktas vardas ir mamos pavardė. Apie tėtį mama nieko nesakė, – DELFI sakė Klaipėdos vaikų teisių skyriaus vadovė Rasa Bekėžienė. – Įvertintas ir grėsmės lygis vaikui, pagal rizikos kriterijus, ar kūdikis gali augti su mama. Buvo nustatytas II grėsmės lygis. Visą turimą informaciją perkelsime į Telšių miesto vaiko teisių skyrių, kadangi mama planuoja grįžti į Telšius, į savo gyvenamą vietą“.

Kai specialistai nustato II grėsmės lygį vaikui, tai reiškia, kad įtariama, jog vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei yra kilusi grėsmė. Tokiais atvejais vaikas yra paimamas iš tėvų ar globėjų ir kreipiamasi į teismą dėl leidimo tą padaryti. Anot R. Bekėžienės, tokios procedūros ir yra numatytos – planuojama kreiptis į teismą, tačiau tuo pačiu bus daroma viskas, kad būtų suteikta mamai galimybė auginti mažylę pačiai, jei šiai dienai išsakytos jos mintys yra nuoširdžios.

„Bus organizuojamas mobilios komandos darbas su mama ir organizuojama atvejo vadyba. Tai reiškia, kad iš savivaldybės mamai bus suteikiama visokeriopa pagalba, bus specialistų sprendimas, kokios būtent pagalbos mamai reikia, nes tikslas yra, kad jei mama norėtų auginti vaiką, jai būtų suteiktos visos sąlygos“, – paaiškino situaciją R. Bekėžienė.

Anot pašnekovės, kūdikiui, gimusiam su kiek daugiau nei 4 promilėm alkoholio, medikai prognozuoja būtiną ilgalaikę medicininę priežiūrą, tad mergytės kol kas niekas neskuba išrašyti iš ligoninės. Mamos sveikatos būklė dar irgi sudėtinga ir nors ji medikams didžiulio noro rūpintis vaiku nerodo, vaiko teisių apsaugos specialistus patikino, kad norėtų mažylę auginti pati. Tiesa, moters elgesys vaiko teisių specialistams kelia abejonių, mat ji neturi socialinių įgūdžių.

Moters pirmagimė auga globos namuose ir mama jos nelankė, neišreiškė noro susigrąžinti dabar jau paauglę dukrą.

Irena Gaigalienė, Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, pateikė informaciją, kad apie Klaipėdoje prieš kelias dienas atsidūrusią girtą gimdyvę nebuvo žinoma daugiau nei porą metų.

Moteris nuo 2016 m. vidurio moteris yra išvykusi iš Anykščių rajono.

„Kadangi paskutiniais metais gyvendama Anykščiuose moteris neaugino nepilnamečių vaikų, Tarnyba neturi teisės domėtis šia šeima, – tai seniūnijos, socialinių darbuotojų funkcijos. Vyresniuoju savo vaiku, kuris auga globos namuose, mama nesidomi, jo nelanko“, – paaiškino I. Gaigalienė.

Medikai naujagimės išvaizdoje jau stebi pasekmes

Praėjusį trečiadienį Klaipėdoje gimusi mergytė, kurios kraujyje aptikta 4 promilės alkoholio, vis dar gydoma naujagimių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. Kūdikis neramus, tad medikams tenka jį dažnai sūpuoti ant rankų, praneša LNK žinios.

„Būna, kad neverkia, bet šiaip labai nerami. Aišku, mes nežinome tos istorijos, kas buvo, kaip ji gyveno visą laiką, bet pasekmės yra“, – kalbėjo Klaipėdos ligoninėje dirbanti gydytoja.

Kūdikio būklė stabili, bet ištyrus naujagimę pastebėta infekcijos požymių. Mergytei ir abstinencija. Medikai vis dar valo alkoholį iš jos organizmo, skelbia LNK žinios.

„Pamažu išeidinėja (alkoholis iš organizmo – DELFI). Kvapo nebesijaučia taip, kaip pradžioje, – apie nuo alkoholio valomą kūdikio organizmą kalbėjo Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis. – Bet kūdikiai daug sunkiau išeina nei suaugę žmonės.“

Genetikai sako, kad dėl mirtinos alkoholio koncentracijos naujagimės kraujyje stebimi visi būdingi alkoholinio vaisiaus sindromo požymiai. „Tai, ką mes jau matome, tai vadinama mažagalvystė – mikrocefalija. Veido bruožai, būdingi šiam sindromui. Neabejotinai tai turės pasekmių tolimesniam vaiko vystymuisi“, – kalbėjo gydytoja genetikė Jūratė Kasnauskienė.

„Mažagalvystė reiškia – per maža galva, per mažos smegenys, dažniausiai nukenčia tam tikros smegenėlių struktūros, – kalbėjo gydytoja genetikė. – Pasekmės dažniausiai – intelektinės raidos atsilikimas, mokymosi sunkumai.“

Pasak genetikų, kūdikiui gali būti ir kitų vystymosi, raidos, elgesio sutrikimų. Medikai tikina, kad saugių alkoholio dozių besilaukiančioms nėra.

„Nėštumas ir alkoholis iš esmės nėra suderinami dalykai. Pats pavojingiausias laikotarpis – pirmasis nėštumo trimestras. Tuo metu, kai vystosi visi organai, užuomazgos, formuojasi smegenys, struktūros. Neabejotinai sunkesnės pasekmės bus“, – teigė J. Kasnauskienė.

Medikai LNK žinioms teigė, kad šis atvejis Lietuvoje – ne vienintelis. Prieš kelerius metus jie jau buvo priblokšti, kai naujagimio kraujyje nustatė dvi promiles alkoholio.

Kūdikiu besilaukiančios mamos gaili mažylės ir, kaip teigė LNK žinioms, tai baisiau nei palikti kūdikį gyvybės langelyje. „Kitos tiek metų negali susilaukti, vargsta. Aš pati trečio laukiuosi. Negalėčiau taip niekada“, – pasakojo kūdikio besilaukianti mama.

„Neįsivaizduoju, kaip mama gali vartoti alkoholį apskritai“, – kalbėjo kita kalbinta moteris.

Mergytę mama pagimdė ir pati būdama neblaivi. Jos kraujyje buvo rasta perpus mažiau alkoholio. Medikai spėja, kad gimdyvė alkoholį vartojo visą nėštumo laikotarpį. Ji iki šiol ligoninėje.

Vyriausiasis gydytojas prof. V. Janušonis pirmadienį DELFI teigė, kad iš Telšių atvežta mama buvo girta ir agresyvi, tačiau jie skubėjo gelbėti kūdikį ir mamą, tad iškart kažkam pranešti apie girtą gimdyvę nebuvo laiko.

„Buvo imtasi visų veiksmų, kad išgelbėtume mamą ir naujagimį. Po to pranešėme tarnyboms. Kol kas viskas tvarkosi, jei nebus kokių staigmenų, šiuo metu jos būklė gerėja. Mamos būklė pakankamai sunki, iš jos elgsenos, kiek suprantame, nelabai ji nori auginti vaiką", – neslėpė medikas.

Lietuvos medicinos istorijoje šis atvejis bene sudėtingiausias. Anot V. Janušonio, per stebuklą išgyvenusi mažylė vargu, ar augs be pasekmių. Kiek per 4 promilių girtumas net ir suaugusiam žmogui gali būti mirtinas.