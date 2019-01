Trečiadienį Lietuvoje išliks debesuota, rytiniuose rajonuose su pragiedruliais. Daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pūs iš pietryčių, rytų, 4–9 m/s.

Aukščiausia temperatūra 3–8 laipsniai šalčio, pajūryje apie 2 laipsnius šalčio.

Ketvirtadienio naktį panigs tik vietomis, tikėtina, vakariniuose rajonuose. Vėjas dar labiau nurims. Oro temperatūra vakariniuose rajonuose kris iki 5–10 laipsnių, kitose šalies vietose – 11–16 ar net iki 19 laipsnių šalčio.

Debesų bus mažiau, sniegas trauksis. Užtat šaltis dieną išliks – dieną kai kur rodys 11–13 laipsnių žemiau nulio.

Kaip per šalčius apsaugoti darbuotojus

Žemą oro temperatūrą ypač aktualu įvertinti dirbantiesiems lauko sąlygomis. Elektros linijų tiesimo, krovimo, kelių, inžinerinių komunikacijų tiesimo ir remonto, miško kirtimo, teritorijų, gatvių, kiemų valymo, statybos ir kiti darbai, atliekami lauke, nesustoja ir žiemą.

Teisės aktai nurodo, kad, kai aplinkos oro temperatūra žemesnė kaip minus 10° C, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose darbuotojams privalu suteikti specialias pertraukas. Minimali specialių pertraukų trukmė per 8 valandų darbo dieną (pamainą) turi būti ne mažesnė kaip 40 minučių. Be to, įvertinęs darbo aplinkos rizikos veiksnius, darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus specialiais darbo drabužiais (asmeninėmis apsaugos priemonėmis), apsaugančiais nuo žemos temperatūros, rašoma Valstybinės darbo inspekcijos pranešime. Darbo patalpų oro temperatūra turi atitikti dirbančiojo fizines pastangas atlikti darbą.

Kuo lengvesnis fizinis darbas, t. y. nereikalauja didelės fizinės įtampos bei jėgų jam atlikti, tuo aukštesnė turėtų būti darbo patalpų oro temperatūra (pvz., prekybos salės darbuotojo, siuvėjo darbo vietos temperatūra turėtų būti ne žemesnė nei 17° C, biuro darbuotojo – ne žemesnė nei 20° C). VDI įspėja, kad tiek šalčio, tiek kitus žiemos pavojus būtina įvertinti kiekvienoje darbovietėje. Ne vienas darbuotojas žiemą susižaloja dėl slidžių judėjimo kelių darboviečių teritorijose (šaligatvių, laiptų, kiemų, darbo vietų). Ypač pavojinga šiuo atžvilgiu statybose – dėl apledėjusių pastolių, kopėčių, darbo priemonių ir pan.