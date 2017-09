Ši iniciatyva buvo aptarta Taline vykusiame ES gynybos ministrų susitikime. Diskusijose daugiausia dėmesio skirta nuolatinio struktūruoto bendradarbiavimo (PESCO) kūrimui ir Europos gynybos fondo steigimui (EDF). „(Karinio Šengeno projektas) apima tiek procedūrų supaprastinimą, tiek investicijas į infrastruktūrą. Šį projektą remia daug valstybių, jo praktinis įgyvendinimas svarbus tiek ES, tiek NATO”, - pranešime spaudai teigė krašto apsaugos ministras Raumundas Karoblis. Europos Komisija (EK) yra pasiūliusi steigti Europos gynybos fondą, iš kurio galėtų būti ko finansuojami gynybos pajėgumų vystymo projektai. Iki 2020 metų gynybai EK yra numačiusi skirti 500 mln. eurų.

