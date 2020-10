2020 metų Seimo rinkimų pirmasis turas

VRK apie pažeidimus: Kėdainiuose galimai papirkinėjami rinkėjaiVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė „Delfi“ patvirtino gavusi pranešimą apie galimai papirkinėjamus rinkėjus.„VRK gauna pranešimų, kad agitacijos draudimo laikotarpiu yra skelbiama rinkimų agitacija socialiniuose tinkluose, kad yra galimai papirkinėjami rinkėjai. Socialiniame tinkle „Facebook“ buvo įrašas, kuriame, pasak pranešėjo, nurodoma, kaip vyksta rinkėjų balsų pirkimas. Įrašas socialiniame tinkle apie tai, kad jeigu bus balsuojama už tam tikras partijas, kandidatus, bus suteikiamos tam tikros nuolaidos įsigyjant tam tikras prekes ir panašiai. Panašu, kad tai galimai vyksta Kėdainiuose“, – patikslino ji. Taip pat, anot jos, gyventojai teiraujasi dėl išorinės stacionarios reklamos atvirose erdvėse.„Svarbiausias dalykas, kad balsavimo patalpoje nebūtų rinkimų agitacijos bei 50 m. apie tą vietą. Taip pat, kad nebūtų rašomos publikacijos, nauji tekstai, rodomos naujos, kartojamos senos laidos. Taip pat daug paklausimų sulaukiame dėl atvejų, kada rinkėjai nori balsuoti bet kur, tačiau rinkimų dieną jie gali balsuoti tik savo rinkimų apygardoje“, – sakė ji.

VRK neigia socialiniuose tinkluose sklindančią informaciją: balsuoti bet kur negalimaGyventojams pasimetus, kur tiksliai šie gali atiduoti savo balsą Seimo rinkimuose, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė atkreipia dėmesį, kad tai padaryti galima tik savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje, pagal savo deklaruotą gyvenamą vietą. „Mes matėme, kad socialiniuose tinkluose vyksta diskusijos, kad važiuokite kur norite, užpildykite formą ir balsuosite kur norite, tai tikrai taip nėra.Šiandien, rinkimų dieną, rinkėjai Seimo rinkimuose gali balsuoti savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje, pagal savo deklaruotą gyvenamą vietą“, – pabrėžė ji. „Tai reiškia, kad kaip mes per prezidento rinkimus turėjome situaciją, kai buvo galima balsuoti visoje Lietuvoje, tai šiandien tai negalioja. Per prezidento rinkimus, Europos parlamento rinkimus, buvo galima balsuoti visoje Lietuvoje dėl tos priežasties, kad visoje Lietuvoje biuletenis buvo tas pats, kandidatai buvo tie patys, o dabar mes turime 70 vienmandačių apygardų ir rinkėjai balsuoja arba savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje“, – aiškino ji. Anot VRK vadovės, jeigu atsitiko taip, kad prieš keletą dienų pasikeitė asmens deklaruota gyvenamoji vieta, jis gyvenamą vietą deklaravo kitur arba faktiškai gyvena kitoje vietoje, nei yra deklaruotas, tai tokiu atveju nuvykęs į rinkimų apylinkę jis apie tai turi informuoti rinkimų komisiją.„Tada asmuo pateikia komisijos nurodytą prašymą, kad jį įtrauktų į rinkėjų sąrašus, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat dokumentus patvirtinančius deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą tos apylinkės teritorijoje“, – sakė ji.

VRK atsakas besiskundžiantiems iš saviizoliacijos: aiškinamės, bet dalies net nebuvo namuoseSaviizoliacijoje esantys rinkėjai, nors ir užsiregistravo, tikina taip ir nesulaukę pas juos atvykti turėjusių rinkimų komisijos narių. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė tikina, kad situaciją šiuo metu dar aiškinasi, tačiau priduria, kad dalies saviizoliacijoje esančių asmenų atvykę rinkimų komisijų nariai namuose nė nerado.Daugiau – čia.

Iki 13 val. balsavo 16,92 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 13 val. balsavo 16,92 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai atlikti pilietinę pareigą kol kas į rinkimų apylinkes ėjo Verkių, Antakalnio, Nemenčinės ir Garliavos rinkimų apygardų rinkėjai. Čia kiekvienoje sulaukta daugiau kaip po 20 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Mažiausia aktyvūs iki minėtos valandos buvo Nevėžio, Gargždų, Raseinių-Kėdainių, Kelmės-Šilalės, Sūduvos šiaurinės apygardos rinkėjai.

Iki vidudienio balsavo 13,33 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki vidudienio balsavo 13,33 proc, rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai atlikti pilietinę pareigą į rinkimų apylinkes ėjo Verkių rinkimų apygardos rinkėjai. Čia jau balsavo 19,43 proc. šios apygardos rinkėjų.Mažiausiai aktyvūs iki vidudienio buvo Sūduvos šiaurinės apygardos rinkėjai. Čia balsavo 10,46 proc. rinkėjų. Neaktyvūs ir Nalšios šiaurinės apygardos rinkėjai -10,69 proc.

Balsą Seimo rinkimuose atidavęs Nausėda: pasirinkau, kad mažiau stumdytumėmės tarpusavyje Sekmadienį Seimo rinkimuose savo balsą atidavė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Balsuoti jis atvyko kartu su savo žmona Diana Nausėdiene.Prezidentas buvo suplanavęs balsuoti 11 val., tačiau į rinkimų apylinkę atvyko vėliau. „Viskas buvo labai sklandu, apylinkė gerai pasirengusi. Lengvai suradau sąraše, už ką norėjau balsuoti. Taip, kad pilietinė pareiga atlikta ir dar kartą kviečiu žmones ateiti balsuoti. Turime tikrąja to žodžio prasme demokratijos šventę, pasinaudokime ja“, – sakė G. Nausėda.Daugiau – čia.

Skvernelis tikisi, kad tokius Seimo rinkimus turime pirmą ir paskutinį kartąMinistras pirmininkas Saulius Skvernelis sekmadienį atidavęs savo balsą Seimo rinkimuose, žurnalistams teigė, jog po šių rinkimų ir toliau tikisi darbų tęstinumo.Premjeras taip pat visus paragino aktyviai balsuoti, neišsigąsti koronaviruso. „Tikiuosi šiandien didelio aktyvumo, kad balsuotų kuo daugiau žmonių. Nes balsavimas yra tikrai saugus, tad ateikime. Tada galėsime sakyti, kad esame verti to, ką išsirinkome“, – ragino jis. „Tikiuosi, kad tokius rinkimus turime pirmą ir paskutinį kartą“, – sakė S. Skvernelis.Daugiau – čia.

VRK gavo kelias dešimtis pranešimų dėl neleistinos agitacijosVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė teigia, kad VRK yra gavusi kelias dešimtis pranešimų apie agitacijos draudimo laikotarpiu vykdomą neleistiną agitaciją. Pasak jos, daugiausiai pranešimų buvo susiję su agitacija socialiniuose tinkluose.„Kai kuriose (feisbuko – ELTA) grupėse buvo skelbiami agitacinio turinio įrašai. Tai galbūt šie rinkimai išsiskiria tuo, kad ankstesniais metais socialinių tinklų paskirų vartotojai dalindavosi įrašais savo paskyrose, dabar tam tikri įrašai atsiranda uždarose grupėse, grupėse, kur atitinkamai susirenka tam tikra auditorija“, – VRK spaudos konferencijoje sakė L Matjošaitytė.VRK pirmininkė teigia, kad taip pat buvo gauta pranešimų apie agitaciją ant transporto priemonių.„Vienas iš gautų pranešimų buvo, kad prie Vilniaus geležinkelio stoties yra automobilis, ant kurio yra daugybė rinkimų agitacijos, Kreipėmės į policijos pareigūnus, ta agitacija pasitvirtino, agitacija buvo fiksuota“, – pavyzdį pateikė ji.L. Matjošaitytė taip pat informavo, kad yra gauta pranešimų dėl lauko reklamos, agitacinių pranešimų siuntimo per telefono programėles, agitacijos pašto dėžutėse ir t.t. Visgi, pasak jos, ne visi pranešimai pasitvirtino.„Atkreipsiu visų dėmesį, kad agitacija, paskelbta iki agitacijos draudimo laikotarpio pradžios, yra galima ir nebūtina jos pašalinti. Kalbant ir apie įvairius stendus išorinės politinės reklamos, ar kitus įrašus socialiniuose tinkluose, jeigu jie paskelbti iki agitacijos draudimo laikotarpio pradžios, tai yra iki penktadienio pirmos valandos nakties“, – sakė ji.VRK pirmininkė primena, kad agitacijos draudimas tęsiasi iki sekmadienio 20 val. vakaro.L. Matjošaitytė taip pat pranešė apie pradėtus kelis ikiteisminius tyrimus dėl perkamų rinkėjų balsų ir kitų šiurkščių pažeidimų.„VRK taip pat gavo informaciją iš policijos pareigūnų, kaip žinia, yra pradėti keli ikiteisminiai tyrimai, daugiausiai policijos pareigūnai gauna pranešimus apie tai, kad asocialūs asmenys yra vežami, vykdomas galimai pavėžėjimas, yra dingęs yra rinkiminis plakatas, parduotuvėje perkami rinkėjų balsai ir pan.“, – pranešė ji.

Iki 11 val. balsavo 9,51 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 11 val. balsavo 9,51 proc., rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai į rinkimų apylinkes ryto valandomis atėjo Verkių rinkimų apygardos rinkėjai. Čia jau balsavo 15,28 proc. šios apygardos rinkėjų.

VRK apie rinkimus Pasaulio lietuvių vienmandatėje: balsuojančiųjų yra nemažaiVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė informuoja apie nemažą užsienyje balsuojančių Lietuvos piliečių skaičių.„Šiais metais mes turime išskirtinę situaciją, kai yra įsteigta Pasaulio lietuvių vienmandatė apygarda. Komisijos duomenimis, jau yra pažymėta, kad ambasadoje Jungtinėje Karalystėje balsavo beveik 11 tūkst. rinkėjų, ambasadoje Norvegijos karalystėje – 2400, ambasadoje Vokietijos Federacijoje – 1900, ambasadoje Airijoje beveik 1900, ambasadoje Belgijoje – kiek daugiau nei 1000“, – sekmadienį surengtoje VRK spaudos konferencijoje teigė L. Matjošaitytė.„Matome, kad balsuojančių užsienyje skaičius yra nemažas ir, tikėtina, tas skaičius dar pasikeis. Šiandien didžiosiose atstovybėse yra organizuojamas balsavimas gyvai“, – pridūrė VRK vadovė.

Balsų skaičiavimas užtruks ilgiau nei įprastaVyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė sako, kad Seimo rinkimų rezultatai gali būti paskelbti šiek tiek vėliau nei įprasta, nes daug žmonių savo valią pareiškė iš anksto, o jų balsus suskaičiuoti užtrunka ilgiau.„Prašome visų kantrybės, rinkimų rezultatai nebus taip greitai“, – spaudos konferencijoje sekmadienį sakė VRK pirmininkė.Šiuose Seimo rinkimuose iš anksto balsavo 11,64 proc. rinkėjų. 2016-aisiais aktyvumas iš anksto siekė 6,65 procentus.„Balsų skaičiavimas užtruks (...), nes turime didelį rinkėjų aktyvumą balsuojant iš anksto. Balsuojama iš anksto išankstinio balavimo vokais, jų skaičiavimas labai ilgai užtrunka“, – teigė L. Matjošaitytė.Balsų skaičiavimą taip pat gali prailginti saugumo priemonės dėl koronaviruso, be to, Seimo rinkimų rezultatai beveik visada paskelbiami kiek vėliau nei prezidento rinkimų dėl to, kad užtrunka laiko suskaičiuoti kandidatų reitingavimą.Balsai bus pradėti skaičiuoti iškart po to, kai 20 val. užsidarys rinkimų apylinkės.„Mes iš savo pusės prašome rinkimų komisijų skaičiuoti rezultatus atsakingai, čia yra ne lenktynės. Svarbiausia – korektiškai, teisingai suskaičiuoti rinkimų rezultatai. Visų rinkimų stebėtojų prašome laikytis saugių atstumų tiek balsavimo patalpoje, tiek ir skaičiuojant balsus“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.

Komisijos narei Žirmūnuose nustatytas 1,32 prom. girtumasPolicijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sekmadienio rytą sakė, kad iki 10 val. policija gavo 6 pranešimus apie galimus pažeidimus. Anot jo, ikiteisminių tyrimų nepradėta.Taip pat jis informavo, kad šiandien 7 val. 28 min. buvo gautas Žirmūnų apygardos pirmininkės pranešimas, kad Vilniuje, Žirmūnų g. 143, reikia patikrinti vieno komisijos nario blaivumą. „Komisijos narei (g. 1964 m.) nustatytas 1,32 prom. girtumas, ji nušalinta nuo rinkimų apylinkės komisijos narės pareigų“, – teigė jis. Redakcija šiandien jau skelbė, kad sekmadienio naktį Pakruojo rajone esančiame Degėsių kaime patikrinti rinkimų apylinkės patalpų jose suveikus signalizacijai automobiliu atvyko neblaivi apylinkės darbuotoja.Kaip pranešė Policijos departamentas, Šiaulių apskrities policijos pareigūnai apie 1 valandą nakties atvyko patikrinti rinkiminės apylinkės, kur rado pravirą langas ir veikiančią apsaugos signalizaciją.Į vietą automobiliu atvyko 1957 metais gimusi rinkiminės apylinkės darbuotoja, kuriai pareigūnai nustatė lengvą 0,9 promilės girtumą ir surašė administracinio nusižengimo protokolą. Patalpų langas uždarytas, signalizacija įjungta, pažeidimų nenustatyta.

Daugiausiai tarp saviizoliacijoje atsidūrusių ir pateikusių prašymą balsuoti namuose – iš užsienio grįžę piliečiaiVRK pirmininkė informavo, kad didžiausią dalį rinkėjų, kurie atsidūrė privalomoje saviizoliacijoje ir paprašė galimybės balsuoti namuose, sudaro iš užsienio grįžę lietuviai. Beveik trečdalis – koronavirusu užsikrėtę piliečiai.„Iš visų asmenų pateikusių prašymus balsuoti namuose, kurie yra saviizoliacijoje, didžioji dalis – 41 proc. – yra grįžusių iš užsienio, 31 proc. turėję kontaktą su sergančiuoju ir 28 proc. – sergantys COVID-19“, – teigė L. Matjošaitytė.

Pranešė apie eiles, jau balsavo 6,75 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė sekmadienį ryte organizuotoje spaudos konferencijoje sakė, kad kai kuriose rinkimų apylinkėse jau yra susidariusios rinkėjų eilės. „VRK duomenimis, balsavimas rinkimų dieną prasidėjo neblogai. 7 val. visos rinkimų apylinkės buvo prisijungusios prie sistemos, pradėjo darbą. Rinkėjai keliavo į rinkimų apylinkes. Gavome informacijos, kad neretai jau yra susidariusios ir rinkėjų eilės, kadangi visi laikosi saugaus atstumo“, – sakė ji. „10 val. šiandien į rinkimų apylinkes atvyko jau 6,75 proc. rinkėjų. Daugiausia rinkėjų surinko Danės, Verkių, Nalšios pietinė, Raseinių-Kėdainių, Nemenčinės apygardos“, – sakė L. Matjošaitytė bei pridūrė, kad 2016 m. Seimo rinkimuose iki 10 val. balsavusių rinkėjų aktyvumas tuomet siekė 4,8 proc. VRK duomenimis, iš anksto šiemet iš viso balsavo 11,64 proc. rinkėjų.

Adamkus: balsavau už stabilumąSekmadienio rytą balsą Seimo rinkimuose atidavęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus teigia balsavęs už stabilumą.„Pasirinkau sąrašą, kuriame, man atrodo, buvo daugiausiai tinkamiausių žmonių, iš kurių aš galiu pasirinkti. Už tuos ir balsavau. (…) (Balsavau) už stabilumą, kadangi, mano supratimu, tas yra reikalinga šiuo metu, kada prieš Lietuvą iškyla daug svarbių Lietuvos vidaus problemų, ir, žinoma, negalima vengti ir užsienio (problemų), kurioms susidaro mums čia aplink, ypač iš rytinių kaimynų“, - sakė V. Adamkus. Daugiau – čia.

Dėl rinkimų balsavimo pažeidimų pradėti du ikiteisminiai tyrimaiNuo spalio 5 d. 7 val., kuomet prasidėjo Seimo rinkimų išankstinis balsavimas, iki spalio 11-osios, pagrindinės balsavimo dienos, 7 val. policija gavo 50 pranešimų, susijusių su Seimo rinkimais.Kaip praneša Policijos departamentas, per šį laikotarpį pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai.Pasibaigus balsavimui namuose, organizacija „Baltosios pirštinės" praneša sulaukusi daugiau nei 10 pranešimų iš piliečių, kurie yra saviizoliacijoje ir iš anksto registravosi balsavimui namuose. Rinkėjai teigia, kad gavo patvirtinimus dėl jų balsavimo namuose, tačiau rinkimų komisijos narių taip ir nesulaukė.

VRK kviečia rinkėjus būti pilietiškais ir einant balsuoti saugoti ne tik save, bet ir kitusSekmadienį vykstančiuose Seimo rinkimuose Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) prašo visų balsuoti atvykusių rinkėjų būti pilietiškais. Komisija ragina eilėse prie balsavimo vietų praleisti vyresnio amžiaus žmones, neįgaliuosius, besilaukiančias moteris, balsuoti atėjusius tėvus su kūdikiais ir mažais vaikais.„Matydami, kaip atsakingai rinkėjai laikėsi tvarkos išankstinio balsavimo metu, labai tikimės, kad ir sekmadienį balsuoti atėję žmonės taip pat rodys gražų pilietiškumo pavyzdį ir saugos ne tik save, bet ir kitus, - kalbėjo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. VRK taip pat pataria į balsavimo patalpą nesivesti kitų asmenų, kurie nebalsuoja rinkimuose, atvykus į balsavimo vietas nesibūriuoti bei laikytis saugaus atstumo nuo rinkimų komisijų narių ir kitų rinkėjų. Rinkėjams einant balsuoti reikia pasiimti asmens dokumentą, dėvėti nosį ir burną dengiančią veido apsaugos priemonę bei turėti savo asmeninį rašiklį. Pagrindinę rinkimų dieną – spalio 11-ąją rinkėjai gali balsuoti savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje, kurios darbą pradėję 7 val. ryto, balsavimą organizuos iki 20 val. vakaro.

Seimo rinkimai: iki 9 val. balsavo 3,14 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 9 val. balsavo 3,14 proc, rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai į rinkimų apylinkes ryto valandomis atėjo Verkių rinkimų apygardos rinkėjai. Čia jau balsavo 6,85 proc. šios apygardos rinkėjų.Mažiausiai aktyvūs iki 9 val. buvo Kaišiadorių-Elektrėnų bei Sūduvos šiaurinės apygardų rinkėjai. Čia atitinkamai balsavo 1,94 ir 1,77 proc. rinkėjų.7 val. rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Balsavimo teise šiuose Seimo rinkimuose galės pasinaudoti 2 mln. 449 tūkst. 683 rinkėjai. Lyginant su 2016 m. rinkimais, rinkėjų skaičius sumažėjo beveik 55 tūkstančiais.Į 141 vietą Seime pretenduoja 1 tūkstantis 754 kandidatai, iš jų 1 tūkstantis 170 vyrų ir 584 moterys. Į Seimą kandidatų sąrašus iškėlė 17 partijų.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

VRK žada ištirti kiekvieną pranešimą apie negalėjusius balsuoti žmones saviizoliacijojeVyriausioji rinkimų komisija (VRK) žada išsiaiškinti visus pranešimus, kai saviizoliacijoje esantys žmonės informavo nesulaukę rinkimų komisijų narių, tačiau tikina, kad tai galėjo būti pavieniai atvejai, o ne sisteminė spraga.VRK atstovė žiniasklaidai Indrė Ramanavičienė BNS sekmadienį sakė, kad iki šiol sulaukta šešių tokių pranešimų, visi šie atvejai bus detaliai ištirti.Pasak VRK atstovės, šiais metais piliečius namuose lankančių rinkimų organizatorių krūvis gerokai išaugo, nes namuose balsuoti užsiregistravo beveik ketvirtadaliu daugiau žmonių nei per Seimo rinkimus 2016 metais.„Šiemet namuose balsuoti užsiregistravo 22 proc. daugiau rinkėjų nei prieš ketverius metus 2016 metais. Šiemet balsuoti namuose teisę turi 106 tūkst. 842 žmonės, prieš ketverius metus tokių piliečių mes turėjome 87 tūkst. 433“, – BNS teigė rinkimų komisijos atstovė.„Krūvis rinkimų komisijoms, kurios vaikšto į namus ir organizuoja balsavimą namuose, yra padidėjęs ir galėjo atsirasti keletas pavienių atvejų, kur rinkimų komisijos neapsilankė“, – teigė ji.„Manome, kad tai yra pavieniai atvejai. Šiuo metu turime šešis kreipimusis iš žmonių, kurie norėjo balsuoti būdami saviizoliacijoje ir pas kuriuos nebuvo atvykę. Tikslinamės, ar yra daugiau atvejų ir aiškinsimės kiekvieną atvejį konkrečiai“, – sakė I. Ramanavičienė.Šeštadienį pasirodė pranešimų, kad keli dėl koronaviruso saviizoliacijoje esantys žmonės nesulaukė rinkimų komisijų narių.

Kitokia patirtisKauno centre esančioje Miško rinkimų apylinkėje pirmieji rinkėjai pasirodė prieš pat septintą valandą, įeinančius pasitiko dezinfekcinio skysčio buteliukas. „Anksti atėjau balsuoti, kad nebūtų daug žmonių. Visus agitavau, kėliau, kad einame balsuoti, bet visas jaunimas miega...“, – BNS sakė viešosioms kultūros įstaigoms vadovaujanti 72 metų Marija Dainė.Siekiant sumažinti kontaktų, rinkėjai įeina pro vienas duris, o išeiti turi pro kitas, rinkimų komisijos nariai įspėja žmones prieiti po vieną, nesibūriuoti.Komisijos nariai dirba su kaukėmis ir pirštinėmis, kas valandą dezinfekuoja paviršius, dažniau vėdina patalpas.„Žmonėms nepatogiau, nes reikia daryti didžiulį ratą, bet tokie yra reikalavimai“, – BNS sakė rinkimų komisijos pirmininkė Ginvilė Pilėnaitė.Jos teigimu, rinkėjams eilėse šįkart teks laukti ilgiau, nes išlaikant būtinus atstumus registracija užtrunka ilgiau.„Daug metų dirbu, bet šįkart kitokia patirtis: turime patalpas ir turime jas pritaikyti, kad atitiktų normas, būtų saugu visiems – ir darbuotojams, ir rinkėjams. Tikėkimės taip ir bus“, – pridūrė ji.Vilniaus Vytenio rinkimų apylinkėje per pirmąjį pusvalandį balsuoti pliaupiant lietui atėjo apie 30 žmonių.„Visada taip būna – iš ryto atskuba žmonės, kurie bijo eilių“, – BNS sakė komisijos pirmininkė Julija Čėglytė.Daugelis rinkėjų čia turėjo savo rašiklius ir dėvėjo kaukes. Neturintiems kuo prisidengti veido rinkimų organizatoriai yra pasirengę pasiūlyti vienkartinių kaukių.Balsavimas rinkimų apylinkėse tęsis iki 20 valandos. Tradiciškai didžiausi rinkėjų srautai būna po sekmadienių mišių ir vakare prieš uždarant apylinkes.

Rinkimų organizatoriai įspėja, kad dėl privalomo atstumų laikymosi kai kur gali susidaryti ilgesnės nei įprasta eilės.