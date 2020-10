2020 metų Seimo rinkimų pirmasis turas

Pasaulio lietuvių apygardoje, suskaičiavus 11 iš 51 diplomatinės atstovybės duomenis, pirmauja Aušrinė Armonaitė (Laisvės partija) – 32,68 proc., antra Dalia Asanavičiūtė (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai) – 28,21 proc., trečias Linas Antanas Linkevičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija) – 21,23 proc.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis tik užsidarius balsadėžėms teigė, kad šią naktį neturėtų prasidėti diskusijos dėl galimos valdančiosios koalicijos. Kaip pagrindinį siekį LVŽS vadovas žurnalistams įvardijo norą formuoti daugumą.„Bus anksti, manau, kad po pirmojo turo nieko nereikia dėlioti. (…) Bet viską nulems antrasis turas“, - pabrėžė politikas.Jis teigė, kad nuotaikos yra geros, nes Seimo rinkimai iš viso įvyko.„Nuotaikos yra geros ta prasme, nes mes bijojome šių rinkimų, jie vyksta koronaviruso krizės metu, tokių rinkimų mes niekada neturėjome“, - apie šiuos rinkimus kalbėjo R. Karbauskis.Politikas teigė, kad didesnis aktyvumas didžiųjų miestų apygardose nedaro įtakos LVŽS rezultatams.R. Karbauskis nenorėjo prognozuoti ne tik galimo partijos pasirodymo, bet ir kandidatų vienmandatėse. Nors teigė, kad Seimo narė Rima Baškienė į parlamentą galėtų patekti ir po pirmojo turo.„Mes labai norėtume formuoti valdančiąją daugumą kitoje kadencijoje. O ar užteks tam balsų pamatysime po antrojo rinkimų turo. Nes po pirmojo turo niekas nebus aišku“, - žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Skelbiami pirmieji rinkimų rezultataiVyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus rezultatus iš mažiausių rinkimų apylinkių matyti pirmieji rezultatai.Iš 1989 apylinkių rezultatus jau suskaičiavo 12.Pirmoje vietoje –Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (26,27 proc.) – 21 mandatas. Antri – Laisvės partija su 12,90 proc. – 11 mandatų. Darbo partija treti – 9,87 proc. – 8 mandatai. Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis su 8,60 proc. – mandatai.

Tarptautinė žiniasklaida: rinkimai Lietuvoje - visiškai nenuspėjami Tarptautinė žiniasklaida teigia, kad Seimo rinkimuose dalyvavusiems lietuviams šiemet labiausiai rūpėjo valdžios reakcija į koronaviruso situaciją ir socialinės nelygybės problemos. „Lietuviai raginami atsinešti savo rašiklius, taip siekiant minimizuoti užsikrėtimo riziką sekmadienio parlamento rinkimuose, kurie laikomi pasitikėjimo balsavimu dėl to, kaip ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tvarkosi su koronaviruso krize“, – rašo britų naujienų agentūra „Reuters“.Anot „Reuters“, daug žmonių Lietuvoje „yra pasipiktinę dėl pajamų nelygybės, nepaisant spartaus ekonomikos augimo nuo 2004 metų, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą“.Prancūzų agentūra „Agence France Presse“ (AFP) pažymi, kad rinkimus Lietuvoje temdo rekordinis koronaviruso atvejų šuolis.„Tarp valdančiosios kairiųjų centro koalicijos, ginančios savo tvarkymąsi su pandemija, ir opozicijoje esančių konservatorių verda įtempta kova. Rinkimų varžovai žada sumažinti ekonominę ir švietimo atskirtį tarp kaimo ir miesto gyventojų“, – teigia AFP.Amerikiečių „Bloomberg“ agentūra šiuos Seimo rinkimus pavadino labiausiai nenuspėjamais per daugelį metų.„Nepaisant to, kad koronaviruso sukrėsta Lietuvos ekonomika šiais metais turėtų pralenkti visas kitas – išskyrus vieną – Europos Sąjungos nares, apklausos rodo, jog ministrui pirmininkui S. Skverneliui gali tekti pakovoti dėl teisės formuoti naują vyriausybę“, – rašo „Bloomberg“.Agentūra taip pat teigia, kad daug lietuvių yra nepatenkinti, kaip paskirstoma Europos integracijos atnešama nauda, o antrasis rinkimų turas po dviejų savaičių bus dar sunkiau nuspėjamas.Panašius akcentus dėlioja ir amerikiečių „Associated Press“. „Neseniai šoktelėjęs COVID-19 atvejų skaičius, su virusu susijęs nedarbo augimas ir ekonominiai iššūkiai yra pagrindinės problemos, dėl kurių kritikuojama dabartinė koalicinė vyriausybė“, – rašo AP.

Čmilytė-Nielsen: antrame rinkimų ture turėtų būti 10 vienmandatininkų Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako mananti, kad antrajame Seimo rinkimų ture turėtų būti 10 partijos vienmandatininkų.„Skaičiuojame, kad mūsų rezultatas daugiamandatėje (apygardoje – ELTA) turėtų būti tarp 8 ir 10 proc., o antrame ture turėtume turėti apie 10 vienmandatininkų. Toks rezultatas būtų realistiškai optimistinis“, – LNK televizijai sakė V. Čmilytė-Nielsen.„Aišku, jis galėjo būti dar geresnis, jei rinkėjų aktyvumas būtų didesnis, bet mes matome, kad rinkėjų aktyvumas, matyt, nesieks 50 proc. Jis tikrai nebus labai didelis arba didesnis nei 2016 metais“, – pridūrė ji.Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, sekmadienį Lietuvoje vykusiuose Seimo rinkimuose iki 20 val. balsavo 35,52 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių. Subendrinus išankstinio ir pagrindinės balsavimo dienos, sekmadienio, balsavimo rezultatus balsavo 47,16 proc. rinkėjų.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako nemanantis, kad didesnis rinkėjų aktyvumas miestuose nei kaimiškose vietovėse gali turėti įtakos jo partijos rezultatams.„Nematau didelio skirtumo. Manau, kad truputį pasikeitė situacija nuo 2016 metų ir dabar turėtų Vilniuje, Kaune būti didesnis pasiskirstymas miestuose tarp partijų", – žurnalistams „valstiečių" štabe sostinėje sakė R. Karbauskis.„Kaimiškose savivaldybėse turbūt kitaip šiek tiek bus – mažiau turbūt liberalios partijos gaus balsų, bet pamatysime, ką dabar spėlioti", – pridūrė jis.

Jastramskis: per šiuos rinkimus matysime kiek kitokį vaizdą nei per anksčiauVU TSPMI politologas, docentas Mažvydas Jastramskis specialioje rinkimams skirtoje Delfi laidoje tikino, kad pasibaigę Seimo rinkimai aktyvumo prasme stebuklų neparodė.„Stebulų nėra. Buvo daug vilčių įdėta, tačiau bet kurioje pasaulio valstybėje aktyvumas didėja tada, kai žmonėms atrodo, kad tie rinkimai yra labai svarbūs ir gali daug ką pakeisti.Panašu, kad šie rinkimai lietuvių tautai tokie nebuvo, gal suveikė ir tai, kad anksčiau lietuviai rinkimuose ieškojo kažkokių naujovių, o šiuose rinkimuose nebuvo kažkokios ryškios įsižiebusios partijos“, – tikino apžvalgininkas.Anot jo, nors ir sunku vertint, tačiau rezultatai, atsižvelgiant į aktyvumą Vilniuje, gali būti gana palankūs Laisvės partijai.„Per anksti kalbėti, kuriai partijai toks aktyvumas naudingiausias, nes mes nežinome, kokie rinkėjai atėjo. Bet gali būti, kad, atsižvelgiant į aktyvumą Vilniuje, rinkimai gali būti palankūs Laisvės partijai, gali būti gerai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai“, – kalbėjo pašnekovas.M. Jastramskis sako, kad rinkimų kampanijos pabaigoje gana sunkiai sekėsi socialdemokratams, kurie turėjo būti gerokai ryškesnė alternatyva.„Iš tiesų, rinkimų kampanijos pabaigoje socdemai nepatempė rinkimų kampanijos. Jie turėjo save vaizduoti kaip ryškią alternatyvą, bet jie nubluko. Bet aš galiu klysti. Turime sulaukti pirminių rinkimų rezultatų“, – kalbėjo pašnekovas.Politologas taip pat sako, kad per šiuos rinkimus matysime kiek kitokį vaizdą nei per ankstesnius rinkimus.„Spėčiau, kad šių rinkimų specifika bus kitokia nei praėjusių. Nes praėjusiuosiuose rinkimuose pirmos dvi partijos buvo labai ryškiai atsiplėšusios ir mes turėjome tokią valstiečių ir konservatorių akistatą kaip bokso ringe. Dabar, manau, situacija labiau pasiskaidys“, – svarstė M. Jastramskis.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė spaudos konferencijoje teigė, kad rinkimų rezultatų skaičiavimas užtruks ir prašo kantrybės. Išankstinis balsavimas buvo dvigubai aktyvesnis nei praėjusiais rinkimais, o išankstinius balsus suskaičiuoti užtrunka ilgiau.

Šiandien iki 19 val. gauta 70 pranešimų, daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskrityjeŠiandien iki 19 val. gauta 70 pranešimų, daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskr. - 35, iš kitų apskričių - ženkliai mažiau. Pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas (LR BK 140 str.).Daugiausiai pranešimų gauta dėl neleistinos agitacijos, įtartinų asmenų ar automobilių šalia rinkiminių komisijų, viešosios tvarkos pažeidimų, apsaugos priemonių nedėvėjimo, galimo rinkėjų pavežimo, neblaivių asmenų ar komisijos narių, saviizoliacijos pažeidimų.Nemažai informacijos gauta iš „Baltųjų pirštinių“, aktyviai bendradarbiaujame, dėl kai kurių pranešimų informacija bus tikslinama, sprendžiama dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo.

Rinkėjų aktyvumas Seimo rinkimuose siekė 47,16 proc.Rinkėjų aktyvumas Seimo rinkimų pirmajame ture siekė 47,16 proc. – trimis procentiniais punktais mažiau nei prieš ketverius metus, paskelbė Vyriausioji rinkimų komisija.

Baltosios pirštinės: silpnoji rinkimų grandis - komisijų darbo kokybė19 valandos duomenimis „Baltosios pirštinės“ užregistravo 760 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus. Dauguma jų yra fiksuoti organizacijos deleguotų rinkimų stebėtojų, kurie per rinkimų dieną aplankė daugiau nei 1200 apylinkių, t.y. apie 62 procentus visų balsavimo vietų Lietuvoje. Nepriklausomi rinkimų stebėtojai kas trečioje apylinkėje atrado bent po vieną rinkimų pažeidimą. Dažniausiai užfiksuota neplombuotos ar neteisingai plombuotos balsadėžės - tokių atvejų net 160. Dažnai pasitaikė, kai rinkėjai ėjo į balsavimo kabinas ne po vieną, rinkimų komisijų nariai ketino patarti rinkėjams, už ką, balsuoti, aplink rinkimų apylinkes rasta politinės reklamos. Taip pat stebėtojai atkreipė dėmesį į kitas svarbias sritis: bent 200 iš lankytų apylinkių buvo nepritaikytos fizinę negalią turintiems asmenims, tiek pat apylinkių pastebėta asmenų, kurie nedėvėjo ar netinkamai dėvėjo asmens apsaugos priemones.120 rinkėjų „Baltosioms pirštinėms“ pranešė apie tai, kad užsiregistravus balsuoti saviizoliacijoje, pas juos rinkimų komisija neatvyko ir jie negalėjo realizuoti savo rinkimų teisės. Informacija buvo perduota VRK ir bent daliai piliečių buvo sudarytos sąlygos balsuoti, tačiau rinkimų stebėjimo organizacija pastarojo klausimo nepaliks ir su negalėjusiais balsuoti rinkėjais ieškos galimų sprendimų situacijai keisti.Rinkimų dieną gauta tik 14 pranešimų dėl galimo rinkėjų papirkimo, iš kurių vos 8 atvejai perduoti Lietuvos Policijai. „Baltųjų pirštinių“ mobilieji ekipažai, kurie aktyviai vykdė stebėseną ir rinkimų apylinkių išorėje, rizikingose vietose, užfiksavo tik kelis įtartinus atvejus, dėl kurių bendravo su Policijos pareigūnais.Rinkimų stebėsenos organizacija aktyviai konsultavo rinkėjus jiems aktualiais klausimais - sulaukta pusantro šimto užklausų telefonu ir socialiniuose tinkluose. Rinkėjai dažnai susidūrė su problema, kad rinkimų komisijos jiems neleidžia balsuoti, nes pastarieji atvyko ne į savo apylinkę, nors ir toje pačioje apygardoje. Taip pat buvo atvejų, kai rinkėjai ieškojo galimybių balsuoti kitoje apygardoje.Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ yra pirmoji ir vienintelė nepriklausoma rinkimų stebėjimo organizacija Lietuvoje, siekianti užtikrinti skaidrius rinkimus.

Lietuviai Britanijoje balsuoja dvigubai aktyviau nei prieš ketverius metus – ambasadoriusLietuvos piliečiai Jungtinėje Karalystėje šiemet balsuoja dvigubai aktyviau nei prieš ketverius metus, sako Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Renatas Norkus.„Lyginant su praeitais Seimo rinkimais – 2016 metais – mes Jungtinėje Karalystėje turėjome apie 5,5 tūkst. rinkėjų, tai jau dabar yra daugiau nei dvigubai daugiau, dar nesuskaičiavus visų“, – BNS sekmadienį sakė ambasadorius.Anot R. Norkaus, iki sekmadienio 18 val. iš viso šioje šalyje savo valią pareiškė jau daugiau kaip 11 tūkst. lietuvių, tai yra beveik 75 proc. visų čia besiregistravusiųjų balsuoti parlamento rinkimuose.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, iš viso balsuoti ambasadoje Jungtinėje Karalystėje buvo registravęsi 14 732 rinkėjų. „Šiuo metu gyvai balsavo, kartu su išankstiniu balsavimu, 525 piliečiai. Paštu esame gavę apie 10,5 tūkst. balsų iš 13,8 tūkst. užsiregistravusiųjų balsuoti paštu. Aišku, dar keliauja laiškai ir lauksime jų iki 16 dienos, kaip ir numatyta tvarkoje“, – sakė ambasadorius. Pasak jo, išankstinio balsavimo metu ambasadoje apsilankė 122 žmonės, sekmadienį atėjo daugiau kaip 400. Ambasadoriaus teigimu, daugiausiai ambasadoje sulaukiama jaunų žmonių, visi jie beveik iškart gali atiduoti balsus, o nedidelės eilės buvo susidariusios tik ryte. „Dar eina žmonės, dar liko dvi valandos ir tas paskutines valandas galime sulaukti procentiškai daugiau, nei buvo dienos eigoje (...) Labai džiugu, kad daug jaunų žmonių atėjo šiandien fiziškai balsuoti. Turbūt vyresnio amžiaus žmonės tikrai nusprendė balsuoti paštu ir tai yra logiška ir saugu“, – kalbėjo jis.Pernai pirmajame prezidento rinkimų ture dalyvavo bemaž 22 tūkst. Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių. Tuomet kartu vyko ir referendumas dėl dvigubos pilietybės. VRK duomenimis, Seimo rinkimuose Pasaulio lietuvių apygardoje iki sekmadienio pavakarės balsavo 56,4 proc. užsienyje balsuoti besiregistravusių Lietuvos piliečių.Iš viso balsavimui užsienyje užsiregistravo 43 411 rinkėjų.Daugiausiai – ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje (3 996), Vokietijoje (3 478), Airijoje (2 659), Danijoje (2 131), konsulate Čikagoje (1 752), Belgijoje (1 650), Nyderlanduose (1 633).Lietuvos ambasadorius Norvegijoje Jonas Paslauskas BNS teigė, jog balsavimas ambasadoje vyksta sklandžiai, nors pačios procedūros dėl saugos reikalavimų per koronaviruso pandemiją užrunka nežymiai ilgiau.„Nėra kažkokių nesklandumų, pasiruošę buvome gerai, viską apgalvoję. Aišku lėčiau vyksta balsavimas, reikia dezinfekuot, nuvalyt tuos parkerius, po vieną leidžiame tik, atsargumo priemonių imamės, negalim kaip ankstesniais laikais visų suleist“, – BNS sakė diplomatas. Anot jo, didesnė dalis balsavusiųjų Norvegijoje balsus atidavė iš anksto, gyvai ambasadoje sekmadienį balsavo apie 200 Lietuvos piliečių.„Turėsim apie keturis tūkstančius (balsavusiųjų –BNS)“, – BNS sakė J. Paslauskas.Šiuose Seimo rinkimuose pirmą kartą sudaryta atskira apygarda užsienio lietuviams – Pasaulio lietuvių, atsižvelgus į didelį skaičių užsienyje dalyvavusių rinkėjų per ankstesnius rinkimus.

Iki rinkimų pabaigos likus mažiau valandai, savo balsus iš viso atidavė 45,48 proc.Sekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 19 val. savo teise rinkti atstovus į Seimą pasinaudojo 33,84 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Subendrinus išankstinio ir pagrindinės balsavimo dienos, sekmadienio, balsavimo rezultatus aiškėja, jog savo pilietinę pareigą jau atliko 45,48 proc. rinkėjų.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai iki sekmadienio pavakarės balsavo Senamiesčio-Žvėryno, Antakalnio, Verkių, Šilainių, Nemenčinės, Garliavos rinkimų apygardų rinkėjai.Lietuvos piliečiai savo pilietinę valią gali pareikšti iki 20 valandos 1938 rinkimų apylinkėse. Balsuoti galima tik savo rinkimų apylinkėje arba savo rinkimų apygardoje esančiose rinkimų apylinkėse.Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės, Rinkimų komisijos nariai dar sekmadienį aplankys tuos saiizoliacijoje esančius asmenis, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar nebuvo suteikta teisė balsuoti. VRK pirmininkė taip pat pabrėžė, kad saviizoliacijoje esantys asmenys, kurių dar neaplankė Rinkimų komisijos atstovai, turėtų nedelsiant kreiptis į VRK.Balsavimo teise šiuose Seimo rinkimuose gali pasinaudoti 2 mln. 449 tūkst. 683 rinkėjai.Į 141 vietą Seime pretenduoja 1 tūkstantis 754 kandidatai. Kandidatų sąrašus iškėlė 17 partijų.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimai: iki 18 val. balsavo 31,36 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 18 val. savo teise rinkti atstovus į Seimą pasinaudojo 31,36 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Subendrinus išankstinio ir pagrindinės balsavimo dienos, sekmadienio, balsavimo rezultatus aiškėja, jog savo pilietinę pareigą jau atliko 43 proc. rinkėjų. 2016-aisiais tokiu metu buvo balsavę 37,92 proc. rinkėjų.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai iki sekmadienio pavakarės balsavo Senamiesčio-Žvėryno, Antakalnio, Verkių, Šilainių, Nemenčinės, Garliavos rinkimų apygardų rinkėjai.Lietuvos piliečiai savo pilietinę valią gali pareikšti iki 20 valandos 1938 rinkimų apylinkėse. Tačiau balsuoti galima tik savo rinkimų apylinkėje arba savo rinkimų apygardoje esančiose rinkimų apylinkėse.Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės, Rinkimų komisijos nariai dar sekmadienį aplankys tuos saiizoliacijoje esančius asmenis, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar nebuvo suteikta teisė balsuoti. VRK pirmininkė taip pat pabrėžė, kad saviizoliacijoje esantys asmenys, kurių dar neaplankė Rinkimų komisijos atstovai, turėtų nedelsiant kreiptis į VRK.Balsavimo teise šiuose Seimo rinkimuose gali pasinaudoti 2 mln. 449 tūkst. 683 rinkėjai.Į 141 vietą Seime pretenduoja 1 tūkstantis 754 kandidatai. Kandidatų sąrašus iškėlė 17 partijų.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimai: iki 17 val. balsavo 28,89 proc.Sekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 17 val. savo teise rinkti atstovus į Seimą pasinaudojo 28,89 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Subendrinus išankstinio ir pagrindinės balsavimo dienos, sekmadienio, balsavimo rezultatus aiškėja, jog savo pilietinę pareigą jau atliko 40,53 proc. rinkėjų.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai iki sekmadienio pavakarės balsavo Senamiesčio-Žvėryno, Antakalnio, Verkių, Šilainių, Nemenčinės, Garliavos rinkimų apygardų rinkėjai. Čia kiekvienoje sulaukta per 30 ir daugiau proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Lietuvos piliečiai savo pilietinę valią gali pareikšti iki 20 valandos 1938 rinkimų apylinkėse. Tačiau balsuoti galima tik savo rinkimų apylinkėje arba savo rinkimų apygardoje esančiose rinkimų apylinkėse.Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės, Rinkimų komisijos nariai dar sekmadienį aplankys tuos saiizoliacijoje esančius asmenis, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar nebuvo suteikta teisė balsuoti. VRK pirmininkė taip pat pabrėžė, kad saviizoliacijoje esantys asmenys, kurių dar neaplankė Rinkimų komisijos atstovai, turėtų nedelsiant kreiptis į VRK.Balsavimo teise šiuose Seimo rinkimuose gali pasinaudoti 2 mln. 449 tūkst. 683 rinkėjai.Į 141 vietą Seime pretenduoja 1 tūkstantis 754 kandidatai. Kandidatų sąrašus iškėlė 17 partijų.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Įtūžęs rinkėjas užsipuolė rinkimų komisijos narįLietuvos policijos Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sekmadienio pavakarę pranešė apie vieno komisijos narių sveikatos sutrikdymą. Anot jo, šiandien 15:30 val. Vilniuje, L. Sapiegos rinkimų apylinkėje, atvykęs balsuoti rinkėjas, būdamas agresyviai nusiteikęs, nuplėšė nuo komisijos nario veido apsauginę kaukę ir sudavė ranka į veidą, tuo sukeldamas fizinį skausmą.„Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d. (Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas)“, – sakė R. Matonis.

VRK pirmininkė teigia, kad analizuos padarytas klaidas: pandemijos metu rinkimai vyksta pirmą kartąVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė teigia, kad paaiškėjus, jog daliai saviizoliacijoje esančių asmenų nebuvo sudarytos sąlygos balsuoti, rinkimų organizatoriams dar iki antrojo Seimo rinkimų turo reikės išmokti ne vieną pamoką. Kol kas, sako ji, nėra aišku, kodėl susiklostė kuriozinės, prezidento kritiškų komentarų susilaukusios situacijos.„Mes ir šiandien sakome, kad mūsų tikslas ir noras yra sudaryti galimybes visiems pasinaudoti teise dalyvauti rinkimuose. VRK gavusi informaciją iš balsuoti norinčių, bet saviizoliacijoje esančių piliečių, tą informaciją perdavė Rinkimų komisijų nariams, apylinkių komisijų nariams, kurių pareigos ir yra organizuoti procesą rinkimų apylinkėje – vykti į balsavimą namuose. Matyt, po šios istorijos reikės labai rimtai pasižiūrėti, kaip atsakingai Rinkimų komisijų nariai vykdo pareigas ir tada bendrai spręsti, kad nebūtų tokių atvejų. Tačiau kartais galbūt yra ir piktnaudžiavimo, kai sakoma,kad pas mane neatvyko, kai komisijų nariai tikina, jog tikrai vyko ir turi įrodymų, kad tą asmenį aplankė“, – spaudos konferencijoje sakė L. Matjošaitytė. Pasak jos, tik tuo atveju, jei komisijų nariai negalės pateikti įrodymų, kad tikrai apsilankė pas konkretų asmenį, bus galima sakyti, jog pavestos pareigos buvo neatliktos.„Jeigu tų įrodymų nebus iš komisijos narių – tai laikysime, kad tiesiog komisijos nariai nevykdė savo pareigų“, – teigė ji.Visgi VRK vadovė vertinant kuriozines situacijas, susiklosčiusias dėl balsavimo namie, ragino suprasti ir esamos situacijos specifiškumą.„Situacija yra neeilinė, COVID-19 pandemijos metu rinkimai vyksta pirmą kartą ir saviizoliacijoje esantys asmenys rinkimuose balsuoja taip pat pirmą kartą“, – spaudos konferencijoje sakė L. Matjošaitytė. Pasak jos, apskritai šis rinkiminis laikotarpis tiek dėl koronaviruso aplinkybių, tiek dėl didelių rinkėjų srautų yra labai sudėtingas. O tai, teigė VRK pirmininkė, kelia įtampą ir stresą.„Jeigu kartais kažką rinkimų komisijų nariai ne taip padaro – tai nuoširdžiai visų atsiprašome“, – teigė L. Matjošaitytė.Pasak jos, prieš antrąjį Seimo rinkimų turą rinkimų organizatoriams reikės išmokti ne vieną pamoką.„Ką antrajame ture darysime: matyt, daug pamokų reikia išmokti ir žiūrėti, kaip viskas pas mus veikia. Nes gal pas mus registracija veikia tinkamai – informacija yra perduodama apylinkėms, gal apylinkės dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįsisavina tos informacijos, nenueina pas rinkėjus, esančius namuose. Galbūt apylinkių rinkimų komisijos išties viską padarė iš savo pusės, tik neturi visų tą patvirtinančių įrodymų. Nereikėtų kaltinti nė vienos pusės: nei Rinkimų komisijų narių, kad jie netinkamai pareigas vykdė, nei kad rinkėjai piktnaudžiavo. Matyt, reikia sutarti, kad esminis dalykas – jog piliečiai galėtų dalyvauti rinkimuose“, – apibendrino L. Matjošaitytė.Prezidentas Gitanas Nausėda sureagavo į paaiškėjusią informaciją, kad daliai saviizoliacijoje esančių asmenų nebuvo sudarytos sąlygos balsuoti Seimo rinkimuose. Šalies vadovas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir akcentuoja, kad prieš rinkimus buvo gavęs asmeninį Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės L. Matjošaitytės patikinimą, kad saviizoliacijoje esančių asmenų balsavimui pasirengta gerai.„Labai gaila, nes tam ir buvo skirtas mano susitikimas su „Baltųjų pirštinių“ vadove ir su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadove. Buvo patikinta, kad visos prielaidos tam bus, kad tuo bus pasirūpinta, kad pasirengta gerai“, – po balsavimo sekmadienį teigė G. Nausėda.

Lietuvos policija: gavome 57 pranešimus, susijusius su rinkimaisPolicijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis pavakarę informavo, kad iki 16 val. Lietuvos policija gavo 57 pranešimus, susijusius su rinkimais. „Per šį laikotarpį ikiteisminių tyrimų nepradėta. Daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskr. – 28, iš kitų apskričių – ženkliai mažiau. Daugiausiai pranešimų gauta dėl neleistinos agitacijos, įtartinų asmenų ar automobilių šalia rinkiminių komisijų. Dėl kai kurių pranešimų informacija bus tikslinama, sprendžiama dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo“, – informavo jis.

Jau balsavo 26,21 proc. rinkėjų Sekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 16 val. savo teise rinkti atstovus į Seimą pasinaudojo 26,21 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Tad subendrinus išankstinio ir pagrindinės balsavimo dienos, sekmadienio, balsavimo rezultatus aiškėja, jog savo pilietinę pareigą jau atliko 37,86 proc. rinkėjų.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai kol kas balsuoja Nemenčinės, Garliavos, Raudondvario, Dainavos, Verkių rinkimų apygardų rinkėjai. Čia kiekvienoje sulaukta daugiau kaip po 30 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Mažiausiai aktyvūs Nalšios šiaurinės apygardos rinkėjai. Čia balsus atidavė apie 20 proc. tos apygardos rinkėjų.Lietuvos piliečiai savo pilietinę valią gali pareikšti iki 20 valandos 1938 rinkimų apylinkėse. Tačiau balsuoti galima tik savo rinkimų apylinkėje arba savo rinkimų apygardoje esančiose rinkimų apylinkėse.Balsavimo teise šiuose Seimo rinkimuose gali pasinaudoti 2 mln. 449 tūkst. 683 rinkėjai.Į 141 vietą Seime pretenduoja 1 tūkstantis 754 kandidatai. Kandidatų sąrašus iškėlė 17 partijų.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

L. Matjošaitytė: saviizoliacijoje esantys asmenys dar šiandien gali kreiptis į VRK dėl balsavimo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė sako, kad Rinkimų komisijos nariai dar sekmadienį aplankys tuos saiizoliacijoje esančius asmenis, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar nebuvo suteikta teisė balsuoti.„Svarbiausias dalykas yra užtikrinti, kad tie asmenys galėtų pasinaudoti savo teise rinkimuose, ir kol dar yra laiko, mes turime padaryti viską, (...) ir dedame pastangas. Rinkimų komisijos, į kurių teritoriją patenka rinkėjai, dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebalsavę, apsilankys pas juos dar šiandien ir sudarys jiems galimybę balsuoti. Mūsų toks yra sprendimas šiandien, tokios galimybės, kokias turime“, – VRK spaudos konferencijoje teigė L. Matjošaitytė.VRK pirmininkė taip pat pabrėžė, kad saviizoliacijoje esantys asmenys, kurių dar neaplankė Rinkimų komisijos atstovai, turėtų nedelsiant kreiptis į VRK.„(Saviizoliacijoje esantiems ir nebalsavusiems asmenims – ELTA) reikėtų nedelsiant kreiptis į VRK (...). Mes pasižiūrėsime, dėl kokių priežasčių nebuvo organizuotas balsavimas ir prašysime komisijų, kad dar suspėtų ir pas tuos asmenis nuvyktų. Žvelgiant į bendrą namuose balsavusių rinkėjų skaičių, jų yra apie 90 tūkst., tai tikrai nėra didelis skaičius. Bet jeigu asmenims buvo sudarytas lūkestis, kad jie galės pasinaudoti savo teise, kad Rinkimų komisijų nariai atvyks, mes tikrai turime pataisyti šią situaciją ir sudaryti jiems galimybes balsuoti“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.„Kalbant apie antrąjį turą, matyt, jau iš mūsų pusės bus rimtas įspėjimas (Rinkimų – ELTA) komisijoms dar kartą atidžiau pasižiūrėti, įvertinti situaciją, jeigu atsitiko taip, kad (komisijos narys – ELTA) atvyko pas rinkėją, esantį saviizoliacijoje,o rinkėjas durų neatidarė. Galbūt reikėtų kviesti policijos pareigūnus ar kitaip fiksuoti, kad asmuo durų neatidarė.“, – pridūrė ji.Komentuodama neatitikimą tarp VRK ir „Baltųjų pirštinių“ skelbiamų duomenų dėl saviizoliacijoje esančių vis dar neaplankytų rinkėjų, L. Matjošaitytė teigė, kad asmeniškai paprašė „Baltųjų pirštinių“ organizacijos jų surinktų duomenų bei pridūrė, kad šiuo atveju reikalingas sklandesnis bendradarbiavimas.„Šiandien viešojoje erdvėje mes sužinojome, kad visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ renka, fiksuoja tokią informaciją. Asmeniškai paprašiau pasidalinti ta informacija, kad ir mes, kaip rinkimų organizatorius, ją turėtume ir galėtume, kol dar yra laiko, perduoti Rinkimų komisijoms, kad būtų sprendžiamas šis klausimas. Nes rinkti informaciją, ją kažkur laikyti ir vėliau apie tai informuoti organizatorių nėra tas bendradarbiavimas, kurio mes visi tikimės“, – teigė L. Matjošaitytė.

Sociologė: vertinant rytinį piliečių aktyvumą – Seimo rinkimų startas yra gerasVertinant piliečių aktyvumą šių Seimo rinkimų startas yra neblogas, sako sociologė, „Baltijos tyrimų“ vadovė Rasa Ališauskienė. Visgi, jos teigimu, pasakyti, kad naują Seimą visuomenė rinks aktyviau nei tą darė 2016 m. yra dar anksti.„Neperšokęs upelio nesakyk op“, – teigia ji ir pabrėžia, kad viena iš priežasčių, kodėl nepaisant koronaviruso grėsmės, bendras dalyvavusių rinkėjų skaičius kol kas yra net geresnis nei buvo 2016 m. – yra ilgesnis nei įprasta balsavimo iš anksto laikotarpis.Kaip skelbė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), šiuose rinkimuose iš anksto balsavo beveik 12 proc. piliečių (11,64 proc.). Tuo tarpu 2016 metais tokių buvo 6,65 proc., o 2012 m. Seimo rinkimuose – 5,51 proc.„Taip, išankstiniai buvo aktyvesni, bet lyginant su tais, kai išankstinis balsavimas truko viso labo dvi dienas“, – Eltai teigė R. Ališauskienė. Pasak jos, aktyvus išankstinis balsavimas gali indikuoti įdomius rezultatus. Sociologė neatmeta galimybės, kad rinkėjų prioritetai išreikšti sekmadienį skirsis nuo balsų, kurie buvo atiduoti išankstinio balsavimo metu.„Mano galva, bus labai įdomu pasižiūrėti į tai, už kokias partijas balsavo tie, kurie balsą atidavė išankstiniuose rinkimuose, ir už kokias balsavo šiandien. Mano manymu, ten turėtų būti aiškūs skirtumai“, – samprotavo R. Ališauskienė.Sekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 15 val. balsavo 23,34 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Pridėjus išankstinio balsavimo rezultatus - 11,64 proc. - iš viso jau balsavo 34,99 proc. rinkėjų.

Už balsą – maisto produktai arba gėrimai„Baltosios pirštinės“ praneša, kad iki 15 val. 8 kartus pranešta apie galimą rinkėjų papirkimą. 5 atvejai, kaip patvirtino organizacijos vadovė Marija Šaraitė, perduoti Lietuvos policijai. „Galimi papirkimai daugiausia iš Vilniaus regiono. Tai – Šalčininkų rajonas, Vilniaus miestas, Vilniaus rajonas. Šias tris savivaldybes galime priskirti prie tų atvejų, kurie yra su vienomis ar kitomis detalėmis bei įrodymais. Šie atvejai perduoti policijai“, – sakė ji. Paprašius paaiškinti, kaip galimai vykdomas rinkėjų papirkinėjimas, M. Šaraitė sutiko patikslinti. „Tai susiję su kaimiškomis vietovėmis, neblaiviais asmenimis ir veiksmais prie parduotuvėlių. Galimai yra taip, kad parduotuvės vykdo atsiskaitymus maisto produktais ir gėrimais už balsą. Stebėtojai pastebi, kad piliečiai nesusimoka už prekes, bet gauna kažkokio maisto, išeina su maišeliu“, – patikslino ji.

VRK teigia padarysianti viską, kad saviizoliacijoje esantys asmenys galėtų balsuotiVyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė sako, kad rinkimų komisijos padarys viską, jog saviizoliacijoje esantys žmonės, nesulaukę rinkimų komisijų narių, galėtų balsuoti.„Mes kreipėmės į apygardų apylinkių rinkimų komisijas, aiškinamės situaciją, be abejonės, tai daugiau nei apmaudu, kai rinkimų komisijų nariai nepasiekia rinkėjų, kurie yra užsiregistravę ir nori balsuoti namuose“, – spaudos konferencijoje sekmadienį sakė VRK pirmininkė.„Rinkimų komisijos pasiryžusios viską padaryti, kad piliečiai, esantys saviizoliacijoje dėl vienokių ar kitokių priežasčių, nepriklausomai nuo to įsileido ar neįsileido, kad turėtų galimybę balsuoti. Dedamos maksimalios pastangos“, – kalbėjo ji.

15 val. duomenimis, rinkėjų aktyvumas 23,5 proc.

VRK: rinkėjų aktyvumas su išankstiniu balsavimu kol kas didesnis nei 2016-aisiaisBendras rinkėjų aktyvumas su išankstiniu balsavimu Seimo rinkimuose sekmadienį – kiek didesnis nei prieš ketverius metus, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) skelbiami duomenys. Iki 14 valandos balsavo 20,24 proc. rinkėjų, o kartu su balsavusiais iš anksto, bendras aktyvumas kol kas siekia 31,89 proc., rodo VRK interneto svetainėje skelbiami duomenys.VRK duomenimis, kartu su išankstiniu balsavimu aktyviausi kol kas – sostinės Antakalnio (41,34 proc.), Verkių (39,35 proc.) ir Senamiesčio-Žvėryno (39,12 proc.), Nemenčinės (38,17 proc.) apygardų rinkėjai, o pasyviausi – Panerių-Grigiškių (24,07 proc.), taip pat uostamiesčio Marių (25,47 proc.) apygardų rinkėjai.Prieš ketverius metus iki 14 val. balsavo 22,12 proc. rinkėjų, o kartu su išankstiniu balsavimu aktyvumas siekė 28,81 procento. 2016-aisiais bendras rinkimų aktyvumas šiek tiek siekė beveik 50 proc.Seimo rinkimuose 2012 metais savo valią iki 14 val. rinkimų dieną buvo pareiškę 25,85 proc. rinkėjų, o išankstiniame balsavime dalyvavo 5,51 proc. rinkėjų.

Iki 14 val. balsavo 20,24 proc.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis iki 14 val. sekmadienį balsavo jau 20,24 proc. rinkėjų. Pagal jų aktyvumą kol kas daugiausia balsavusių Verkių ir Garliavos apygardose.

Policija gavo 32 pranešimus apie galimus rinkimų pažeidimusSekmadienį vykstant Seimo rinkimams policija gavo 32 pranešimus apie galimus pažeidimus, pranešė Policijos departamentas.„Daugiausia apie agitaciją, apie plakatus suplėšytus, apie pavėžėjimus, įtartinus žmones“, – BNS apie gaunamus pranešimus sakė policijos atstovas Ramūnas Matonis.13 valandos duomenimis, ikiteisminių tyrimų nepradėta.Pasak R. Matonio, didžioji dalis pranešimų nepasitvirtina.„Kai kur yra renkama medžiaga, kuri galbūt vėliau pasitvirtins arba ne. Jeigu tai agitacija, perduodama Vyriausiajai rinkimų komisijai, nes tai jų straipsnis, jie už tai gali bausti“, – sakė policijos atstovas.Iš viso nuo išankstinio balsavimo pradžios policija yra pradėjusi du ikiteisminius tyrimus – dėl galimo balsų pirkimo Kaišiadorių rajone ir dėl Vilniuje neblaivaus vairavusio kandidato į Seimą Virginijaus Šmigelsko. Sekmadienį taip pat pranešta, kad Vilniuje nuo pareigų nušalinta neblaivi komisijos narė. Neblaivi rinkimų apylinkės darbuotoja sekmadienio naktį buvo nustatyta ir Pakruojo rajone.

VRK apie pažeidimus: Kėdainiuose galimai papirkinėjami rinkėjaiVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė „Delfi“ patvirtino gavusi pranešimą apie galimai papirkinėjamus rinkėjus.„VRK gauna pranešimų, kad agitacijos draudimo laikotarpiu yra skelbiama rinkimų agitacija socialiniuose tinkluose, kad yra galimai papirkinėjami rinkėjai. Socialiniame tinkle „Facebook“ buvo įrašas, kuriame, pasak pranešėjo, nurodoma, kaip vyksta rinkėjų balsų pirkimas. Įrašas socialiniame tinkle apie tai, kad jeigu bus balsuojama už tam tikras partijas, kandidatus, bus suteikiamos tam tikros nuolaidos įsigyjant tam tikras prekes ir panašiai. Panašu, kad tai galimai vyksta Kėdainiuose“, – patikslino ji. Taip pat, anot jos, gyventojai teiraujasi dėl išorinės stacionarios reklamos atvirose erdvėse.„Svarbiausias dalykas, kad balsavimo patalpoje nebūtų rinkimų agitacijos bei 50 m. apie tą vietą. Taip pat, kad nebūtų rašomos publikacijos, nauji tekstai, rodomos naujos, kartojamos senos laidos. Taip pat daug paklausimų sulaukiame dėl atvejų, kada rinkėjai nori balsuoti bet kur, tačiau rinkimų dieną jie gali balsuoti tik savo rinkimų apygardoje“, – sakė ji.

VRK neigia socialiniuose tinkluose sklindančią informaciją: balsuoti bet kur negalimaGyventojams pasimetus, kur tiksliai šie gali atiduoti savo balsą Seimo rinkimuose, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė atkreipia dėmesį, kad tai padaryti galima tik savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje, pagal savo deklaruotą gyvenamą vietą. „Mes matėme, kad socialiniuose tinkluose vyksta diskusijos, kad važiuokite kur norite, užpildykite formą ir balsuosite kur norite, tai tikrai taip nėra.Šiandien, rinkimų dieną, rinkėjai Seimo rinkimuose gali balsuoti savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje, pagal savo deklaruotą gyvenamą vietą“, – pabrėžė ji. „Tai reiškia, kad kaip mes per prezidento rinkimus turėjome situaciją, kai buvo galima balsuoti visoje Lietuvoje, tai šiandien tai negalioja. Per prezidento rinkimus, Europos parlamento rinkimus, buvo galima balsuoti visoje Lietuvoje dėl tos priežasties, kad visoje Lietuvoje biuletenis buvo tas pats, kandidatai buvo tie patys, o dabar mes turime 70 vienmandačių apygardų ir rinkėjai balsuoja arba savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje“, – aiškino ji. Anot VRK vadovės, jeigu atsitiko taip, kad prieš keletą dienų pasikeitė asmens deklaruota gyvenamoji vieta, jis gyvenamą vietą deklaravo kitur arba faktiškai gyvena kitoje vietoje, nei yra deklaruotas, tai tokiu atveju nuvykęs į rinkimų apylinkę jis apie tai turi informuoti rinkimų komisiją.„Tada asmuo pateikia komisijos nurodytą prašymą, kad jį įtrauktų į rinkėjų sąrašus, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat dokumentus patvirtinančius deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą tos apylinkės teritorijoje“, – sakė ji.

VRK atsakas besiskundžiantiems iš saviizoliacijos: aiškinamės, bet dalies net nebuvo namuoseSaviizoliacijoje esantys rinkėjai, nors ir užsiregistravo, tikina taip ir nesulaukę pas juos atvykti turėjusių rinkimų komisijos narių. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė tikina, kad situaciją šiuo metu dar aiškinasi, tačiau priduria, kad dalies saviizoliacijoje esančių asmenų atvykę rinkimų komisijų nariai namuose nė nerado.Daugiau – čia.

Iki 13 val. balsavo 16,92 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 13 val. balsavo 16,92 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai atlikti pilietinę pareigą kol kas į rinkimų apylinkes ėjo Verkių, Antakalnio, Nemenčinės ir Garliavos rinkimų apygardų rinkėjai. Čia kiekvienoje sulaukta daugiau kaip po 20 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių.Mažiausia aktyvūs iki minėtos valandos buvo Nevėžio, Gargždų, Raseinių-Kėdainių, Kelmės-Šilalės, Sūduvos šiaurinės apygardos rinkėjai.

Iki vidudienio balsavo 13,33 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki vidudienio balsavo 13,33 proc, rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai atlikti pilietinę pareigą į rinkimų apylinkes ėjo Verkių rinkimų apygardos rinkėjai. Čia jau balsavo 19,43 proc. šios apygardos rinkėjų.Mažiausiai aktyvūs iki vidudienio buvo Sūduvos šiaurinės apygardos rinkėjai. Čia balsavo 10,46 proc. rinkėjų. Neaktyvūs ir Nalšios šiaurinės apygardos rinkėjai -10,69 proc.

Balsą Seimo rinkimuose atidavęs Nausėda: pasirinkau, kad mažiau stumdytumėmės tarpusavyje Sekmadienį Seimo rinkimuose savo balsą atidavė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Balsuoti jis atvyko kartu su savo žmona Diana Nausėdiene.Prezidentas buvo suplanavęs balsuoti 11 val., tačiau į rinkimų apylinkę atvyko vėliau. „Viskas buvo labai sklandu, apylinkė gerai pasirengusi. Lengvai suradau sąraše, už ką norėjau balsuoti. Taip, kad pilietinė pareiga atlikta ir dar kartą kviečiu žmones ateiti balsuoti. Turime tikrąja to žodžio prasme demokratijos šventę, pasinaudokime ja“, – sakė G. Nausėda.Daugiau – čia.

Skvernelis tikisi, kad tokius Seimo rinkimus turime pirmą ir paskutinį kartąMinistras pirmininkas Saulius Skvernelis sekmadienį atidavęs savo balsą Seimo rinkimuose, žurnalistams teigė, jog po šių rinkimų ir toliau tikisi darbų tęstinumo.Premjeras taip pat visus paragino aktyviai balsuoti, neišsigąsti koronaviruso. „Tikiuosi šiandien didelio aktyvumo, kad balsuotų kuo daugiau žmonių. Nes balsavimas yra tikrai saugus, tad ateikime. Tada galėsime sakyti, kad esame verti to, ką išsirinkome“, – ragino jis. „Tikiuosi, kad tokius rinkimus turime pirmą ir paskutinį kartą“, – sakė S. Skvernelis.Daugiau – čia.

VRK gavo kelias dešimtis pranešimų dėl neleistinos agitacijosVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė teigia, kad VRK yra gavusi kelias dešimtis pranešimų apie agitacijos draudimo laikotarpiu vykdomą neleistiną agitaciją. Pasak jos, daugiausiai pranešimų buvo susiję su agitacija socialiniuose tinkluose.„Kai kuriose (feisbuko – ELTA) grupėse buvo skelbiami agitacinio turinio įrašai. Tai galbūt šie rinkimai išsiskiria tuo, kad ankstesniais metais socialinių tinklų paskirų vartotojai dalindavosi įrašais savo paskyrose, dabar tam tikri įrašai atsiranda uždarose grupėse, grupėse, kur atitinkamai susirenka tam tikra auditorija“, – VRK spaudos konferencijoje sakė L Matjošaitytė.VRK pirmininkė teigia, kad taip pat buvo gauta pranešimų apie agitaciją ant transporto priemonių.„Vienas iš gautų pranešimų buvo, kad prie Vilniaus geležinkelio stoties yra automobilis, ant kurio yra daugybė rinkimų agitacijos, Kreipėmės į policijos pareigūnus, ta agitacija pasitvirtino, agitacija buvo fiksuota“, – pavyzdį pateikė ji.L. Matjošaitytė taip pat informavo, kad yra gauta pranešimų dėl lauko reklamos, agitacinių pranešimų siuntimo per telefono programėles, agitacijos pašto dėžutėse ir t.t. Visgi, pasak jos, ne visi pranešimai pasitvirtino.„Atkreipsiu visų dėmesį, kad agitacija, paskelbta iki agitacijos draudimo laikotarpio pradžios, yra galima ir nebūtina jos pašalinti. Kalbant ir apie įvairius stendus išorinės politinės reklamos, ar kitus įrašus socialiniuose tinkluose, jeigu jie paskelbti iki agitacijos draudimo laikotarpio pradžios, tai yra iki penktadienio pirmos valandos nakties“, – sakė ji.VRK pirmininkė primena, kad agitacijos draudimas tęsiasi iki sekmadienio 20 val. vakaro.L. Matjošaitytė taip pat pranešė apie pradėtus kelis ikiteisminius tyrimus dėl perkamų rinkėjų balsų ir kitų šiurkščių pažeidimų.„VRK taip pat gavo informaciją iš policijos pareigūnų, kaip žinia, yra pradėti keli ikiteisminiai tyrimai, daugiausiai policijos pareigūnai gauna pranešimus apie tai, kad asocialūs asmenys yra vežami, vykdomas galimai pavėžėjimas, yra dingęs yra rinkiminis plakatas, parduotuvėje perkami rinkėjų balsai ir pan.“, – pranešė ji.

Iki 11 val. balsavo 9,51 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 11 val. balsavo 9,51 proc., rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai į rinkimų apylinkes ryto valandomis atėjo Verkių rinkimų apygardos rinkėjai. Čia jau balsavo 15,28 proc. šios apygardos rinkėjų.

VRK apie rinkimus Pasaulio lietuvių vienmandatėje: balsuojančiųjų yra nemažaiVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė informuoja apie nemažą užsienyje balsuojančių Lietuvos piliečių skaičių.„Šiais metais mes turime išskirtinę situaciją, kai yra įsteigta Pasaulio lietuvių vienmandatė apygarda. Komisijos duomenimis, jau yra pažymėta, kad ambasadoje Jungtinėje Karalystėje balsavo beveik 11 tūkst. rinkėjų, ambasadoje Norvegijos karalystėje – 2400, ambasadoje Vokietijos Federacijoje – 1900, ambasadoje Airijoje beveik 1900, ambasadoje Belgijoje – kiek daugiau nei 1000“, – sekmadienį surengtoje VRK spaudos konferencijoje teigė L. Matjošaitytė.„Matome, kad balsuojančių užsienyje skaičius yra nemažas ir, tikėtina, tas skaičius dar pasikeis. Šiandien didžiosiose atstovybėse yra organizuojamas balsavimas gyvai“, – pridūrė VRK vadovė.

Balsų skaičiavimas užtruks ilgiau nei įprastaVyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė sako, kad Seimo rinkimų rezultatai gali būti paskelbti šiek tiek vėliau nei įprasta, nes daug žmonių savo valią pareiškė iš anksto, o jų balsus suskaičiuoti užtrunka ilgiau.„Prašome visų kantrybės, rinkimų rezultatai nebus taip greitai“, – spaudos konferencijoje sekmadienį sakė VRK pirmininkė.Šiuose Seimo rinkimuose iš anksto balsavo 11,64 proc. rinkėjų. 2016-aisiais aktyvumas iš anksto siekė 6,65 procentus.„Balsų skaičiavimas užtruks (...), nes turime didelį rinkėjų aktyvumą balsuojant iš anksto. Balsuojama iš anksto išankstinio balavimo vokais, jų skaičiavimas labai ilgai užtrunka“, – teigė L. Matjošaitytė.Balsų skaičiavimą taip pat gali prailginti saugumo priemonės dėl koronaviruso, be to, Seimo rinkimų rezultatai beveik visada paskelbiami kiek vėliau nei prezidento rinkimų dėl to, kad užtrunka laiko suskaičiuoti kandidatų reitingavimą.Balsai bus pradėti skaičiuoti iškart po to, kai 20 val. užsidarys rinkimų apylinkės.„Mes iš savo pusės prašome rinkimų komisijų skaičiuoti rezultatus atsakingai, čia yra ne lenktynės. Svarbiausia – korektiškai, teisingai suskaičiuoti rinkimų rezultatai. Visų rinkimų stebėtojų prašome laikytis saugių atstumų tiek balsavimo patalpoje, tiek ir skaičiuojant balsus“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.

Komisijos narei Žirmūnuose nustatytas 1,32 prom. girtumasPolicijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sekmadienio rytą sakė, kad iki 10 val. policija gavo 6 pranešimus apie galimus pažeidimus. Anot jo, ikiteisminių tyrimų nepradėta.Taip pat jis informavo, kad šiandien 7 val. 28 min. buvo gautas Žirmūnų apygardos pirmininkės pranešimas, kad Vilniuje, Žirmūnų g. 143, reikia patikrinti vieno komisijos nario blaivumą. „Komisijos narei (g. 1964 m.) nustatytas 1,32 prom. girtumas, ji nušalinta nuo rinkimų apylinkės komisijos narės pareigų“, – teigė jis. Redakcija šiandien jau skelbė, kad sekmadienio naktį Pakruojo rajone esančiame Degėsių kaime patikrinti rinkimų apylinkės patalpų jose suveikus signalizacijai automobiliu atvyko neblaivi apylinkės darbuotoja.Kaip pranešė Policijos departamentas, Šiaulių apskrities policijos pareigūnai apie 1 valandą nakties atvyko patikrinti rinkiminės apylinkės, kur rado pravirą langas ir veikiančią apsaugos signalizaciją.Į vietą automobiliu atvyko 1957 metais gimusi rinkiminės apylinkės darbuotoja, kuriai pareigūnai nustatė lengvą 0,9 promilės girtumą ir surašė administracinio nusižengimo protokolą. Patalpų langas uždarytas, signalizacija įjungta, pažeidimų nenustatyta.

Daugiausiai tarp saviizoliacijoje atsidūrusių ir pateikusių prašymą balsuoti namuose – iš užsienio grįžę piliečiaiVRK pirmininkė informavo, kad didžiausią dalį rinkėjų, kurie atsidūrė privalomoje saviizoliacijoje ir paprašė galimybės balsuoti namuose, sudaro iš užsienio grįžę lietuviai. Beveik trečdalis – koronavirusu užsikrėtę piliečiai.„Iš visų asmenų pateikusių prašymus balsuoti namuose, kurie yra saviizoliacijoje, didžioji dalis – 41 proc. – yra grįžusių iš užsienio, 31 proc. turėję kontaktą su sergančiuoju ir 28 proc. – sergantys COVID-19“, – teigė L. Matjošaitytė.

Pranešė apie eiles, jau balsavo 6,75 proc. rinkėjųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė sekmadienį ryte organizuotoje spaudos konferencijoje sakė, kad kai kuriose rinkimų apylinkėse jau yra susidariusios rinkėjų eilės. „VRK duomenimis, balsavimas rinkimų dieną prasidėjo neblogai. 7 val. visos rinkimų apylinkės buvo prisijungusios prie sistemos, pradėjo darbą. Rinkėjai keliavo į rinkimų apylinkes. Gavome informacijos, kad neretai jau yra susidariusios ir rinkėjų eilės, kadangi visi laikosi saugaus atstumo“, – sakė ji. „10 val. šiandien į rinkimų apylinkes atvyko jau 6,75 proc. rinkėjų. Daugiausia rinkėjų surinko Danės, Verkių, Nalšios pietinė, Raseinių-Kėdainių, Nemenčinės apygardos“, – sakė L. Matjošaitytė bei pridūrė, kad 2016 m. Seimo rinkimuose iki 10 val. balsavusių rinkėjų aktyvumas tuomet siekė 4,8 proc. VRK duomenimis, iš anksto šiemet iš viso balsavo 11,64 proc. rinkėjų.

Adamkus: balsavau už stabilumąSekmadienio rytą balsą Seimo rinkimuose atidavęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus teigia balsavęs už stabilumą.„Pasirinkau sąrašą, kuriame, man atrodo, buvo daugiausiai tinkamiausių žmonių, iš kurių aš galiu pasirinkti. Už tuos ir balsavau. (…) (Balsavau) už stabilumą, kadangi, mano supratimu, tas yra reikalinga šiuo metu, kada prieš Lietuvą iškyla daug svarbių Lietuvos vidaus problemų, ir, žinoma, negalima vengti ir užsienio (problemų), kurioms susidaro mums čia aplink, ypač iš rytinių kaimynų“, - sakė V. Adamkus. Daugiau – čia.

Dėl rinkimų balsavimo pažeidimų pradėti du ikiteisminiai tyrimaiNuo spalio 5 d. 7 val., kuomet prasidėjo Seimo rinkimų išankstinis balsavimas, iki spalio 11-osios, pagrindinės balsavimo dienos, 7 val. policija gavo 50 pranešimų, susijusių su Seimo rinkimais.Kaip praneša Policijos departamentas, per šį laikotarpį pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai.Pasibaigus balsavimui namuose, organizacija „Baltosios pirštinės" praneša sulaukusi daugiau nei 10 pranešimų iš piliečių, kurie yra saviizoliacijoje ir iš anksto registravosi balsavimui namuose. Rinkėjai teigia, kad gavo patvirtinimus dėl jų balsavimo namuose, tačiau rinkimų komisijos narių taip ir nesulaukė.

VRK kviečia rinkėjus būti pilietiškais ir einant balsuoti saugoti ne tik save, bet ir kitusSekmadienį vykstančiuose Seimo rinkimuose Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) prašo visų balsuoti atvykusių rinkėjų būti pilietiškais. Komisija ragina eilėse prie balsavimo vietų praleisti vyresnio amžiaus žmones, neįgaliuosius, besilaukiančias moteris, balsuoti atėjusius tėvus su kūdikiais ir mažais vaikais.„Matydami, kaip atsakingai rinkėjai laikėsi tvarkos išankstinio balsavimo metu, labai tikimės, kad ir sekmadienį balsuoti atėję žmonės taip pat rodys gražų pilietiškumo pavyzdį ir saugos ne tik save, bet ir kitus, - kalbėjo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. VRK taip pat pataria į balsavimo patalpą nesivesti kitų asmenų, kurie nebalsuoja rinkimuose, atvykus į balsavimo vietas nesibūriuoti bei laikytis saugaus atstumo nuo rinkimų komisijų narių ir kitų rinkėjų. Rinkėjams einant balsuoti reikia pasiimti asmens dokumentą, dėvėti nosį ir burną dengiančią veido apsaugos priemonę bei turėti savo asmeninį rašiklį. Pagrindinę rinkimų dieną – spalio 11-ąją rinkėjai gali balsuoti savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje, kurios darbą pradėję 7 val. ryto, balsavimą organizuos iki 20 val. vakaro.

Seimo rinkimai: iki 9 val. balsavo 3,14 proc. rinkėjųSekmadienį Lietuvoje vykstančiuose Seimo rinkimuose iki 9 val. balsavo 3,14 proc, rinkimų teisę turinčių piliečių.Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai į rinkimų apylinkes ryto valandomis atėjo Verkių rinkimų apygardos rinkėjai. Čia jau balsavo 6,85 proc. šios apygardos rinkėjų.Mažiausiai aktyvūs iki 9 val. buvo Kaišiadorių-Elektrėnų bei Sūduvos šiaurinės apygardų rinkėjai. Čia atitinkamai balsavo 1,94 ir 1,77 proc. rinkėjų.7 val. rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Balsavimo teise šiuose Seimo rinkimuose galės pasinaudoti 2 mln. 449 tūkst. 683 rinkėjai. Lyginant su 2016 m. rinkimais, rinkėjų skaičius sumažėjo beveik 55 tūkstančiais.Į 141 vietą Seime pretenduoja 1 tūkstantis 754 kandidatai, iš jų 1 tūkstantis 170 vyrų ir 584 moterys. Į Seimą kandidatų sąrašus iškėlė 17 partijų.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

VRK žada ištirti kiekvieną pranešimą apie negalėjusius balsuoti žmones saviizoliacijojeVyriausioji rinkimų komisija (VRK) žada išsiaiškinti visus pranešimus, kai saviizoliacijoje esantys žmonės informavo nesulaukę rinkimų komisijų narių, tačiau tikina, kad tai galėjo būti pavieniai atvejai, o ne sisteminė spraga.VRK atstovė žiniasklaidai Indrė Ramanavičienė BNS sekmadienį sakė, kad iki šiol sulaukta šešių tokių pranešimų, visi šie atvejai bus detaliai ištirti.Pasak VRK atstovės, šiais metais piliečius namuose lankančių rinkimų organizatorių krūvis gerokai išaugo, nes namuose balsuoti užsiregistravo beveik ketvirtadaliu daugiau žmonių nei per Seimo rinkimus 2016 metais.„Šiemet namuose balsuoti užsiregistravo 22 proc. daugiau rinkėjų nei prieš ketverius metus 2016 metais. Šiemet balsuoti namuose teisę turi 106 tūkst. 842 žmonės, prieš ketverius metus tokių piliečių mes turėjome 87 tūkst. 433“, – BNS teigė rinkimų komisijos atstovė.„Krūvis rinkimų komisijoms, kurios vaikšto į namus ir organizuoja balsavimą namuose, yra padidėjęs ir galėjo atsirasti keletas pavienių atvejų, kur rinkimų komisijos neapsilankė“, – teigė ji.„Manome, kad tai yra pavieniai atvejai. Šiuo metu turime šešis kreipimusis iš žmonių, kurie norėjo balsuoti būdami saviizoliacijoje ir pas kuriuos nebuvo atvykę. Tikslinamės, ar yra daugiau atvejų ir aiškinsimės kiekvieną atvejį konkrečiai“, – sakė I. Ramanavičienė.Šeštadienį pasirodė pranešimų, kad keli dėl koronaviruso saviizoliacijoje esantys žmonės nesulaukė rinkimų komisijų narių.

Kitokia patirtisKauno centre esančioje Miško rinkimų apylinkėje pirmieji rinkėjai pasirodė prieš pat septintą valandą, įeinančius pasitiko dezinfekcinio skysčio buteliukas. „Anksti atėjau balsuoti, kad nebūtų daug žmonių. Visus agitavau, kėliau, kad einame balsuoti, bet visas jaunimas miega...“, – BNS sakė viešosioms kultūros įstaigoms vadovaujanti 72 metų Marija Dainė.Siekiant sumažinti kontaktų, rinkėjai įeina pro vienas duris, o išeiti turi pro kitas, rinkimų komisijos nariai įspėja žmones prieiti po vieną, nesibūriuoti.Komisijos nariai dirba su kaukėmis ir pirštinėmis, kas valandą dezinfekuoja paviršius, dažniau vėdina patalpas.„Žmonėms nepatogiau, nes reikia daryti didžiulį ratą, bet tokie yra reikalavimai“, – BNS sakė rinkimų komisijos pirmininkė Ginvilė Pilėnaitė.Jos teigimu, rinkėjams eilėse šįkart teks laukti ilgiau, nes išlaikant būtinus atstumus registracija užtrunka ilgiau.„Daug metų dirbu, bet šįkart kitokia patirtis: turime patalpas ir turime jas pritaikyti, kad atitiktų normas, būtų saugu visiems – ir darbuotojams, ir rinkėjams. Tikėkimės taip ir bus“, – pridūrė ji.Vilniaus Vytenio rinkimų apylinkėje per pirmąjį pusvalandį balsuoti pliaupiant lietui atėjo apie 30 žmonių.„Visada taip būna – iš ryto atskuba žmonės, kurie bijo eilių“, – BNS sakė komisijos pirmininkė Julija Čėglytė.Daugelis rinkėjų čia turėjo savo rašiklius ir dėvėjo kaukes. Neturintiems kuo prisidengti veido rinkimų organizatoriai yra pasirengę pasiūlyti vienkartinių kaukių.Balsavimas rinkimų apylinkėse tęsis iki 20 valandos. Tradiciškai didžiausi rinkėjų srautai būna po sekmadienių mišių ir vakare prieš uždarant apylinkes.

Rinkimų organizatoriai įspėja, kad dėl privalomo atstumų laikymosi kai kur gali susidaryti ilgesnės nei įprasta eilės.