Lietuva renka naują Seimą: pastebimas keistas kai kurių gyventojų elgesys, įtarimų kelia atvejai parduotuvėse

2020 metų Seimo rinkimų antrasis turas

Pastebi galimai keistą tam tikrų gyventojų elgesį„Baltosios pirštinės“ organizacijos vadovė Marija Šaraitė „Delfi“ tikino, kad bendrai šiandien, pažeidimų prasme, diena yra pasyvoka, jų mažiau nei per I-ąjį rinkimų turą. „Kas išsiskiria, tai 10 pranešimų policijai apie galimą papirkimą. Gal kokie 6 jie buvo iki 11 val. Dabar jau fiksuojami po vieną kitą. Rimčiausi atvejai, kurie yra perduoti Lietuvos policijai, tai jie yra užfiksuoti mūsų stebėtojų. Tai įtartini automobiliai, neblaivūs asmenys, judantys aplink apylinkes, atvejai vietinėse kaimiškose parduotuvėlėse. Šie atvejai yra Nemenčinės, Molėtų-Širvintų ir Švenčionių apygardose. Dabar policijai jau perduoti 6 atvejai“, – tikino ji. M. Šaraitė patikslino, kad įdomesni dalykai fiksuojami kalbant apie parduotuves, kai gyventojai galimai už balsą gauna maisto produktų, arba visi į parduotuvę ateina rankoje nešini dešimtinę kupiūrą. „Jie įeina vienas po kito ir visi rankoje laiko 10 Eur. Jie pinigus turi ne šiaip kur piniginėje ar kur įsidėję, bet rankoje. Bet čia dėl pažeidimų mes galime daryti tik prielaidas. Tai pastebi mūsų stebėtojai, kad vyksta tokie keistesni dalykai. Taip pat kai prie apylinkių vis atvyksta tas pats automobilis, vaikštinėja tie patys žmonės. Tai – įvairūs dalykai“, – sakė M. Šaraitė. Taip ji pridūrė, kad galimi papirkinėjimų pažeidimai yra fiksuojami Biržų rajone, yra atvejų, kuomet už balsą tam tikram kandidatui siūloma atsiskaityti žinutėmis soc. tinkle.

Seimo rinkimuose iki 17 val. jau balsavo 23,34 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 34,63 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 17 val. savo balsą atidavė 23,34 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 34,63 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai pirmąją dienos pusę balsavo aktyviau, tačiau pavakarę tapo pasyvesni. Tuomet iki 17 val. savo valią pareiškė 26,41 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (45,92 proc.) ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos (41,63 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (25,20 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Rinkimų dieną policija gavo 22 pranešimusLietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis sekmadienį pavakarę informavo, kad išankstinio balsavimo metu, nuo 2020 m. spalio 19 d. 7 val. iki spalio 25 d. 16 val. policija gavo 57 pranešimus, susijusius su rinkimais. „Per šį laikotarpį pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskr. – 26, Tauragės apskr. – 9“, – sakė jis. Anot jo, šiandien, rinkimų dieną, gauti 22 pranešimai (daugiausiai – iš Vilniaus apskr.), ikiteisminių tyrimų nepradėta“, – informavo R. Matonis.

Seimo rinkimuose iki 16 val. jau balsavo 21,42 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 32,71 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 16 val. savo balsą atidavė 21,42 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 32,71 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai pirmąją dienos pusę balsavo aktyviau, tačiau pavakarę pradėjo atsilikti. Tuomet iki 16 val. savo valią pareiškė 23,89 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (43,22 proc.) ir Senamiesčio-Žvėryno apygardos (39,15 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (23,21 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 15 val. jau balsavo 19,47 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 30,76 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 15 val. savo balsą atidavė 19,47 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 30,76 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai iki šiol balsavo aktyviau, tačiau pradėjo atsilikti. Tuomet iki 15 val. savo valią pareiškė 21,14 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (40,71 proc.) ir Centro-Žaliakalnio apygardos (36,70 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (21,37 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Gavo apie tris dešimtis pranešimų dėl galimų pažeidimųVyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė teigė, kad VRK šiandien gavo apie tris dešimtis įvairių pranešimų apie galimus pažeidimus.„VRK fiksuoja, kad jau yra balsavę 19,22 proc. Lietuvos respublikos piliečių Lietuvoje, o kalbant bendrai apie rinkėjų aktyvumą šiandieną, balsavusių rinkėjų yra 19,75 proc. Jeigu šiuos skaičius palygintume tiek su pirmuoju turu, tiek su ankstesnių metų rinkimais, pamatytume šiokius tokius skirtumus. Šių metų spalio 11 dieną vykusiuose Seimo rinkimuose dalyvavo gerokai daugiau rinkėjų – 23,34 proc. Kaip ir minėjau, dabar, su balsavusiais užsienyje, turime 19,75 proc., o tai yra kiek 4 proc. mažiau. 2016 m. II rinkimų ture, 15 val. duomenimis, buvo balsavę 21,14 proc. rinkėjų, 2012-aisiais 14 val. duomenimis buvo balsavę 18,89 proc. rinkėjų“, – teigė ji. Kalbant apie pranešimus dėl galimų pažeidimų buvo teigiama, kad VRK šiandien gavo apie tris dešimtis įvairių pranešimų. „Daugiausia jų gauta dėl galimos rinkimų agitacijos socialiniuose tinkluose, paskyrose, uždarose grupėse, dėl rinkimų biuletenių nuotraukų dalijimosi soc. tinkluose. Kalbant apie gautus pranešimus, yra ir įdomesnių atvejų, tarkime, kad prie rinkimų apylinkės vykdomas remontas ir galimai rinkėjams yra trukdoma patekti į balsavimo patalpą. Tai išsiaiškinome, kad trukdoma nėra. Taip pat gavome pranešimų, kad kuomet buvo vykdomas balsavimas namuose, rinkimų komisijų nariai pas rinkėjus, norinčius balsuoti namuose, vyko ne pagal grafiką ir stebėtojai informavo, kad nesuspėja paskui komisijų narius“, – teigė ji. Galiausiai, apibendrindama L. Matjošaitytė sakė, kad antrasis rinkimų turas vyksta pakankamai sklandžiai ir ramiai. „Rinkėjai keliauja į rinkimų apylinkes, tiesa, ne taip aktyviai, kaip pirmojo turo metu“, – pridūrė ji. Ji taip pat pranešė, kad sekmadienį iki 15 val. paskambinę VRK trumpuoju numeriu informacijos teiravosi ar skundus deklaravo beveik pusė tūkstančio piliečių.

Seimo rinkimuose iki 14 val. jau balsavo 17,34 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 28,63 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 14 val. savo balsą atidavė 17,34 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 28,63 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai iki šiol balsavo aktyviau, tačiau pradėjo atsilikti. Tuomet iki 14 val. savo valią pareiškė 18,08 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (37,73 proc.) ir Centro-Žaliakalnio apygardos (34,25 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (19,40 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Iki 13 val. policija gavo 14 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimusLietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis sekmadienį informavo, kad nuo spalio 19 d. iki spalio 25 d. 13 val. policija gavo 49 pranešimus apie galimus rinkimų pažeidimus, pradėjo 2 ikiteisminius tyrimus.„Daugiausiai pranešimų gauta iš Vilniaus apskrities – 23, Tauragės apskr. – 6, Kauno apskr. – 5, Klaipėdos ir Alytaus apskr. – po 4 pranešimus“, – sakė jis.Šiandien, rinkimų dieną, anot R. Matonio, iki 13 val. policija gavo 14 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus, ikiteisminių tyrimų nepradėta.

Seimo rinkimuose iki 13 val. jau balsavo 15,06 proc.Sekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 13 val. savo balsą atidavė 15,06 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 26,36 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 13 val. savo valią pareiškė 14,58 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (34,32 proc.) ir Centro-Žaliakalnio apygardos (31,65 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (17,24 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 12 val. jau balsavo 12,43 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 23,72 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 12 val. savo balsą atidavė 12,43 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 23,72 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 12 val. savo valią pareiškė tik 10,88 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (30,96 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (28,45 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (14,98 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 11 val. jau balsavo 9,36 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 20,65 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 11 val. savo balsą atidavė 9,36 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 20,65 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 11 val. savo valią pareiškė tik 6,78 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nemenčinės apygardos (26,75 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (25,60 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (12,36 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Rinkimų stebėtojai: užfiksuoti galimo rinkėjų papirkimo atvejaiNuo 7 valandos ryto prasidėjusį antrojo Seimo rinkimų turo balsavimą stebi šimtai nepriklausomų „Baltųjų pirštinių“ stebėtojų. Per pirmąsias keturias balsavimo valandas aplankyta 90 rinkimų apylinkių ir sulaukta virš 20 rinkėjų pranešimų apie galimus pažeidimus.Stebėtojai jau penkis kartus kreipėsi į Lietuvos policiją dėl galimo rinkėjų papirkimo ir pavėžėjimo atvejų Vilniaus regione.Rinkimų stebėtojai apylinkėse pastebėjo netaisyklingai užplombuotų balsadėžių, ne visur rinkimų komisijų nariai naudoja asmens duomenų apsaugą užtikrinančius rinkėjų sąrašų antdėklus, rinkėjai ne po vieną eina į balsavimo kabinas, taip pat nemažai atvejų, kur apylinkėse neatsakingai dėvimos ar nedėvimos asmens apsaugos priemonės.Stebėtojai renka informaciją, ar apylinkės yra pritaikytos fizinę negalią turintiems asmenims. Nepritaikytų apylinkių – bent ketvirtadalis, o detali informacija apie jas bus perduota Lietuvos negalios organizacijų forumui.Piliečiai rinkimų savaitgalį praneša ir apie agitacijos draudimo pažeidimus. Užfiksuoti atvejai, kai dalijamasi politine reklama socialiniuose tinkluose. Svarbu atkreipti dėmesį, kad išorinė politinė reklama, pakabinta iki agitacijos draudimo laikotarpio, gali likti ir jo metu – dažnai piliečiai nepagrįstai praneša apie didžiuosius lauko stendus, kurie gali kabėti ir rinkimų dieną.

VRK pirmininkė: išankstinio balsavimo aktyvumas gerokai didesnis nei 2016 metų Seimo rinkimų antrajame tureŠių metų antrojo Seimo rinkimų turo išankstinio balsavimo aktyvumas buvo gerokai didesnis nei 2016 metais vykusiais Seimo rinkimais, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys. Šiais metais balsą antrajame rinkimų ture iš anksto atidavė 11,29 proc. rinkėjų, o 2016 metais – 5,95 proc. rinkėjų.„Kalbant apie išankstinį balsavimą, Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, antrajame rinkimų ture balsavo 11,29 proc. rinkėjų. Iš anksto savivaldybėse, kitose papildomai įrengtose patalpose balsavo 159 367 rinkėjai, specialiuose punktuose – 12 326 rinkėjai, namuose – 89 258. Iš viso per 260 tūkst. rinkėjų“, – VRK surengtoje spaudos konferencijoje informavo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.VRK pirmininkės teigimu, 2020 m. Seimo rinkimų antrajame rinkimų ture iš anksto balsavo šiek tiek mažiau nei 20 tūkst. rinkėjų nei šių metų pirmajame rinkimų ture.„Lyginant su pirmuoju rinkimų turu, tai 0,35 proc. mažiau balsavo antrajame rinkimų ture, kalbant apie išankstinį balsavimą“, – teigė ji.Visgi L. Matjošaitytė akcentuoja, kad, lyginant su 2016 metų išankstiniu balsavimu antrajame Seimo rinkimų ture, šiuo metų Seimo antrojo turo aktyvumas gerokai didesnis.„Jeigu šį skaičių palygintume su 2016 m., tai matytume, kad antrajame rinkimų ture 2020 metų spalio mėnesį Seimo rinkimuose balsavo gerokai daugiau rinkėjų, kadangi 2016 metais antrajame rinkimų ture iš anksto balsavo 5,95 proc. rinkėjų“, – sakė L. Matjošaitytė.Mobiliuose punktuose balsavo 1300 saviizoliacijoje esančių rinkėjųVRK pirmininkė taip pat informuoja, kad šių metų Seimo rinkimų naujove – mobiliaisiais balsavimo punktais – antrajame rinkimų ture pasinaudojo 1300 saviizoliacijoje esančių asmenų.„VRK duomenimis, iš anksto galimybe balsuoti specialiai įrengtuose išankstinio balsavimo mobiliuose punktuose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose pasinaudojo per 1300 rinkėjų, VRK duomenimis, balsavimui namuose registravosi 871 asmuo“, – teigė L. Matjošaitytė.

Fiksavo pažeidimus, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimaiPolicijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sekmadienio rytą informavo, kad išankstinio balsavimo metu, nuo 2020 m. spalio 19 d. 7 val. iki spalio 25 d. 10 val., policija gavo 38 pranešimus, susijusius su rinkimais. „Per šį laikotarpį pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Daugiausiai pranešimų gauta dėl neleistinos agitacijos, dėl įtartinų asmenų ar automobilių prie rinkiminių apylinkių, galimo rinkėjų papirkinėjimo“, – sakė jis. R. Matonio teigimu, dėl kai kurios gautos informacijos yra renkama papildoma medžiaga, tikslinamos aplinkybės.

https://youtu.be/N0nx514HRdU

Seimo rinkimuose iki 10 val. jau balsavo 6,04 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 17,33 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 10 val. savo balsą atidavė 6,04 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 17,33 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 10 val. savo valią pareiškė tik 3,43 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nalšios pietinės apygardos (22,47 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (22,35 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (9,70 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Seimo rinkimuose iki 9 val. jau balsavo 3,11 proc., pridėjus išankstinį balsavimą – 14,40 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiame antrajame Seimo rinkimų ture iki 9 val. savo balsą atidavė 3,11 proc. rinkėjų. Pridėjus išankstinį balsavimą – 11,29 proc., jau balsavo 14,40 proc. rinkėjų.Palyginti su 2016 m. vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjai balsuoja aktyviau. Tuomet iki 9 val. savo valią pareiškė tik 1,3 proc. rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsuoja Nalšios pietinės apygardos (20,26 proc.) ir Molėtų-Širvintų apygardos (19,38 proc.) rinkėjai. Pasyviausi – Panerių-Grigiškių apygardos (7,54 proc.) rinkėjai.7 valandą rinkimų apylinkės atvėrė duris rinkėjams. Jie savo pilietinę valią galės pareikšti iki 20 valandos.Pakartotinis balsavimas rengiamas 68 vienmandatėse rinkimų apygardose. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.ELTA primena, kad spalio 18 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu, pirmojo Seimo rinkimų turo metu jau yra išrinkti trys Seimo nariai: Antakalnio apygardoje išrinkta TS-LKD atstovaujanti Ingrida Šimonytė, surinkusi 61,17 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balsų; Medininkų rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Česlavas Olševskis, surinkęs 52,77 proc. balsų; Šalčininkų-Vilniaus apygardoje išrinkta irgi šios partijos kandidatė Beata Petkevič, sulaukusi 59 proc. rinkėjų palaikymo.Vienmandatėse apygardose renkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą.

Iš anksto balsavusiųjų rinkėjų aktyvumas nedaug atsilieka nuo pirmojo turoRinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto ir namuose Seimo rinkimų antrajame ture nedaug atsilieka nuo pirmojo turo prieš dvi savaites, rodo sekmadienį paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys.Iš anksto savo valią išreiškė 260 tūkst. 951 rinkėjas, tai sudaro 11,29 proc. rinkėjų. Pirmajame ture iš anksto balsavo maždaug 20 tūkst. daugiau piliečių.Prieš ketverius metus rinkėjų aktyvumas antrajame ture balsuojant iš anksto ir namuose siekė 5,95 proc., tačiau tuomet buvo balsuojama keturias, o ne šešias dienas, kaip šiemet.Aktyviausiai iš anksto balsavo Rytų Lietuvoje esančių Nalšios pietinės, Sėlos vakarinės ir Molėtų–Šurvintų apygardų rinkėjai – čia atitinkamai balsus atidavė 17,66, 16,52 ir 16,31 procento gyventojų.Vangiausiai iki sekmadienio balsavo sostinės Panerių–Grigiškių ir Naujosios Vilnios apygardų rinkėjai – atitinkamai 4,98 proc. ir 6,17 proc., taip pat Klaipėdos marių apygardos rinkėjai (6,34 proc.).Antrasis Seimo rinkimų turas vyksta sekmadienį, išankstinis balsavimas vyko nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose buvo sudaryta galimybė atvykus automobiliu balsuoti mobiliajame punkte saviizoliacijoje esantiems rinkėjams. Penktadienį ir šeštadienį vyko balsavimas namuose.Per antrąjį Seimo rinkimų turą renkami 68 parlamentarai vienmandatėse apygardose. Trys jau išrinkti per pirmąjį turą. Dar 70 politikų į parlamentą pateko pagal partijų sąrašus.

Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime – dvigubai didesnis nei 2016 m. Seimo rinkimųSeimo rinkimų antrajame ture balsuojant iš anksto savo valią pareiškė 260 951, arba 11,29 procento, rinkėjų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).Palyginti su 2016 metais vykusiais Seimo rinkimais, šiemet rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime yra smarkiai didesnis. Tuomet savo valią iš anksto pareiškė 141 864 rinkėjai, arba 5,95 procento rinkėjų.Iš 2 310 860 balsavimo teisę turinčių rinkėjų iš anksto balsavo 159 367, balsavimo teise namuose pasinaudojo 89 258. Specialiuose punktuose balsavo 12 326 rinkėjai.VRK pateiktais duomenimis, aktyviausiai išankstinio balsavimo metu balsavo Nalšios pietinės apygardos (17,66 proc.) ir Sėlos vakarinės apygardos (16,52 proc.) rinkėjai. Mažiausiai aktyvūs buvo Panerių-Grigiškių apygardos (4,98 proc.) rinkėjai.Per antrąjį rinkimų turą sekmadienį rinkėjai turės užbaigti formuoti naujos sudėties Seimą. Savo Seimo narį rinks 68 vienmandačių rinkimų apygardų rinkėjai. Tik Antakalnio, Šalčininkų-Vilniaus ir Medininkų rinkimų apygardų rinkėjams rinkimai jau pasibaigė, nes per pirmąjį turą jie išsirinko savo atstovus į naująjį Seimą.

Nuo ankstyvo ryto į apylinkes renkasi rinkėjai Lietuviai sekmadienį grįžo prie balsadėžių išreikšti savo valią antrajame Seimo rinkimų ture. Saugantis koronaviruso, visi rinkėjai turi dėvėti kaukes, laikytis atstumų, o rinkimų komisijos reguliariai dezinfekuoja patalpas.BNS žurnalistų aplankytose Vilniaus rinkimų apylinkėse dar prieš septintą valandą ryto laukė keliolika žmonių. Dalis iš jų sakė, kad anksti atvyko, norėdami išvengti eilių, o kai kurie pripažino, kad sumaišė laiką, nes pamiršo persukti laikrodžius viena valanda atgal.Beveik rinkėjai į balsavimo apylinkę atvyko su savo rašikliais, dalis turėjo ir vienkartines pirštines.Simono Konarskio rinkimų komisijos pirmininkė Monika Gasiliūnė BNS sakė, kad komisijos nariai yra pasiruošę dovanoti vienkartinių kaukių jų neturintiems žmonėms ar tiems, kurių kaukės labai nusidėvėję.Sostinės Ąžuolyno progimnazijoje įsikūrusiose Bukčių ir Oslo rinkimų apylinkėse per pusvalandį savo valią išreiškė daugiau kaip 50 rinkėjų.Oslo apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas Edgaras Laveckis teigė, kad žmonės ateina gerai žinodami saugumo taisykles, jog reikia laikytis atstumų, dėvėti kaukes, turėti savo rašymo priemones.„Žmonės tikrai nesipiktina, dėl COVID-19 neleidžiame po daug – tiek, kiek leidžia sužymėtos ribos. Beveik visi atsineša tušinukus, savo kaukes, išskyrus vieną kitą“, – BNS sakė E. Laveckis.57-erių finansininkė Ana Bobileva BNS sakė visada einanti balsuoti ir į antrąjį turą. „Kaip ir visada, tikimės, kad bus geriau“, – sakė vilnietė.Trisdešimtmečiai sutuoktiniai Dovilė ir Andrius Končiak tvirtino, kad balsuoti vos atsidarius apylinkei apsisprendė dėl koronaviruso situacijos, norėdami išvengti eilių.„Balsuoti einame visada, o anksti šįkart – dėl viruso. Kas patiko šįkart, kad dezinfekuojamos rankenos, komisijos nariai patys labiau ėmėsi iniciatyvos, nes praėjusį kartą jautėsi toks šiek tiek pasimetimas, ir patys kaukes nelabai gerai dėvėjo“, – sakė Dovilė.A. Končiakas sako, kad anksčiau balsuoti nusprendė ir dėl laukiančių sekmadieninių darbų.„Manau, vakare rezultatų lauksime“, – sakė jis.7 valandą ryto prasidėjęs balsavimas baigsis 20 valandą. Rinkėjai kviečiami ateiti balsuoti su veidą ir nosį dengiančiomis kaukėmis, atsinešti savo rašiklį, neturintiesiems apsaugos ir rašymo priemonės bus duodamos vietoje.Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė prognozuoja, kad rinkimų rezultatai bus aiškūs apie vidurnaktį.„Tikimės gerokai anksčiau rinkimų rezultatų, kadangi bus vienas biuletenis, paprastesnis skaičiavimas, neturėsime daugiamandatės biuletenio, reitingavimo, tad, panašu, kad galim vidurnaktį jau turėti rinkimų rezultatus“, – BNS sakė L. Matjošaitytė.Seimo rinkimų antrasis turas vyksta 68 apygardose. Trys jau išrinkti per pirmąjį turą. Dar 70 politikų į parlamentą pateko pagal partijų sąrašus per balsavimą prieš dvi savaites.Naujasis Seimas į pirmą posėdį paprastai renkasi lapkričio viduryje.