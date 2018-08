Dėl pagalbos tokiems asmenims iš pradžių diskutavo vyriausybinė darbo grupė, ji ir pasiūlė rengti specialų įstatymą. Šiai darbo grupei vadovavęs Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis BNS sakė, kad iniciatyva plačiau reglamentuoti pagalbą persikeliantiems į Lietuvą kilo Užsienio reikalų ministerijai. Ją pasiekė pagalbos prašymai iš ekonominį nuosmukį išgyvenančios Venesuelos. Anksčiau kelerius metus Lietuva rėmė iš neramumų apimtų Ukrainos regionų persikeliančius lietuvių kilmės asmenis, tačiau tai daryta be specialaus įstatymo – tokią galimybę reglamentavo tik Vyriausybės nutarimas. „Tai aktualu bet kuriai valstybei, kurioje yra humanitarinė krizė ir kurioje yra Lietuvos piliečių, norinčių grįžti, arba lietuvių kilmės asmenų“, – teigė D. Matulionis. Įstatymas apibrėžtų, kad perkeliami asmenys gautų specialų statusą ir galėtų tikėtis persikėlimo išlaidų padengimo, paramos integracijai. Tokią paramą būtų galima gauti iki pusantrų metų. „Pataisas Vyriausybė greičiausiai patvirtins rudenį, tada Seimas priims sprendimą. Siūlymas yra, kad įstatymo įsigaliojimo terminas būtų kitų metų liepos 1 diena, bet greitai apsisukus tą galima padaryti ir nuo sausio 1 dienos“, – teigė D. Matulionis. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, galimybe iš Ukrainos persikelti į Lietuvą pasinaudojo 157 asmenys.

