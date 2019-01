„Sutarėme, kad galėtume priimti iki penkių asmenų, kurie atitinka mūsų reikalavimus“, – žurnalistams teigė ministras. Pasak E. Misiūno, į Lietuvą bus priimti migrantai, kuriems dar Italijoje bus suteikta tarptautinė apsauga, jie taip pat bus patikrinti dėl saugumo. „Į Lietuvą mes ekonominių migrantų neperkeliame“, – teigė jis. 47-is dviem savaitėms laive prie Europos krantų įstrigusius migrantus iš Artimųjų Rytų be Italijos iš viso sutiko pasidalinti septynios šalys. Lietuva žada artimiausiu metu į Italiją išsiųsti specialistus, kurie atliks atvežamų migrantų saugumo patikras. E. Misiūnas teigė, kad pasidalindama migrantų našta Lietuva nori pademonstruoti solidarumą su Europos Sąjunga (ES). Ministras priminė, kad šalis dar neįgyvendino visos prieš kelerius metus prisiimtos migrantų kvotos. „Sea Watch“ gelbėtojai Italijoje atsidūrusius migrantus aptiko prie Libijos krantų. Tarp jų – aštuoni nepilnamečiai. Viduržemio jūroje išgelbėjami migrantai nuo praėjusios vasaros dažnai atsiduria nežinioje, nes su imigracija kovojanti Italijos vyriausybė atsisako juos įsileisti į savo uostus. Su migrantų problema Europa grumiasi nuo 2015 metų migracijos krizės, kai jos krantus pasiekė daugiau nei 1 mln. atvykėlių, daugiausia bėgusių nuo konfliktų Artimuosiuose Rytuose. Pernai Viduržemio jūrą kirto maždaug 113 tūkst. į Europą patekti norėję migrantai, nurodo Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra. Jos duomenimis, beveik 2,3 tūkst. žmonių per tokias pavojingas operacijas žuvo arba dingo.

