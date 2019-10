Iš 1077 prieglobsčio prašytojų, kurie turėjo būti perkelti į Lietuvą iš Europos Sąjungos (ES) ir trečiųjų šalių, per ketverius metus perkelta mažiau nei pusė. Be to, dauguma atvykusiųjų paliko šalį. Vidaus reikalų ministerija (VRM) antrą kartą siūlo pavėlinti galutinį pabėgėlių priėmimo terminą – šįsyk iki 2022 metų pabaigos.

Dėl karo, konfliktų ar persekiojimo tokiose valstybėse kaip Sirija, Irakas, Eritrėja, Afganistanas, 2015 metais į Europą plūstelėjus didžiuliams pabėgėlių srautams, sutarta dėl prieglobsčio prašytojų paskirstymo tarp ES valstybių narių mechanizmo.

2015 metais Lietuva įsipareigojo priimti 1105 pabėgėlius. Vėliau ši kvota buvo sumažinta iki 1077 prieglobsčio prašytojų tiek jų turėjo būti perkelta iki šių metų spalio mėnesio pabaigos

Tačiau, kaip nurodo VRM, iki dabar buvo perkelta 490 žmonių – Sirijos, Irako, Eritrėjos, Senegalo, Nigerijos, Bisau Gvinėjos piliečių ir asmenų be pilietybės.

Vyriausybės migracijos komisijai nusprendus, kad Lietuva tęsia dalyvavimo užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo programose, norima nustatyti naują minėtos kvotos įvykdymo terminą – iki 2022 metų gruodžio 31 dienos. VRM Komunikacijos skyriaus atstovai 15min.lt nurodė, kad Vyriausybės nutarimo projektas yra derinimo su suinteresuotomis institucijomis stadijoje.