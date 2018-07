Arizonoje gaminami ginklai bus tiekiami Lietuvai, Ukrainai, Estijai, Australijai, Turkijai ir Taivanui. „Sudaryta 307 535 950 dolerių vertės Karinės įrangos pardavimo užsieniui (Australijai, Estijai, Lietuvai, Turkijai, Taivanui ir Ukrainai) sutartis su Tusone, Arizonos valstijoje įsikūrusia bendra įmone „Raytheon-Lockheed Martin Javelin“ dėl prieštankinių raketų sistemų „Javelin“ gamybos“, – rašoma praėjusią savaitę paskelbtame JAV gynybos departamento pranešime. Darbus planuojama baigti iki 2021-ųjų rugpjūčio 31 dienos. Lietuva ir JAV susitarimą dėl papildomų prieštankinių ginklų pasirašė praeitą mėnesį. Pagal jį, Krašto apsaugos ministerija už 20 mln. JAV dolerių, iš kurių 5 mln. dolerių – JAV parama, įsigis raketų ir aušinimo vienetų, kurie bus skirti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetams, BNS informavo ministerijos atstovai. Nešiojamoji vidutinio nuotolio prieštankinė raketų paleidimo sistema „Javelin” JAV ginkluotosioms pajėgoms pradėta kurti septinto dešimtmečio viduryje. Lietuva 2002 metais tapo pirmąja užsienio valstybe, įsigijusia šį ginklą. „Javelin“ skirtas kovoti su priešo tankais, šarvuočiais, bet juo taip pat gali būti naikinami sraigtasparniai ir bunkeriai.











