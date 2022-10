Kaip pranešė Finansų ministerija, anonsuota, Lietuva skirs papildomus 5 mln. eurų į PB naujai kuriamą Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo, rekonstrukcijos ir reformų patikos fondą (angl. Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund, URTF), kuris skirtas šalies atstatymo darbams artimiausiu laikotarpiu.

„Siekiant, kad finansinė parama Ukrainą pasiektų kuo greičiau ir efektyviau, Lietuva skirs 5 milijonus eurų į naujai kuriamą Pasaulio banko instrumentą, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie Ukrainos atstatymo tuose regionuose, kur kariniai veiksmai nebevyksta, jau artimiausiu laikotarpiu. Svarbu ir tai, kad atstatymas dalyje šalies prasideda jau dabar, nelaukiant karinių veiksmų pabaigos kitose zonose“, – teigė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Pasak Finansų ministerijos, naujasis URTF apims pasiruošimą rekonstrukcijos projektų įgyvendinimui ir būtiniausių projektų šioje stadijoje įgyvendinimą – būtiniausios energetikos, transporto, socialinės infrastruktūros atkūrimą. Pasaulio bankas nurodo, kad į URTF dar šiais metais tikimasi pritraukti 100–200 mln. JAV dolerių, o po to – apie 1 mlrd. JAV dolerių kasmet. Prisidėjusios šalys donorės dalyvaus URTF fondo valdyme (Partnership Council), prižiūrės jo veiklą, teiks rekomendacijas dėl strategijos ir fondo veiklos.

Pranešime nurodoma, kad tai jau ne pirmoji Lietuvos finansinė pagalba Ukrainai per Pasaulio banko instrumentus. Dar pačioje Rusijos karo Ukrainoje pradžioje Lietuva atsiliepė į kvietimą prisijungti prie PB skubios pagalbos Ukrainai ir skyrė 5 milijonų eurų dotaciją į PB Patikos fondą, orientuotą į paramą Ukrainos ekonomikai.

Taip pat Lietuva per „Viešųjų išlaidų administracinių pajėgumų tęstinumui Ukrainoje“ (angl. Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE) instrumentą skyrė 10 mln. eurų garantiją Pasaulio banko paskolai Ukrainai.