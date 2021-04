Lietuvą pasiekė didžiausia „Comirnaty“ vakcinos siunta – 74 880 dozių

Iki šios dienos Lietuva gavo 387,4 tūkst. „Comirnaty“ vakcinos dozių, o gyventojų skiepijimu sunaudota 384,6 tūkst.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad „Comirnaty“ laikymo ir naudojimo sąlygos reikalauja sunaudoti vakciną per 120 val. nuo jos atitirpinimo, o atidarytą flakoną – per šešias valandas nuo jo pradūrimo. Siekiant racionalaus vakcinų naudojimo, skiepijančioms įstaigoms rekomenduojama „Comirnaty“ vakcinas naudoti pirmoje dienos pusėje (tokia pat rekomendacija taikoma ir „Moderna“ vakcinoms), o antroje dienos pusėje naudoti „Vaxzevria“ vakciną, kuri atidarius flakoną turi būti sunaudota per 48 valandas.

Vakcinomis nuo COVID-19 Lietuvoje jau paskiepyta 404,4 tūkst. gyventojų, arba 14,4 proc. visuomenės.