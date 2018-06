Lietuva yra 36-oje vietoje, Estija – 33-ioje, o Latvija – 31-oje. 32-ąją vietą sąraše užima Lenkija. Taikiausios šalys pasaulyje – Islandija, Naujoji Zelandija ir Austrija, užėmusios pirmąsias tris vietas. Toliau rikiuojasi Portugalija, Danija, Kanada, Čekija, Singapūras, Japonija, Airija. Paskutinėje, 163-ojoje, sąrašo vietoje atsidūrė Sirija, po jos – Afganistanas, Pietų Sudanas, Irakas, Somalis, Jemenas. Rusija yra 154-ojoje sąrašo vietoje, Ukraina – 152-ojoje. Indekso sudarytojų duomenimis, 71-oje šalyje situacija per metus pagerėjo, o 92-ose per metus padaugėjo nesantaikos. „Taikos pasaulyje mažėja ketverius metus iš eilės, pernai šalių taikos vidurkis dėl augančio autoritarizmo, neišspręstų konfliktų Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje bei išaugusio politinio nestabilumo pasaulyje nukrito 0,27 procento“, – rašoma tyrimo ataskaitoje. Europa dešimtus metus iš eilės išlieka pačiu taikiausiu regionu pasaulyje. Pasaulio taikos indeksą rengia Australijoje veikiantis Ekonomikos ir taikos institutas. Taikos indeksas sudaromas vertinant saugumo, besitęsiančių konfliktų ir militarizacijos kriterijus.

