„Mes balsavome už Europos Komisijos pasiūlymą pratęsti licenciją penkeriems metams“, – BNS telefonu iš Briuselio sakė Lietuvos veterinarijos ir fitosanitarijos atašė Egidijus Pumputis. Už Europos Komisijos pasiūlymą pratęsti glifosato licenciją balsavo 18 iš 28 ES šalių. Devynios šalys balsavo prieš, o viena susilaikė. Dabartinis leidimas naudoti glifosatą baigia galioti gruodžio 15 dienos. Glifosatas naudojamas kaip piktžolių naikinimo priemonių veiklioji medžiaga. Jo kritikai, kurių priešakyje yra aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“, ragino visiškai uždrausti naudoti šį herbicidą Europoje. Aktyvistai įteikė peticiją, kurią pasirašė daugiau kaip 1,3 mln. tokiam sprendimui pritariančių žmonių. Jie atkreipė dėmesį į 2015 metais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros atliktą tyrimą, kuriame padaryta išvada, kad ši medžiaga yra „galbūt kancerogeninė“. Lietuvos atstovas E. Pumputis teigė, kad Lietuva balsuodama už glifosato licencijos pratęsimą rėmėsi aktualiais moksliniais tyrimais, rodančiais, jog glifosatas nesukelia vėžio. Tokius tyrimus, be kitų institucijų, atliko Europos maisto saugos agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra. Glifosato klausimo ES vis negalėjo galutinai išspręsti nuo 2016 metų birželio, kuomet baigėsi šiam herbicidui išduoto 15 metų patvirtinimo galiojimas, kuris tuomet buvo pratęstas 18 mėnesių. Derybos pajudėjo į priekį, Vokietijai nusprendus pasisakyti už glifosato licencijos pratęsimą.

