Ryte Prezidentūroje rengiama Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojimo ceremonija daugiau kaip 30 Lietuvos piliečių žydų gelbėtojų. Dauguma jų valstybės apdovanojimo sulauks po mirties. Ceremonijoje dalyvaus jų vaikai, anūkai ir proanūkiai, kiti šeimų nariai. Popiet sostinės Tymo kvartale bus atidengtas paminklinis akmuo žydų gelbėtojams nacių okupuotoje Lietuvoje pagerbti. Paminklinis akmuo žymi vietą, kurioje iškils paminklas žydų gelbėtojams. Ceremonijos rengiamos artėjant sekmadienį minimai Lietuvos žydų genocido dienai, pažymint Vilniaus geto sunaikinimą 1943 metų rugsėjo 23-ąją. Antrojo pasaulinio karo metais naciai ir vietos kolaborantai nužudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Izraelis daugiau kaip 900 Lietuvos gyventojų yra suteikęs Pasaulio tautų teisuolio vardą už tai, kad rizikuodami gyvybe gelbėjo žydus.

