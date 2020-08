Lietuva netrukus gali peržengti „raudoną“ ribą: izoliuotis tektų nuvykus ir į Latviją bei Estiją

Vis dėlto matematikai skaičiuoja, kad jau netrukus izoliuotis gali tekti ne tik į Lietuvą parvykstantiems tautiečiams, bet ir norintiems išvykti į kitas šalis, tarp jų ir Latviją bei Estiją.

Baltijos šalys šiais metais tapo kone pagrindine lietuvių kelionių kryptimi. Tačiau pagal dabartinius skaičiavimus visai realu, jog kelionę suplanavusieji rugsėjį to įgyvendinti arba negalės, arba nuvykę pas kaimynus turės saviizoliuotis, mat tiek latviai, tiek estai vadovaujasi tuo pačiu rodikliu kaip mes.

Kitaip tariant, jei šalyje, iš kurios atvykstama, sergamumas yra 16-24 atvejai 100 tūkst. gyventojų – privaloma 14 dienų saviizoliacija. Jei šis rodiklis pasiekia ar perkopia 25 – privalu atlikti koronaviruso tyrimą, o po jo dar ir izoliuotis.

Kaip skaičiuojamas rodiklis?

Kaip „Delfi“ aiškino Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė, sergamumo rodiklis apskaičiuojamas remiantis per paskutines dvi savaites užfiksuotais naujais koronaviruso atvejais.

„Sergamumo rodiklis per paskutines 14 dienų yra naujų atvejų skaičius per paskutines 14 dienų tenkantis 100 tūkst. gyventojų. Vardikliui naudojami oficialūs populiacijos skaičiai, paprastai metų pradžios arba metų vidutinis gyventojų skaičius“, – teigė N. Kuprevičienė.

Šiuo metu, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, Lietuvos sergamumo rodiklis siekia 13,7.

Estijoje šis rodiklis yra 9,1, o Latvijoje 2,4.

Per paskutines 14 dienų Lietuvoje užfiksuota 410 naujų užsikrėtimo atvejų.

Paskaičiavo, kiek susirgimų reikia

Kada tiksliai Lietuva galėtų peržengti 16 ar 25 susirgimų 100 tūkst. gyventojų ribą apskaičiuoti sunku. Pasak Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir Informatikos fakulteto mokslininkės Jurgitos Markevičiūtės, į pavojingų šalių sąrašą Lietuva galėtų patekti perkopusi 400 naujų susirgimų per dvi savaites skaičių.

„Lietuva peržengtų 16 atvejų 100 tūkst. gyv. ribą, kai per 14 dienų būtų patvirtinta 448 atvejai šalyje, tai vidutiniškai 32 nauji atvejai per dieną, o 25 atvejų 100 tūkst. gyv. ribą, kai per 14 dienų būtų patvirtinta 700 atvejų , tai vidutiniškai 50 naujų atvejų per dieną“, – skaičiavimais su „Delfi“ dalijosi ji.

Nors žiūrint į šiandieninius skaičius atrodo, kad trūksta vos keliasdešimt atvejų, J. Markevičiūtė aiškina, kad tokiu tempu augant susirgimų skaičiui rodiklis gali būti pasiektas per kelias savaites.

„2020-08-23 dienos duomenimis Lietuvoje rodiklis yra apie 13,8 (2020-08-22 dienos duomenimis rodiklis buvo 13,0). Jis sparčiai artėja ties „raudona“ riba 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Išlaikant panašias plitimo tendencijas, galėtume pasiekti šią ribą per porą savaičių ar greičiau“, – komentavo pašnekovė.

Kad izoliacija atvykstantiems iš Lietuvos netrukus gali tapti privaloma pradedama kalbėti ir Latvijoje. Praėjusią savaitę apie tai savo socialinio tinklo paskyroje pasirašė ir režisierius Marius Ivaškevičius.

„Vakar visiems pradėjau girtis, kaip jau čia važiuosiu į pirmą pokarantininę savo premjerą Liepojoje, o šiandien sužinau, kad Latvija ruošiasi įvažiuojantiems lietuviams įvesti privalomą karantiną. Va taip vat. Panašu, kad tuoj būsime uždaryti Tėvynėje, kaip niekada iki šiol“, – nuogąstavimais dalinosi jis.

„Delfi“ susisiekus su dramaturgu, šis paaiškino, kad apie tokius galimus trikdžius informavo pats Liepojos teatras.

„Kadangi pas mane premjera rugsėjo 4 d., man parašė Liepojos teatras, kad pagal tuos mūsų augančius skaičius labai maža tikimybė, kad latviai dar įsileis be karantino“, – teigė M. Ivaškevičius.

Tiesa, pirmadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga patikino, kad kol kas kaimyninės Baltijos šalys jokių apribojimų iš Lietuvos atvykstantiems gyventojams taikyti neketina.

„Šalių sąrašas kol kas aktualus, nes yra šalių, į kurias saugu vykti ir yra prasmė (jį skelbti – „Delfi“). O dėl mūsų rodiklio viskas priklausys nuo kolegų latvių ir estų. Praeitą savaitę latviai išsakė nuomonę, kad lietuviams neplanuoja kol kas taikyti jokių priemonių“, – per spaudos konferenciją žadėjo A. Veryga.

Izoliacijos taisyklės skiriasi

Pagal dabar Lietuvoje galiojančią tvarką, izoliuotis dvi savaites privaloma tiems iš užsienio grįžusiems ar atvykusiems asmenims, kur sergamumo rodiklis siekia 16. Parvykus iš itin koronaviruso paveiktų šalių (25 susirgimai ir daugiau 100 tūkst. gyventojų), asmenys savo šalyje ar Lietuvoje privalo atlikti PGR testą ir po jo izoliuotis dvi savaites.

Tokia pati tvarka galioja ir Latvijoje. Tuo tarpu estai jau įsivedė tvarką, kai atvykusiems ar grįžusiems iš itin paveiktų valstybių PGR testas privalomas, tačiau pakartotinai atlikus jį po 7 dienų ir gavus neigiamą rezultatą izoliuotis nebėra privaloma. Apie tokią tvarką buvo užsiminęs ir A. Veryga, tačiau Lietuvoje ji kol kas nėra priimta.

Skirtumų yra ir pačios izoliacijos taisyklėse. Kaip skelbia Estijos užsienio reikalų ministerija, izoliacijoje esantis žmogus privalo vengti bet kokių nebūtinų kontaktų, tačiau jam esant būtinybei leidžiama nuvykti pas gydytoją, nusipirkti maisto, vaistų ar kitų būtinų prekių.

Nuo rugsėjo 1 d. Estijoje įsigalios tvarka, kad atvykusiems iš valstybių, kur sergamumas didesnis nei 16, ir gavus neigiamą Covid-19 testo atsakymą asmeniui esant absoliučiai būtinybei leidžiama nuvykti į darbą, apsipirkti ir t.t. Po pirmojo testo judėjimo apribojimai galioja 7 dienas, per kurias privaloma vengti nebūtinų kontaktų. Po savaitės gavus antrą neigiamą koronaviruso tyrimo atsakymą izoliacijos asmuo laikytis nebeprivalės.

Apie kylančius iššūkius dėl grįžtančių ar atvykstančių iš užsienio dar rugpjūčio 18 d. pasisakė Latvijos sveikatos apsaugos vyr. epidemiologas Uga Dumpis.

„Mane neramina tai, kad vis daugiau žmonių naudojasi galimybe keliauti už Latvijos ribų. Tai atrodo keistai ir neatsakingai, nes argumentas, „kad aš jaunas ir nesirgsiu“ nėra teisingas. Žmonės turi nepamiršti, kad tai gali sukelti pasekmių“, – U. Dumpio pasisakymą citavo naujienų agentūra LETA.

Epidemiologas pabrėžė, kad vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių šalyje plinta infekcija – įvežtiniai atvejai.

Pagal šiuo metu Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos skelbiamą informaciją, specialių rekomendacijų nėra lietuviams, vykstantiems į Latviją ir Estiją. Atsargos priemonių rekomenduojama imtis keliaujant į Italiją, Norvegiją, Suomiją, Slovakiją ir Vengriją. Nuo nebūtinų kelionių URM rekomenduoja susilaikyti į Jungtinę Karalystę. Į visas kitas šalis rekomenduojama nevykti.