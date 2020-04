Lietuva nebeįsileidžia iš Rusijos ir Baltarusijos vykstančių lengvųjų automobilių

„Iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą po vidurnakčio negalima atvykti per nė vieną patikros punktą. Tai netaikoma krovininiam transportui“, – BNS sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Giedrius Mišutis.

Pasak jo, po vidurnakčio į Lietuvą lengvaisiais automobiliais galima patekti tik per Kalvarijos–Budzisko pasienio patikros punktą su Lenkija ir Saločių–Grenstalės punktą pasienyje su Latvija. Per juos leidžiama atvykti Lietuvos piliečiams, užsieniečiams, vykstantiems tranzitu per šalį, taip pat užsieniečiams, turintiems leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje.

Lietuvai netaikant prekių ribojimo, krovininis transportas ir toliau gali vykti per kitus patikros punktus šalies pasienyje su Latvija, Lenkija, Rusija, Baltarusija.

Naktį iš penktadienio iš šeštadienį bus uždraustas keleivių gabenimas lėktuvais ir keltais, išskyrus vienintelį kelto reisą Kylis–Klaipėda–Kylis.

Judėjimo ribojimai galioja paskelbus karantiną, jis truks mažiausiai iki balandžio 13-osios, terminą svarstoma pratęsti.

Vyriausybė dar organizuoja repatriacinį skrydį lietuviams iš Didžiosios Britanijos penktadienio vakarą, taip pat Lietuvos piliečiams penktadienį sudaryta galimybė grįžti iš Milano.