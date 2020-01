Lietuva metus pradėjo kruvinai: viskas buvo dar blogiau nei iki šiol

2019 m. gruodžio 31 d. BPC skirtingoms tarnyboms peradresavo 2914 skambučių, kai prieš metus šis skaičius buvo – 2408. Tuo tarpu sausio 1-ąją, kurią BPC vadina rekordine blogąja prasme, pagalbos lietuviams prireikė net 5261 kartus, t.y., beveik tūkstančiu daugiau nei pernai, kai šis skaičius siekė 4367. Saikingiau lietuviai pasitiko ir 2018 m. – pirmąją šių metų dieną BPC buvo sulaukusi 4379 pagalbos prašymų.

„Šių metų sausio 1 d. iškvietimų skaičius viršija iki šiol buvusį rekordinį 2017 metų sausio 1-osios dienos pagalbos prašymų skaičių daugiau nei 350“, – rašoma BPC pranešime spaudai.

Tiesa, BPC atstovė Vilma Juozevičiūtė atkreipia dėmesį, kad telefonu 112 tiek paskutiniąją metų dieną, tiek sausio 1-ąją buvo gerokai daugiau, tačiau didelė jų dalis būna netikslių ar trukdančių. Pavyzdžiui, 2019 m. gruodžio 31 d. bendruoju pagalbos telefonu buvo paskambinta beveik 7000 kartų, o pirmą metų dieną skambučių skaičius perkopė net 10 tūkst. Vadinasi, beveik pusė jų buvo arba netikslūs, arba trukdantys.

„Siekiant užtikrinti operatyvumą ir atsiliepti į kaip įmanoma daugiau skambučių, Bendrojo pagalbos centro Vilniaus ir Klaipėdos skyriuose tiek nakties, tiek dienos metu dirbo sustiprintos pamainos. Vidutinis atsiliepimo laikas buvo 6 sekundės, o iki 8 sekundžių buvo atsiliepta į 92 procentus skambučių“, – teigia V. Juozevičiūtė.

Darbo padaugėjo visoms tarnyboms

Kaip matyti iš BPC duomenų, tiek paskutinę praėjusių metų, tiek pirmąją šių metų dieną daugiau darbo turėjo visos tarnybos.

Gruodžio 31 d. policija visoje Lietuvoje buvo kviesta 1398 kartus, kai prieš metus – 1179 kartus; medikų pagalbos prireikė 1100 lietuvių, prieš metus situacija buvo panaši – 1069; ugniagesiai paskutiniąją metų dieną sulaukė 93 skambučių, o prieš metus – 90. Kiti 34 iškvietimai buvo skirti aplinkosaugininkams.

O štai jau pirmąją 2020 m. dieną tarnybos turėjo paplušėti iš peties: policijos pagalbos šauktasi 2728 kartus (tą pačią dieną prieš metus 2446 kartus), greitosios pagalbos medikų prireikė 1910 kartus (prieš metus – 1696), daugiau iškvietimų – 177 – ir ugniagesiams (prieš metus – 152).

„Tradiciškai daugiausia skambučių sulaukta tuoj po vidurnakčio: per pirmąją 2020-ųjų metų valandą užregistruota 700 skambučių, per antrąją – 592, per trečiąją – 602. Vėliau kas valandą jų skaičius mažėjo, susilygino su buvusiu prieš vidurnaktį. Mažiausiai skambučių užregistruota tarp 8 ir 9 valandos ryto – 193“, – skelbia BPC.

Iš statistikos taip pat matyti, kad pirmąją metų dieną lyginant su paskutiniaja diena iškvietimų kone padvigubėja. Kaip anksčiau DELFI teigė BPC atstovė V. Juozevičiūtė, pagalbos telefonas be atvangos ima skambėti iškart po vidurnakčio.

„Skambučių skaičius po vidurnakčio išauga vos ne dvigubai. Naujametinę naktį pagalbos prašymų sulaukiama daugiausia – jokia kita diena metuose jai neprilygsta. Tačiau nagrinėjant statistiką matyti, kad nemažai prašymų gaunama ir per kitas šventes: Velykas, Kalėdas, Jonines. Taip pat ir kiekvieną penktadienį bei savaitgalį sulaukiama daugiau skambučių nei eilinėmis dienomis“, – anksčiau DELFI teigė specialistė.

Neišvengta mirtinų įvykių

Šiais metais išliko tendencija, kad daugiausiai darbo Naujųjų naktį tenka policijai. Šiai įstaigai nukreiptų skambučių ne tik kad nesumažėjo, bet dar ir padaugėjo. BPC duomenys rodo, kad dažniausiai policija kviesta dėl smurto artimoje aplinkoje, konfliktų ir triukšmo. Kad šventinis periodas pareigūnams – pats darbymetis, dar prieš Naujuosius pripažino ir Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis. Tiesa, tąkart žurnalistams jis teigė, kad žiūrint į kelerius metus atrodo, jog šventinę naktį lietuviai pasitinka kiek ramiau, be itin skaudžių nelaimių.

„Paskutinių kelerių metų naujametiniai sutikimai lyg buvo ramesni, jeigu lygintume, kas buvo prieš 10 metų. Dabar truputį mažiau visokių, bent jau labai skaudžių nelaimių. Vis tiek žmonės tampa ir šiek tiek atsargesni, gal kiek kitaip švenčia, galbūt yra šioks toks alkoholio mažėjimas. Bet, aišku, nelaimių ir visokių įvykių būna“, – prieš Naujuosius kalbėjo R. Matonis.

Panašu, kad džiaugtis tuo buvo per anksti. Šiais metais mirtinų nelaimių išvengti nepavyko.

Paskutinę praėjusių metų naktį negyvas vyras rastas ir Birštone. Jo kūnas buvo apdegęs, nelaimėlis rastas lovoje, aplink buvo apdegusios grindys.

Sausio 1-osios naktį, apie 3.35 val., Vilniaus r., Šumsko pl., netoli Veliučionių, automobilis „VW Golf“ partrenkė moterį, be atšvaitų ėjusią važiuojamąja kelio dalimi. 41-erių moteris neišgyveno.

Sostinėje paryčiais, apie 6 val., nutiko ir kita skaudi nelaimė – Paribio g. rastas sąmonės netekęs traukulių apimtas jaunas vyras. Įtariama, kad jis galbūt perdozavo narkotikų. Maždaug 25 metų vaikinas buvo nuvežtas į ligoninę ir netrukus ten mirė.

Vilniaus raj. dar viena mirtina nelaimė pirmąją metų dieną fiksuota apie 12.40 val. Pas pažįstamą į namus Pagiriuose, Šiltnamių g., atėjęs žmogus rado negyvą buto šeimininką (gim. 1972 m.). Veidas ir drabužiai kruvini. Pareigūnai žmogžudystę tiria.

Mirčių neišvengta ir pajūryje. Sausio 1-osios rytą Klaipėdoje rasta mirusi 43 m. moteris. Įtariama, kad ji iškrito iš 5 aukšto balkono. Policija skelbia, kad įtariamasis sulaikytas.

Baisiausi mėnesiai – sausis ir gruodis

Iš BPC pateikiamų skaičių matyti, kad apskritai daugiausiai darbo tarnybos turi būtent paskutinįjį ir pirmąjį metų mėnesį. 2017 m. sausį policijos pareigūnai buvo kviesti 39610 kartus, gruodį 45700 kartų, medikai atitinkamai 34494 ir 30171 kartus.

2018 m. šie skaičiai laikėsi panašūs – policijos pagalbos sausį prireikė 38214 kartus, gruodį – 42638. Medikų atitinkamai – 31203 ir 30901 kartus.

Palyginimui, 2017 m. vasarį pareigūnai kviesti 37278 kartus, o medikai 28982 kartus. 2018 m. šį mėnesį policijai perduoti 33432 skambučiai, medikams – 30415.