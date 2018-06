NATO prašo Lietuvos iki liepą vyksiančio viršūnių susitikimo įsipareigoti kasmet 2021–2024 metais skirti po pusę milijardo dolerių Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms išlaikyti, rašoma Lietuvos vyriausybės pasitarimo protokolo projekte. Šių metų pradžioje Lietuva nusprendė tą pačią sumą skirti 2018–2020 metais. Lietuva Afganistano pajėgoms pinigus pervesdavo ir anksčiau. Lėšos pervedamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų į specialų patikos fondą, kuriam daugiausiai pinigų skiria amerikiečiai. Afganistane NATO nuo 2015 metų vykdo operaciją „Tvirta parama“, jos metu Aljansas apmoko ir remia Afganistano nacionalines pajėgas ir kai kurias ministerijas. Ši misija pakeitė daugiau nei dešimtmetį vykdytą kovinę Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) misiją. Seimas yra leidęs į Afganistaną išsiųsti iki 50 Lietuvos karių, bet tikslus šalies kontingento skaičius yra neaiškus, nes pareigūnai neatskleidžia šioje šalyje tarnaujančių Specialiųjų operacijų pajėgų skaičiaus.











