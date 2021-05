Lietuva išsiunčia du Baltarusijos ambasados darbuotojus

Penktadienį į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovas, jam įteikta nota, skelbianti du Baltarusijos ambasados Lietuvoje darbuotojus nepageidaujamais asmenimis Lietuvoje už veiklą, nesuderinamą su diplomato statusu, ir nurodanti jiems išvykti iš Lietuvos per septynias dienas.

Kaip teigia URM, šiuo sprendimu Lietuva taip pat solidarizuojasi su Latvija, kurios ambasados Minske diplomatus ir darbuotojus Baltarusija nepagrįstai išsiuntė iš šalies prieš keletą dienų.

Landsbergis: „Ne ačiū ir viso gero“

Apie tai tviteryje pranešė ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Dviems po diplomatine priedanga dirbusiems Baltarusijos žvalgybos atstovams buvo nurodyta išvykti iš Lietuvos. Ne ačiū ir viso gero“, – rašo ministras.

Two BY intelligence officers working under the diplomatic cover were asked to leave Lithuania. No thank you and goodbye.