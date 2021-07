Lietuva gavo humanitarinę siuntą iš Švedijos

„Dėkojame Švedijai už solidarumą ir pagalbą Lietuvai, tai dar kartą parodo, kad neteisėtos migracijos krizės akivaizdoje esame ne vieni. Kreipėmės pagalbos ir sulaukėme greitų reakcijų, o atsiųsti daiktai pravers migrantams mūsų šalyje“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Iš Švedijos į Lietuvą buvo atvežta 80 lovų, 1000 čiužinių, 75 vidinės LED lempos, 6 generatoriai. Kita siuntos dalis turėtų būti atvežta iki savaitės pabaigos. Be to, laukiama humanitarinių siuntų iš Lenkijos, Slovėnijos ir kitų šalių. Artėjant šaltajam sezonui ieškoma sprendimų dėl migrantų apgyvendinimo ir būtiniausių sąlygų užtikrinimo.

Lietuva šiuo metu susiduria su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais iš Baltarusijos. Per šiuos metus į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš pirmadienio į antradienį bandė patekti 2 158 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra daugiau kaip 26 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Vien liepą pasieniečiai sulaikė 1 497 neteisėtus migrantus. Birželį tokių buvo 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8. Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 1 153. Taip pat sulaikyti 182 Kongo, 121 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 74 Irano, po 69 Sirijos ir Afganistano, 68 Rusijos bei kitų šalių piliečiai. Nuo metų pradžios, pirminiais duomenimis, daugiausia nelegalių migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 566.

Šalčininkų rajone sulaikyti 473 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Ignalinos – 366, Varėnos – 355, Švenčionių – 174, Lazdijų – 142.Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.

Lietuva taip pat solidarizuojasi su kitomis valstybėmis ir reaguoja į jų pagalbos prašymus įvykus nelaimėms.