Britanija, Nyderlandai, Rumunija, Suomija, Lietuva ir Estija siūlo tokį sprendimą priimti kitą savaitę Briuselyje vyksiančiame ES viršūnių susitikime. Anksčiau ES sutarė, kad sankcijos gali būti taikomos šalims, kurios pažeidžia cheminių ginklų sutartis. „Skubiai raginame taikyti panašų režimą, siekiant kovoti su kenksminga kibernetine veikla“, – rašoma kitoms šalims skirtame bendrame laiške, jo kopiją gavo BNS naujienų agentūra. „Įvykių tempas pastaraisiais metais smarkiai išaugo, įskaitant ir pastarąją savaitę. Dėl šio konteksto tokio režimo sukūrimas yra neatidėliotinos skubos prioritetas“, – teigiama kreipimesi. Praėjusią savaitę Nyderlandų valdžia apkaltino Rusiją mėginus surengti kibernetinę ataką prieš Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją (OPCW). Ši organizacija tyrė buvusio Rusijos dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimą kovo mėnesį Anglijos mieste Solsberyje.

