Lietuva atnaujino koronaviruso paveiktų šalių sąrašą

Šiuo metu Europos ekonominės erdvės šalyse mažesnis nei 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų rodiklis yra trijose šalyse: Latvijoje, Suomijoje ir Kipre. Sergamumo rodiklis Lietuvoje taip pat viršijo paveiktoms šalims nustatytą slenkstį ir šiuo metu siekia 16,1.

Sergamumo rodikliai šoktelėjo Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kur jie viršijo 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Tai reiškia, kad atvykstantiems iš šių valstybių žmonėms nuo šiol privaloma išsitirti dėl koronaviruso infekcijos.

Sergamumas sumažėjo Bulgarijoje, Islandijoje, Švedijoje, Lichtenšteine, Kirgizijoje, kur dabar jis yra mažesnis nei 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Atvykstantiems iš šių šalių privaloma 14 dienų izoliacija, tačiau nėra privalomas tyrimas dėl koronaviruso.

Žmonėmis, turėjusiais sąlytį, laikomi grįžusieji ar atvykusieji iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis. Jiems yra privaloma izoliacija. Tačiau izoliacija neprivaloma, kai žmonės keliauja oro transportu, neišeidami iš oro uosto tranzito zonos, arba keliauja iš koronaviruso infekcijos nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkiją, kai joje užtikrinami tik būtinieji sustojimai, pavyzdžiui, degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.

Be to, jeigu žmogus iš paveiktos šalies keliavo oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste jis privalo užpildyti ir pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams registracijos NVSC patvirtinimą arba užpildytą popierinę anketą. O jeigu žmogus keliavo žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento užsiregistruoti NVSC.

Užsieniečiai, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.

Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys žmonės, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą ir gautą neigiamą atsakymą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą koronaviruso infekcijos tyrimus atliekančią įstaigą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.

Labiausiai paveiktų valstybių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio šalyse.