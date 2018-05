Departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė teigia, kad J. Gorskis taip pat buvo įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Pasak jos, sprendimas priimtas įvertinus Valstybės saugumo departamento (VSD) pateiktą informaciją. „Priimtas sprendimas nesuteikti prieglobsčio. Surinkus informaciją tiek iš saugumo departamento, tiek iš kitų šaltinių, buvo nustatyta, kad jo istorija nepagrindžia priežasčių, dėl kurių suteikiamas prieglobstis“, – BNS sakė E. Gudzinskaitė. VSD atstovė spaudai Aurelija Katkuvienė BNS nedetalizavo, kokia informacija apie J. Gorskį pateikta Migracijos departamentui. Jis į Lietuvą atvyko pernai liepą, kai pabėgo iš namų arešto Rusijoje. Šios šalies teisėsauga įtaria, kad J. Gorskis per nacionalistų eitynes skanduodamas „Ukraina – Maidanas, Rusija – Maniežo aikštė, padangos, barikados, ugnis“ ir „17-11-5 revoliucija“ viešai ragino vykdyti ekstremistines veiklas. Aktyvistas yra įtrauktas į Rusijos ekstremistų sąrašą. J. Gorskis teigia, kad jo atžvilgiu iškelta byla yra politinio pobūdžio, o Maskva nori su juo susidoroti dėl visuomeninės veiklos. Nacionalistas žada Migracijos departamento sprendimą skųsti teismui. Jis sakė, kad sprendimo argumentacija yra „nesuprantama ir tiesiog juokinga“. „Dabar ieškosiu advokato, turiu 14 dienų sprendimui apskųsti. Žinoma, kad aš skųsiu, nes man sugrįžimas į Rusiją reikštų kalėjimą ir ilgą kalėjimą“, – kalbėjo J. Gorskis. Prieglobsčio Lietuvoje prašęs rusas gyveno Palangoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.