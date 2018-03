Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo teigimu, pagal apkaltos bylų skaičių Lietuva yra rekordininkė pasaulyje. „Nė vienoje šalyje nėra buvę tiek bylų. Mes turėjome galimybę puikiausiai išplėtoti doktriną visais apkaltos klausimais – nuo šiurkščiausių žmogaus teisių pažeidimų iki valstybės paslapčių apsaugos“, – žurnalistams sakė D. Žalimas. Jo nuomone, tokias tendencijas gali lemti tiek Konstitucijos nuostatos, nenumatančios kitų pagrindų nutraukti parlamentaro mandatą, tiek politinė kultūra, kai į skandalus įsipainioję Lietuvos politikai vengia patys atsistatydinti iš pareigų. Trys pašalinti per apkaltą

2004 metais Seimas iš prezidento pareigų pašalino Rolandą Paksą dėl to, kad jis suteikė pilietybę savo finansiniam rėmėjui Jurijui Borisovui, leido jam suprasti, kad jo pokalbių klausosi teisėsauga, bei protegavo sau artimų asmenų turtinius interesus. 2010 metais panaikintas pramogų pasaulio atstovo Lino Karaliaus parlamentaro mandatas dėl to, kad per pratęstą rudens sesiją jis išvyko atostogauti į Tailandą ir visą sausį nedalyvavo plenariniuose bei komiteto posėdžiuose. 2014 metais Seimas panaikino „Drąsos kelio“ atstovės, buvusios teisėjos Neringos Venckienės mandatą už tai, kad ji daugiau kaip pusę metų nelankė parlamento posėdžių. Trys apkaltos neįvyko 1999 metais Seimo nariui Audriui Butkevičiui surengta apkalta dėl nuosprendžio, pagal kurį jis pripažintas pasikėsinęs sukčiauti stambiu mastu. Seime neužteko balsų jo mandatui panaikinti. 2010 metais Seimui pritrūko penkių balsų panaikinti Aleksandro Sacharuko parlamentaro mandatą už tai, kad jis naudojosi kolegos Lino Karaliaus pažymėjimu ir balsavo už jį priimant įstatymus. 2016 metais Seimas pradėjo apkaltos procesą „darbiečiui“ parlamentarui Vytautui Gapšiui, kai jis pripažintas kaltu dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tačiau Konstitucinis Teismas nevertino V. Gapšio veiksmų iki duodant Seimo nario priesaiką, apkaltos eiga sustojo, o pats parlamentaras vėliau atsistatydino. K. Pūkas mandato atsisakė Šiemet sausį prieš pat balsavimą Seime dėl mandato panaikinimo iš Seimo atsistatydino Kęstutis Pūkas. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad jis pažeidė Konstituciją priekabiaudamas prie padėjėjų ir jomis pretendavusių tapti merginų.











