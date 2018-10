„Ėjimas su komitetu gimė atsižvelgiant į daugelį aplinkybių, tai bendras komandos požiūris, tokį sprendimą priėmė Varėnos Liberalų sąjūdžio skyrius“, – BNS sakė A. Kašėta. „Didelę įtaką daro tai, kokios yra visuomenės nuotaikos, nes pasitikėjimas politinėmis partijomis yra sumenkęs, sunku pritraukti daugiau žmonių į talką politinei veiklai savivaldoje, žmonės labai nenoriai arba įtariai žiūri į prisijungimą prie partinių komandų“, – motyvus rinkimuose dalyvauti su komitetu vardijo A. Kašėta. Jis patvirtino išsiuntęs atsistatydinimo iš partijos pirmininko pavaduotojų raštą, tačiau pats palikti liberalų gretų neplanuoja, o partijos valdybos sprendimą stabdyti narystę partiečių, pasirinkusių rinkimų komiteto kelią, vadina žalingu. Susiję straipsniai: Šimašius pristatė rinkimų komiteto komandą: nesame mirusieji ir žinome, ko norime Komskis laukia liberalų sprendimo: su broliu nebendrauju, kitų partijų pasiūlymų nepriimu „Nepalaikau pakankamai kietos pozicijos neleisti liberalams rinktis būdo, kaip dalyvauti rinkimuose, aš manau, kad tai yra nelanksti pozicija, kuri visiškai nereaguoja į situaciją, kurioje esam atsidūrę. Aš palaikau ir Vilniaus skyriaus sprendimą“, – kalbėjo A. Kašėta. „Nepalaikau vadovybės sprendimo neleisti rinktis formų dalyvauti rinkimuose, juo labiau, kai nekalbama apie išstojimą iš partijos, apie durų trankymą ir juo labiau išėjimą į kitas partines komandas. Manau, kad tai žalinga pozicija“, – tvirtino Varėnos meras. Jis pavasarį vyksiančiose savivaldos rinkimuose ketina dalyvauti su visuomeniniu rinkimų komitetu – A. Kašėtos sąrašu „Drauge su Jumis“. Liberalų sąjūdžio valdyba spalio viduryje priėmė sprendimą, kad visų savivaldos rinkimuose ne su partijos iškeltu kandidatų sąrašu dalyvaujančių liberalų narystė partijoje bus stabdoma automatiškai. „Partijos narių dalyvavimas visuomeninio rinkimų komiteto steigime ir jo veikloje yra nesuderinamas su partijos įstatuose įtvirtintais partijos veiklos tikslais ir nario pareigomis, todėl šio komiteto steigime ir veikloje gali dalyvauti tik asmenys, kurių narystė partijoje yra sustabdyta“, – teigiama sprendime. Valdyba taip pat panaikino Vilniaus miesto skyriaus sprendimą savivaldos rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o naujai buriamo rinkimų komiteto sąrašu. Sostinės meras Remigijus Šimašius prieštaraudamas šiam partijos sprendimui savivaldos rinkimuose ketina dalyvauti su visuomeniniu komitetu – R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!”.

