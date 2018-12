L. Nagevičius per visuotinį Sostinės skyriaus narių el. balsavimą surinko 96 balsus iš 136, šiuos rezultatus pirmadienio vakarą patvirtino skyriaus taryba. „Šį laimėjimą aš vertinu ne tik kaip liberalų pasitikėjimą manimi, bet ir kaip pritarimą mano pasiūlytai Vilniaus ateities vizijai: Vilnius – multikultūriškas, tolerantiškas, ekologiškas, klimato kaitos atžvilgiu neutralus, liberaliai tvarkomas, talentų iš viso pasaulio traukos centras“, – partijos išplatintame pranešime cituojamas M. Nagevičius. Liberalai lapkritį reorganizavo Vilniaus skyrių, jį palikus pirmininkei, Seimo narei Aušrinei Armonaitei bei Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, kitiems jų šalininkams. Šie politikai nusprendė kitų metų savivaldos ir merų rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o su komiteto sąrašu. Liberalų sąjūdžio valdyba spalį nurodė šį sprendimą persvarstyti, tačiau skyrius partijos valiai nepakluso. Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 dieną.

