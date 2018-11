Kaip teigiama portale, pagal 2014 metais sudarytą sutartį britų bendrovė Remigijui Šimašiui buvo įsipareigojusi sukurti rinkėjų duomenų bazę ir pateikti duomenis apie Vilniaus miesto rinkėjus. „Lietuvos ryto“ turimais duomenimis, Liberalų sąjūdžio vardu sutartį su britų kompanija pasirašė tuometis partijos atsakingasis sekretorius Raimondas Imbrasas. Liberalų sąjūdis „SCL Elections“ už paslaugas turėjo sumokėti 30 tūkst. eurų. Susiję straipsniai: Niūriausia prognozė liberalams: atėjo paskutinės dienos Kodėl traukiasi ne tik Šimašius? Gimstanti nauja politinė jėga gali turėti daug platesnes ambicijas Dabartinis Liberalų sąjūdžio vadovas Eugenijus Gentvilas teigia, kad apie sutartį sužinojęs prieš kelias dienas, nes, anot jo, paslaugos buvo perkamos Vilniaus mero rinkimams ir nesusijusios su partija. R. Šimašius teigė nežinantis, ar partija naudojosi „SCL Elections“ ir tikino, kad pats ja nesinaudojo. Tačiau, jo teigimu, informacija apie užsienio konsultantų paslaugas iškilo neatsitiktinai – anot politiko, klausimų apie šią sutartį jam buvo pateikta pastarajame Liberalų sąjūdžio valdybos posėdyje, kuriame jis atsisakė partijos pirmininko pavaduotojo pareigų.

