Jis parengė ir užregistravo Seimo statuto pataisą, kad savaitės ir dienos plenarinių posėdžių darbotvarkės projekte būtų įrašyta ne mažiau kaip dešimtadalis opozicijos projektų. „Paskaičiavome, kad sesijos darbų programoje yra apie 600 projektų, iš jų 59 projektus registravo ir pateikė konservatorių frakcija, 51 – mes, liberalai, 41 – socialdemokratai, dar Lenkų rinkimų akcija ir Mišri Seimo narių grupė – iš viso apie 200 projektų. Taigi, apie trečdalis sesijai registruotų projektų yra iš opozicijos. Tačiau dabartinis Seimo statutas numato galimybes opozicijai pateikti savo įregistruotus projektus tik kas trečią ketvirtadienį. Tai faktiškai padaro neįmanomu pateikti tuos projektus“, – BNS sakė liberalų lyderis, aiškindamas savo pataisos reikalingumą. Susiję straipsniai: Referendumo dėl pilietybės organizavimas gali kainuoti 1,8 – 2,5 mln. eurų Skandalas Konstituciniame Teisme: Jakeliūnas dėl pensijų reformos pereina į puolimą E. Gentvilo duomenimis, per praėjusią sesiją Liberalų sąjūdis iš 54 tuo metu registruotų projektų pateikė apie penkiolika. „Problema jau yra ne tai, kaip balsuoja valdantieji, bet jie net neįtraukia, nesudaro galimybės mūsų produktų pateikti“, – tvirtino politikas. „Yra projektų, kuriuos mes, kaip opozicinė frakcija, esame registravę prieš pusantrų metų ir jie dar nebuvo pateikti. Jeigu taip tęsis toliau, vadinasi, baigsis kadencija ir mes savo 2017 metų produkcijos dar 2020 metais nepateiksime“, – sakė jis. E. Gentvilo teigimu, kadangi maždaug pusę dabartinio Seimo sudaro opozicija, būtų teisinga nors minimaliai garantuoti jai galimybę pristatyti savo įstatymų iniciatyvas. „Ar mes čia labai grubiai prašome? (...) Tuo metu kokie nors Agnės Širinskienės projektai, kurių nėra sesijos darbų programoje, keliauja įregistravus penkios dienos iki sesijos pabaigos, įtraukiami į sesijos darbų programą nauji projektai ir jie praeina. Taip negali būti“, – įsitikinęs liberalas. Pirmoji Seimo vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė abejoja, ar nustačius privalomą kvotą, opozicija nepritrūks įstatymų pataisų projektų. „Aišku, iniciatyva graži, bet mes visą laiką rasdavome bendrą sutarimą. Jeigu privalomai ne mažiau kaip 10 proc., tai jie tą 10 proc. ir turi turėti, – sakė ji. – Dabar kaip matote, Seimo mažuma turi teisę savo projektus pateikti ir pateikinėja kartu su valdančiųjų. Dar prie viso šito laikomės praktikos, jeigu įstatymo projektas – statuto pataisos ar bet kuria kita tema, nepaisant opozicija ar pozicija, tai yra tas pats įstatymas, tai įrašome visus į darbotvarkę. Ar beliks tada toks kiekis įstatymų projektų? Opozicija turi labai jų daug turėti.“ R. Baškienė teigė, kad į darbotvarkę dažniausiai sunkiai pakliūva populistiniai projektai. „Mes niekada nebuvome priešiški jų įstatymams, bet jei įstatymo projektai yra tik populistiniai, kaip ypač naudinga tą daryti ir tą daro kolegos prieš biudžeto priėmimą: padidinti, pagerinti, – tai suprantama, kad turi būti ir valstybės galimybės įvertintos“, – teigė „valstietė“. E. Getvilas taip pat siūlo, kad opozicijai parlamente priklausytų dviejų Seimo vicepirmininkų postai. Anot jo, valdantieji didindami sau parlamento pirmininko pavaduotojų postų skaičių, negali paminti ir opozicijos teisių turėti atitinkamai savo atstovų Seimo vadovybėje.

