Už dviejų diskusijų organizavimą išleistus 2670 eurų VRK pripažino draudžiama Laisvės studijų centro auka Liberalų sąjūdžiui, tačiau traktavo kaip dar vieną epizodą pažeidimo, už kurį liberalams jau atimta pusmečio dotacija. VRK pirmininkės pavaduotojas Vincentas Vobolevičius sako, partiją antrą kartą bausti už analogiškus tos pačios kampanijos pažeidimus būtų neteisinga. „Mes matome, kad tiek Taikomosios politikos instituto, tiek Laisvės studijų centro renginiai vyko per tą pačią kampaniją, vyko mokymai ir programos pristatymas už skirtingų viešųjų įstaigų lėšas. Ir vienas, ir kitas atvejis yra šiurkštus pažeidimas, negalima finansuoti partijų juridinių asmenų aukomis“, – žurnalistams teigė V. Vobolevičius. Susiję straipsniai: VRK spręs dėl galimo neteisėto liberalų kampanijos ir „valstiečių“ renginių finansavimo Liberalų istorija: nepasimokė patys, ant to paties grėblio lipa ir kiti „Kadangi renginiai vyko tos pačios kampanijos metu, ir jų pobūdis labai panašus, nusprendėme, kad antrą kartą bausti už tą patį būtų neteisinga, ypač, kai pirmo atvejo bausmė yra reikšminga ir didelė, antru atveju kartoti būtų neteisinga“, – sakė pavaduotojas. Pažeidimus tyrusios darbo grupės manymu, minimas epizodas kartu su anksčiau nustatytais liberalų kampanijos finansavimo pažeidimais „sudaro vieno nusižengimo visumą“, ir partijai už tai jau pritaikyta sankcija – neskirta 395 tūkst. eurų pusmečio dotacija. „Už šį šiurkštų pažeidimą atsakomybė Liberalų sąjūdžiui jau yra pritaikyta ir yra proporcinga, įvertinus ir šioje išvadoje nustatytus faktus“, – teigiama išvadoje. Liberalų sąjūdžio vadovas Eugenijus Gentvilas piktinasi, kad partijos kampanijos finansavimą tyrusi darbo grupė tai atliko per du kartus ir taip sako liberalus esant nubaustus dvigubai. Kartu partijos vadovas kelia klausimą, ar po tokių VRK sprendimų iš viso bus įmanomas nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas su politikais. „Aš esu rengęs Europos Parlamento pinigais per nevyriausybines organizacijas mokymus politikams, tarp jų ir liberalams. Dabar VRK šiuo sprendimu pasako, jei „MG Baltic“ pinigų turėjo kažkuri nevyriausybinė organizacija ir daro kažkokį bendrą renginį su liberalais, tai blogai. O jei tai bus EP nario, Europos liberalų fundacijos pinigais, tai viskas gerai? Šita pusė visiškai neįvertinta“, – žurnalistams po VRK sprendimo sakė E. Gentvilas. „Kalbėsimės su advokatas, nepaisant to, kad sankcijos nėra taikomos. Man gerokai rūpi, kokia Lietuva bus ateityje ir ar gali nevyriausybinis sektorius bendradarbiaut su politinėm partijom“, – sakė liberalų vadovas. Jis taip pat teigia, kad apie pilietinių pamokų epizodą VRK informaciją gavo dar prieš priimdama pirmąjį sprendimą, liberalams kainavusį dotaciją, bet tuomet jo nesvarstė, taip dar keliems mėnesiams pratęsdama klausimo eskalavimą viešoje erdvėje. Tokį sprendimą jis lygino su situacija, jei kas nors būtų baudžiamas už vištos, o po to dar atskirai už kartu pavogtų kiaušinių vagystę. „Turėdama iš prokuratūros ir STT teikimus dėl dviejų epizodų, nutarė labai greitai išanalizuoti pirmąjį epizodą ir nubausti Liberalų sąjūdį. Tada pasako po kiek laiko, kad turėjo ir dėl kito epizodo, bet kokius penkis mėnesius mus kaip valkatas tampė viešoj erdvėj, užmesdama mums viešosios opinijos kaltes, ir tada pasako – bausti nėra už ką“, – kalbėjo E. Gentvilas. Partijos pranešime spaudai situacija, kai VRK tirtą pilietiškumo pamokų epizodą žinojo jau svarstydama rudens dotacijos atėmimą, vertinama kaip „dvigubas persekiojimas, akivaizdus veikimas vienos partijos atžvilgiu ir sąmoningas siekis eliminuoti vieną partiją iš Lietuvos politinės arenos“. Praėjusių metų pabaigoje iš prokurorų gavusi papildomos medžiagos VRK darbo grupė vertino liberalų politinės korupcijos byloje įtariamo Gintaro Steponavičiaus įsteigto Laisvės studijų centro renginius: keturias diskusijas ir pilietiškumo pamokas mokyklose. Pilietiškumo pamokos, vykusios daugiau nei 140 švietimo įstaigų, – išteisintos. Apklaususi renginių dalyvius, mokyklas, VRK darbo grupė sako, kad nėra pagrindo teigti, jog per pamokas buvo agituojama už liberalus, o kalbėta bendresnėmis temomis, tokiomis kaip pilietiškumas, karjeros planavimas ir t. t. Pilietiškumo pamokose dalyvavo G. Steponavičius, kiti liberalai bei žinomi asmenys, pvz., Gabrielius Liaudanskas-Svaras, Rimas Šapauskas. Pastarieji liudijo sutikę pamokose dalyvauti, jei ten nebus politinės agitacijos. Taip pat VRK vertino keturias kampanijos metu surengtas diskusijas, kuriose kartu su ekspertais dalyvavo liberalai, pristatomi kaip kandidatai į ministrus. Dviejų diskusijų organizavimo išlaidas padengė liberalai, bet neįtraukė jų į politinės kampanijos apskaitą, o dvi buvo finansuotos Laisvės studijų centro, salės nuoma bei užkandžiai atsiėjo 2670 eurų. VRK konstatavo, kad tai buvo rinkimų kampanijos dalis, Laisvės studijų centro išlaidas pripažino draudžiamu finansavimu, kartu – šiurkščiu įstatymo pažeidimu. Remdamasi prokurorų perduota medžiaga VRK anksčiau yra konstatavusi, kad liberalų rinkimų kampanija buvo neteisėtai finansuojama ir per Taikomosios politikos instituto surengtus mokymus partiečiams. VRK patvirtino, kad per 45 tūkst. eurų kainavę mokymai yra neteisėta nepiniginė auka, o toks pažeidimas pripažintas šiurkščiu. Dėl to liberalai prarado pusmečio dotaciją – 395 tūkst. eurų.

