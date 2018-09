Jų kandidatūras parlamentui teikia Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Dėl kandidatų balsuos visas Seimas. Ketvirtadienį parlamentarai priėmė Seimo statuto pataisą ir padidino pirmininko pavaduotojų skaičių nuo penkių iki septynių. Taip pat numatyta, kad ne mažiau kaip du vicepirmininkų postai turi priklausyti opozicijai. Šiuo metu Seimo vadovybėje yra viena opozicijos atstovė – konservatorė Irena Degutienė. Keturi parlamento vicepirmininkų postai šiuo metu priklauso valdantiesiems „valstiečiams“ ir socialdarbiečiams. Papildomo Seimo vicepirmininko posto valdantiesiems prireikė, kai opozicijoje buvę „tvarkiečiai“ su valdančiąja koalicija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

