Iš Vokietijos kartu su vyru autobusu grįžtanti lietuvė Ingrida Anužė šiuo metu su dar 9 lietuviais užstrigo Lenkijoje, ties Slubicės pasienio postu. Moteris pasakoja, kad Vokietijoje su vyru lankėsi darbo reikalais, kai jų skrydis buvo atšauktas, jie į Lietuvą nusprendė grįžti autobusu. Tačiau nuo vakar vėlaus vakaro autobusui pajudėti tolyn per Lenkiją link Lietuvos nebuvo leista.

„Prie pasienio atvažiavome 23:55, šį laiką yra užfiksavusios ir kameros. Tačiau kol mus pradėjo tikrinti, kol priėjo pasieniečiai jau buvo ir 00:02. Todėl mūsų ir nebepraleido, nes jie tai argumentavo tuo, kad jau po dvyliktos valandos – viskas, nebepravažiavote. Mums buvo liepta važiuoti atgal, skristi į Rygą ir iš jos bandyti grįžti į Lietuvą. Bet mes nesutinkame. Kadangi nesutinkame apsisukti atgal, mus čia pastatė į tokią aikštelę dabar ir karts nuo karto ateina pasakyti ir paraginti mus vėl apsisukti ir grįžti atgal į Vokietiją”, – pasakoja Ingrida.

Moteris tikina, kad pasieniečiai reikalauja rašytinio prašymo tam, kad būtų leista autobusu pravažiuoti pro Lenkiją į Lietuvą ir jog žodinis susitarimas, neva, šioje situacijoje negalioja: „Ką tik kalbėjau su ambasada, jie man pasakė, kad turėjo būti Skvernelio žodinis susitarimas, tačiau jokio susitarimo nėra. Ir jokio rašto nėra.”

Anot I. Anužės, autobuse buvusieji lenkai buvo išleisti, jie išvyko kas kur namo. Autobuse dabar liko įstrigę 10 lietuvių, 5 ukrainiečiai, 3 baltarusiai, 3 rusai, belgas, 3 latviai. Autobuso vairuotojai – du lietuviai ir palydovė latvė taip pat sutrikę dėl susidariusios situacijos. Pašnekovė tikina, jog visi pasimetę: „Vairuotojus ir palydovę ragino grįžti į Berlyną, išleisti keleivius ir jiems apsistoti kokiose tarnybinėse patalpose. Tačiau mes, keleiviai, su tuo nesutinkame, rėkiame, kad nei ten, nei čia nepasiliksime.”

Lenkijos pasienis © Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Moteris neslėpė apmaudo: „Atrodo, kad bėra taip, kaip sakė Skvernelis per televizorių, kad yra tas humanitarinis koridorius, kad dėl jo susitarta, kad bus galima grįžti per Lenkiją. <...> Dabar sulaukiu žinučių, man žmonės rašo, kad ne tik per Lenkiją, bet ir per Čekiją nebegali pravažiuoti, nebegali grįžti. Laukiame, kol bus priimtas kažkoks sprendimas.”

Autobuse įkalinti žmonės, anot Ingridos, neturi nei maisto, nei pakankamai vandens. Jie išleidžiami tik pasinaudoti biotualetais, esančiais netoli aikštelės, kurioje stovi autobusas. „Tačiau mums išlipus iš autobuso ir einant į tualetą, pasigirstą pasieniečių šūkavimai, kad nevaikščiotume. Mus visus patikrino. Du kartus tikrino temperatūrą, visiems viskas gerai, niekas blogai nesijaučia, viskas mums tvarkoje”, – patikino I. Anužė.

Delfi primena, kad šeštadienį, po vyriausybės pasitarimo ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tikino, kad: „Panašu, kad mums pavyks suderinti ir tikiuosi, kad Vyriausybės posėdžio metu mes jau turėsime oficialų patvirtinimą dėl vadinamo humanitarinio koridoriaus tranzitu pravažiuoti Lenkiją. Bet jis bus ribotas laike, tikėtina, dabar kalba eina apie 72 valandas.”

Anot jo, Lietuvos piliečiai, norintys grįžti sausumos keliais per Lenkiją, turės suskubti per šį laiką kirsti Lenkijos Lietuvos sieną.

Papildyta 10:00 val.

Užsienio reikalų ministro atstovė Rasa Jakilaitienė Delfi patikino, kad susidariusi situacija Lietuvos ambasadai Lenkijoje yra žinoma ir jog yra tariamasi dėl tolesnių žingsnių.

„Užsienio reikalų ministerijai situacija yra žinoma. 12 valandą Lenkijos laiku renkasi Ekstremalių situacijų komisija. Užsienio reikalų ministerija šiuo klausimu yra išsiuntusi notą, bendrauja premjerai, bendrauja šiuo klausimu Užsienio reikalų ministrai, Susisiekimo ministrai. Šiai akimirkai situacija tokia”, – patikino R. Jakilaitienė.