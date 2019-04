Pranešime teigiama, kad tai nuspręsta ministrui Aurelijui Verygai neskyrus į direktoriaus poziciją konkursą laimėjusios Jelenos Kutkauskienės bei antrosios vietos laimėtojo, dabartinio vadovo Algimanto Pamernecko.

Teigiama, kad A. Veryga įvertino Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvadas dėl J. Kutkauskienės, taip pat ir A. Pamernecko supainiotus viešuosius ir privačius interesus.

„Ministras A. Veryga siekia į gydymo įstaigų vadovų pareigas skirti abejonių dėl skaidrumo nekeliančius asmenis, gebančius užtikrinti tinkamą privačių interesų valdymą, kad dėl jų veiklos nenukentėtų nei pacientų gydymo kokybė, nei įstaigos interesai bei reputacija“, – teigiama SAM pranešime.

Taip pat artimiausiu metu bus paskelbta, kam ministras A. Veryga paves laikinai vadovauti vadinamai Lazdynų ligoninei.

Konkursą pernai liepą laimėjo J. Kutkauskienė, tačiau antroje vietoje likęs A. Pamerneckas kreipėsi į teismą teigdamas, kad konkurso atranka buvo neskaidri, todėl konkurso rezultatai – neteisėti. Teismas vėliau nusprendė, kad konkursas buvo teisėtas. Šį sprendimą apskundęs A. Pamerneckas vėliau skundą atsiėmė.

VTEK vasarį paskelbė, kad Lazdynų ligoninės vadove siekianti tapti Karoliniškių poliklinikos direktorė J. Kutkauskienė tinkamai nenusišalindavo nuo sprendimų, susijusių su viešuosiuose pirkimuose dalyvavusia jos vyro įmone „Limeta“.

Etikos sargai nustatė, kad poliklinikos vadovė apie jai kylantį interesų konfliktą informavo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, o ne tiesiogiai merą, kaip numato įstatymai.

Be to, apie interesų konfliktą J. Kutkauskienė informavo po to, kai savo pavaldiniams įsakymais pavedė vertinti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų poreikį bei organizuoti tokių pirkimų procedūras, pasirašyti viešojo pirkimo sutartis, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą, teigiama pranešime.

Tuo metu, A. Pamerneckas, kaip teigiama SAM tyrimo išvadoje, 2014-2017 metais galėjo spręsti savo, kaip gydytojo traumatologo-ortopedo, darbo eigos klausimus dėl apmokėjimo, priedų skyrimo, taip pat ligoninės vardu pasirašė viešojo pirkimo sutartis su tuomete savo sutuoktinės darboviete UAB „Nemuno vaistine“.

Vėliau VTEK pritarė šiai ministerijos tyrimo išvadai, o A. Pamerneckas etikos sargų sprendimą apskundė teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą atmetė kaip nepagrįstą.