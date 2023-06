Jis atkreipė dėmesį į tai, kad netoli Ladzijų esančiuose Seirijuose, taip pat Krosnos miestelyje dirba degalinės operatorės, kurios galėjo prisidėti vystant svetimų čekių prekybos tinklą.

„Čia svarbiau prisiminti Seirijuose esančios Melkastos degalinės operatorės Deimantės Barkauskaitės pavardę. Prieš pradėdamas darbą su dokumentais buvau gavęs žinutę iš Lazdijų, kad būtent ši operatorė galimai yra išvysčiusi svetimų čekių prekybos tinklą“, – savo platformos „Substack“ kanale rašo A. Tapinas.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kaip dažnai Lazdijų merė Ausma Miškinienė pildavosi degalus minėtoje Melkastos degalinėje bei galimai gaudavo čekius iš tos pačios D. Barkauskaitės.

„Rugsėjo 14 17 valandą Alytuje pilama 68 litrai dyzelino, rugsėjo 15 Seirijuose 07:46 pilama 50 litrų dyzelino pas Deimantę Barkauskaitę. (...) Merės ataskaitoje rugpjūčio 1 Deimantės išmuštas čekis už dyzeliną, o rugpjūčio 4 už benziną. (...) Barkauskaitės išmuštų čekių pilna merės ataskaita ir jie teikiami labai tvarkingai - kas trys dienos. Gal kad nekiltų įtarimų. Gegužės 12 ir 15. Vasario 23, 26 ir kovo 1. Visi čekiai tik grynais. Tas pats ir 2021 metais. Barkauskaitės čekiai lapkričio 1, 7 ir 10. Gegužės 20, 23 ir 26. Čekiai tiekiami merei kaip laikrodis“, – akcentuoja visuomenininkas.

„Ir taip merė Ausma Miškinienė susirenka tą reikalingą maksimalią išmokų sumą. Aišku, yra tikimybė, kad merė iš tikrųjų kas trys dienos užvažiuodavo į Melkastą ir pildavosi kurą, bet įsipainiojęs benzinas bei keturi čekiai per dieną nelabai leidžia tuo patikėti. Juolab, kad su Barkauskaite mes dar pasimatysime“, – teigė jis.

Tarp politikų, kurie dažnai pildavosi kurą Melkastos degalinėje bei galimai gaudavo čekius iš D. Barkauskaitės – Lazdijų raj. savivaldybės tarybos narys Ričardas Dulskas.

Buvęs meras nuolat gaudavo čekius iš tos pačios degalinės operatorės

Tuo tarpu buvęs Lazdijų meras Artūras Margelis galimai ypatingai dažnai pildavosi kurą Krosnos miestelyje esančioje degalinėje „Kvistija“ bei čekius gaudavo iš operatorės Reginos Pankūnienės.

„Margelis pasiėmė visą leistiną maksimumą – 10 285 eurus ir viską patvirtino kuro čekiais. Dar paprasčiau – absoliuti dauguma jo čekių yra iš vienos degalinės ir vienos operatorės – Krosnos miestelyje esančios „Kvistijos“ ir Reginos Pankūnienės. Ir žiūrėkit, kaip eina čekiai – kaip kariuomenėj. Spalio 29, lapkričio 1, 5, 7, 11, 13. Gruodžio 9, 13, 16, 19, 22. Tik Pankūnienė ir tik grynais“, – rašo A. Tapinas.

Taip buvęs meras A. Margelis kompensacijas už degalus gaudavo ne vienerius metus.

Tarp Lazdijų politikų, kurie galimai pildavosi kurą pas tą pačią operatorę arba tiesiog pristatydavo ne savo čekius, yra Vitalius Simanynas, Gintautas Salatka, Artūras Kašalynas, jau minėtas R. Dulskas bei Daiva Ambrazevičienė – visi jie priklauso Krikščionių sąjungai.

„Krikščionė Lenkauskienė kaip Jėzus Kristus vienu metu teleportavosi iš Lazdijų į Kauną, nes rugsėjo 23 dieną 16:24 yra kuro čekis Kauno Emsi, o 16:46 jau Lazdijų rajono Emsi“, – apie kitą tarybos narę rašė A. Tapinas.

96 skirtingos banko kortelės, kompensuotos lėšos už sausainius, ledus, cigaretes

Vienas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys, kaip pastebėjo A. Tapinas, pagal neva naudotų skirtingų mokėjimo kortelių skaičių pretenduoja į rekordą.

„Socialdemokratas Arūnas Vaišnoras buvo labai netoli nacionalinio rekordo – 112 kortelių Ignalinoje, bet šiek tiek pritrūko. Jis buhalterijai pristatė kuro čekius, apmokėtus 96 skirtingomis kortelėmis“, – atkreipė dėmesį A. Tapinas.

A. Vaišnoras taip pat pateikė čekius, pagal kuriuos jam buvo pervestos lėšos už du pakelius cigarečių „Kent Blue“.

Taip pat atskleidžiama, kad tarybos narys Albinas Žymančius, be skirtingomis kortelėmis apmokėtų degalų, už Lazdijų žmonių pinigus kompensavosi ir karamelės skonio sausainius „Selga“. Beje, sausainius, tik skirtingo skonio, A. Žymančius kompensavosi du kartus.

„Net nežinau, kas graudžiau – ar kad Lazdijų buhalterija taip dėjusi ant visko, kad praleidžia tokius čekius su sausainiais, ar kad apmokėti buvo greičiausiai kito žmogaus pirkti sausainiai“, – pastebėjo autorius.

Ne tik už degalus kompensaciją gavo ir buvęs savivaldybės vicemeras Valdas Petras Mikelionis.

„Į PVM sąskaitą faktūrą Mikelionis sugebėjo įtraukti ir kompensuotis netgi vanilinių Eskimo ledų porciją“, – rašė A. Tapinas.

Tekste visuomenininkas taip pat rašo apie socdemų atsakingąjį sekretorių Justą Pankauską. Apie jį A. Tapinas skelbė jau ketvirtadienį ryte. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Į akis krenta ir Demokratų sąjungos atstovai

A. Tapinas taip pat rašė, kad demokratas Benius Rutelionis pateikė čekius, apmokėtus 15 skirtingų kortelių.

„Rutelionis tikrai epiškai „pylėsi“ kurą, tiksliau pateikinėjo čekius, 2022 birželio 27-28. Pylimas prasidėjo birželio 27 dieną 11:56 20 litrų dyzelino (40e), tada 13:24 55 litrai dyzelino (107e), tada ankstų birželio 28 rytą 06:43 48 litrai benzino (101e), 10:02 25 litrai dyzelino (50e), 14:29 20 litrų dyzelino (42e), 21:50 40 litrų benzinas (78e)

Per dvi dienas Rutelionis sugebėjo įsipilti 120 litrų dyzelino ir 88 litrus benzino“, – pastebima tekste.

Panašu, kad neskaidriai lėšas kompensuodavosi ir kita „Vardan Lietuvos“ atstovė – Česlova Šmurkštienė, dirbusi praėjusioje kadencijoje, kompensacijas gavusi už čekius, apmokėtus 13 skirtingų banko kortelių.

„O nuo 2019 metų jos grynaisiais apmokėtų čekių liūto dalį mušė mums jau pažįstama Deimantė Barkauskaitė. Tarp kai kurių Deimantės čekių tik 21 minutė, o šiaip įprastu ritmu – kas trys dienos po čekį. Ir pas Barkauskaitę tik grynais“, – tęsė A. Tapinas.

Dar vienas Demokratų sąjungos atstovas, Rimantas Pileckas, pateikinėjo tomis pačiomis dienomis atspausdintus skirtingus čekius iš skirtingų miestų, už skirtingų rūšių degalus. Čekius, už kuriuos atsiskaityta 16 skirtingų banko kortelių, kompensacijas gavo dar viena Demokratų sąjungos atstovė – Jurgita Kurauskienė.

„Kitas Skvernelio narys Kauzonas atmeta Barkauskaitės ir Pankūnienės tiekimą. Jo visi kuro čekiai tik iš Melkastos, tik grynais ir tik iš Kęstučio Maceikos.

Kaip laikrodis kas trys dienos. Pagal įprastą tarybos piktnaudžiavimo praktiką. Metai po metų“, – apie demokratą Rimą Kauzoną rašė A. Tapinas.

„Vardan Lietuvos“ atstovas Evaldas Brusokas kompensacijoms pateikdavo po kelis per vieną dieną atspausdintus čekius už skirtingų rūšių degalus. Jo bendrapartietis kolega Valdas Žička pateikė čekius, už kuriuos buvo atsiskaityta 35 skirtingomis kortelėmis.

Kiti išlaidautojai ir vienintelis sąžiningas politikas

„Turime vieną įtakingiausių Lazdijų konservatorių, buvusį administracijos direktorių ir vicemerą Audrių Klėjų.

Pas Klėjų kortelių irgi netrūksta, jis pateikė čekius, apmokėtus 21 skirtinga mokėjimo kortele“, – rašė A. Tapinas.

„Ir „pylėsi“ tikrai su atsidavimu. Štai 2022 gruodžio 13 dieną 19:56 jis tarsi pilasi kurą degalinėje Likiškėlių kaime, tada lekia į Vilnių ir prieš vidurnaktį su kita kortele pilasi Circle K Geležinio Vilko degalinėje. „I drive all night“ – dainavo Celine Dion ir Klėjus vairuoja per naktį ir per pūgą, kad gruodžio 14 dieną 08:44 atsidurtų Circle K Lazdijuose ir dar kartą užsipiltų su dar kita Circle K Extra kortele. Pasirodo, Lazdijų politikai gali turėti ir 2 CK Extra korteles“, – tęsė visuomenininkas.

Be to, skelbiama, kad A. Klėjus gavo kompensaciją ir už telefoną Iphone 11.

„Tarybos reglamentas kaip ir nenumato galimybės įsigyti telefoną, todėl Klėjus slepia jį po Telia sąskaita“, – rašė A. Tapinas.

Į akis krenta ir konservatorės Jolantos Ražukienės išlaidos.

„Konservatorė Ražukienė gal ir neturi tiek daug kortelių, ji pateikė tik 6, bet moka įspūdingai piltis kurą. Štai kaip 2022 metų antrą Kalėdų dieną ji užsipylė Melkastoje.

13:26 benzinas 61 l, 13:27 dujos, 16:26 benzinas 53 litrai, 19:35 dyzelinas 30 litrų. Gruodžio 10 šeštadienį tarybos narė skraidė maršrutu Lazdijai – Kaunas – Leipalingis ir atnešė tris kuro čekius“, – tęsė A. Tapinas.

Regionų partijos narys Albinas Žymančius pateikė čekius, už kuriuos atsiskaityta 14 skirtingų kortelių. Jo bendrapartietis kolega Jonas Stankevičius pateikė čekius, kurie buvo apmokėti 15 skirtingų kortelių, liberalas V. P. Mikelionis – 15 skirtingų kortelių.

„Žinau, kad jums jau viso šito jau per daug. Tai gal ten yra nors vienas, kuris nevogė, neklastojo, nepiktnaudžiavo, nepirko čekių, nenešė svetimų čekių?

Yra. Vienas. Konservatorius Romas Leščinskas. Jis atsiskaitinėjo tik dviem mokėjimo kortelėmis, man nesukėlė įtarimų jo kiti kuro čekiai, o mobiliojo ryšio sąskaitose jis kruopščiai išbraukė, kas, jo nuomone, nepriklausė jam kompensuotis“, – rašė A. Tapinas.

Teisėsauga pradėjo tyrimus

ELTA šią savaitę skelbė, kad abejonių dėl kanceliarinių lėšų sukėlusi Lazdijų merė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė A. Miškinienė nutarė iki metų pabaigos grąžinti į savivaldybės biudžetą daugiau kaip 4418 eurų.

Apie pastarąjį sprendimą politikė antradienį pranešė savo „Facebook“ paskyroje. Nors pripažino, kad kanceliarinių išlaidų atsiskaitymo tvarka turi ydų, A. Miškinienė nurodė, kad buvo kompensuotos tik tos išlaidos, kurias galima finansuoti savivaldybės lėšomis.

Kaip ELTA pranešė anksčiau, kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminius tyrimus Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Kauno miesto, Kauno rajono, Ignalinos bei Šaulių savivaldybėse.

Savo ruožtu tyrimus dėl galimai pažeisto viešojo intereso Pagėgiuose ir Šilutėje pradėjo ir Generalinė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai pradėjo tyrimą dėl Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių tarybų nariams skirtų išmokų teisėtumo.