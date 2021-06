Pasak NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės, vertinant pastarąsias šešias savaites COVID-19 ligos protrūkių žemėlapyje fiksuotas tendencijas, matyti, kad protrūkių nuosekliai mažėjo.

„Skaičiai kalba patys už save. Jeigu lyginame situaciją prieš šešias savaites su dabartine, tai pagerėjimas itin reikšmingas – siekiantis apie 80 procentų. Ir tai, neabejotinai, vakcinacijos rezultatas. Manau, kad nėra geresnės paskatos pasiskiepyti nei ta, kad žymiai laisviau galime keliauti, susitikti su artimaisiais“, – sako gyd. epidemiologė.

Anot jos, pasiskiepyti ypatingai svarbu, siekiant apsisaugoti nuo galimų grėsmių rudenį. Būtina išlaikyti spartų vakcinacijos tempą, kad greičiau daugėtų imunitetą šiai infekcijai turinčių žmonių.

„Turime dar beveik dvi dešimtis savivaldybių, kur neperžengta 40 proc. gyventojų skiepijimo riba. Nesinori gąsdinti, bet situacijos kontrolė kiekvieno mūsų rankose. Tuos, kurie dar nepasiskiepijo, kviečiu tą padaryti vardan savęs ir aplinkinių. Tikiu, kad visų mūsų noras grįžti į gyvenimą yra pakankamai stiprus įveikti šią negandą“, – primena D. Razmuvienė.

Palankios tendencijos – visose srityse

Praėjusią savaitę Lietuvoje 70-čia proc. sumažėjo aktyvių protrūkių, registruotų paslaugų sektoriuje. Jų epidemiologai užfiksavo du, kai savaitę prieš tai – septynis. Taip pat 24-ąją metų savaitę per pus mažiau protrūkių specialistai registravo maisto pramonės įmonėse – praėjusios savaitės pabaigoje stebimi keturi aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, kai prieš savaitę jų fiksuoti devyni.

Reikšmingas protrūkių kreivės lūžimas žemyn birželio viduryje, anot specialistų, stebimas gamybos sektoriuje, kur praėjusią savaitę registruota 13 aktyvių koronavirusinės infekcijos protrūkių, t. y. 45 proc. mažiau, lyginant su 23-ąja metų savaite.

Tuo metu, logistikos ir transporto, statybų sektoriuose, taip pat ugdymo įstaigose, lyginant 23-ąją ir 24-ąją metų savaites, aktyvių COVID-19 ligos protrūkių sumažėjo daugiau nei trečdaliu.

Be to, koronavirusinės infekcijos protrūkių žemėlapyje, praėjusios savaitės pabaigos duomenimis, nebeliko aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, kurie būtų registruoti žemės ūkio veiklą vykdančiose įmonėse. Birželio pradžioje šios srities įmonėse buvo registruota per 10 aktyvių protrūkių.

Bendrai praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje fiksuoti 88 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, kai savaitę prieš tai – 138 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, 22-ąją metų savaitę – 212 protrūkių, 21-ąją metų savaitę – 331 protrūkis, 20-ąją metų savaitę – 386 protrūkiai, 19-ąją metų savaitę – 448 protrūkiai.

NVSC primena, kad protrūkis – tai staigus užkrečiamųjų ligų išplitimas, apėmęs riboto skaičiaus žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, t. y. du ir daugiau tarpusavyje susiję ligos atvejai laiko ir vietos požiūriu.

Specialistai primena, kad Lietuvoje vykdoma masinė vakcinacija, tad visi asmenys, sulaukę 16 metų, raginami registruotis skiepui internetu www.koronastop.lt arba, jeigu nėra galimybės to padaryti, skambinti Karštosios linijos numeriu 1808. Be to, Europos vaistų agentūrai leidus „Comirnaty“ vakcina nuo koronaviruso skiepyti 12–15 metų asmenis, šios amžiaus grupės vakcinacija jau startavo ir Lietuvoje. Registruoti vaikus skiepijimui gali tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai.

Praėjusią parą paskiepyta beveik 16 tūkst. žmonių

Per praėjusią parą pirmą skiepo dozę gavo 4603 žmonės, antrą – 11 tūkst. 226, antradienį skelbia Statistikos departamentas.

Šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 212 tūkst. 965 žmonės, dviem – 850 tūkst. 622.

Mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 53,7 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 68,2 proc. – 75–79 metų gyventojų, 70,3 proc. – 70–74 metų gyventojų ir 68,8 proc. – 65–69 metų gyventojų.

55–64 metų grupėje paskiepytųjų yra 56,4 proc., 45–54 metų grupėje – 49,7 proc., 35–44 metų grupėje – 47,8 proc., 25–34 metų grupėje – 40,8 proc., 16–24 metų grupėje – 38,2 proc. gyventojų. Vaikų grupėje (12–15 metų) paskiepyta 5 proc. žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 43,4 proc. žmonių.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 2 mln. 492 tūkst. 505 skiepų dozių, iš jų 2 mln. 367 tūkst. 315 yra pristatyta į vakcinavimo centrus. Čia sunaudotos 2 mln. 63 tūkst. 587 dozės.

Kol kas nepanaudota apie 429 tūkst. dozių.

Praėjusią parą šalyje nustatyti 58 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė keturi žmonės, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Šalyje atlikti 5185 molekuliniai (PGR) ir 5199 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 60,9 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 0,8 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 278 tūkst. 466 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 265 tūkst. 966 asmenys, deklaruota 214 tūkst. 118 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 2276 asmenys, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 54 tūkst. 124.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, o ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 4371 žmogus. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 8868 mirtys.