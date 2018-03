Šis žingsnis žengtas daliai Europos Sąjungos (ES) šalių rengiantis paskelbti apie po diplomatine priedanga veikiančių Rusijos žvalgų išsiuntimą. „Galiu patvirtinti, kad į URM iškviestas ambasadorius. Apie turinį informuosime vėliau“, – BNS pirmadienį sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė. Anksčiau skelbta, kad Lietuva ir kai kurios kitos ES šalys šios savaitės pradžioje gali pranešti apie Rusijos diplomatų išsiuntimą, reaguojant į buvusio rusų dvigubo agento apnuodijimą Anglijoje. Valstybės saugumo departamento teigimu, šiuo metu su Rusijos žvalgybos tarnybomis susiję asmenys sudaro trečdalį Rusijos diplomatinio personalo Lietuvoje. Portalas onet.pl rašo, kad Rusijos ambasadorius Lenkijoje taip iškviestas į Lenkijos URM. Rusijos ambasada Rygoje naujienų agentūrai TASS sakė, kad ambasadorius Jevgenijus Lukjanovas iškviestas į užsienio reikalų ministeriją 15:00 val. Rygos laiku. Vėliau J. Lukjanovas kalbės spaudos konferencijoje. Rusijos ambasadorius Estijoje Aleksandras Petrovas taip pat turi pasirodyti 15:00 val. Talino laiku.











452 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.